Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 13
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Неправильно отображаются трендовые линии, у которых правая точка имеет время, большее, чем 2038-ой год:
Неправильно отображаются трендовые линии, у которых правая точка имеет время, большее, чем 2038-ой год:
Ничего страшного, доживём - увидим.
Ничего страшного, доживём - увидим.
Так МТ ведь уже давно перешли с time_t (4-байтного) на time64_t (восьмибайтный). Поэтому проблемы 2038-го года в МТ нет. Видимо остались какие-то неучтенные проверки при отображении линий. Если прочитать такое значение с графика, то получаем wrong datetime.
Так МТ ведь уже давно перешли с time_t (4-байтного) на time64_t (восьмибайтный)...
Непонятен смысл утяжеления МТ (да ещё с отказом от Win XP). Ради интереса запустил ВебТерминал на машинке Maxmedia Cameron NB-1060 - на таком древнем аппарате ВебТерминал прекрасно работает - никаких тормозов не наблюдается.
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Качество программы (любой) определяется в первую очередь её универсальностью. Соответственно чем больше ограничений (не на той версии ОС Windows, не тот DirectX и так далее) - тем программа хуже.
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И да, для Конструкторских Бюро, разрабатывающих самолёты, ракеты, ледоколы - естесственно потребен какой то навороченный калькулятор (такой наверняка у них и есть), но это не значит, что к примеру, Калькулятор от Майкрософт нужно утяжелять до такой степени... В этом нет никакой необходимости для обычных пользователей ОС Windows.
Непонятен смысл утяжеления МТ (да ещё с отказом от Win XP). Ради интереса запустил ВебТерминал на машинке Maxmedia Cameron NB-1060 - на таком древнем аппарате ВебТерминал прекрасно работает - никаких тормозов не наблюдается.
В Вебтерминале невозможно использовать кастомные индикаторы и эксперты. Он чисто для ручной торговли. А МТ позиционируется как терминал для полуавтоматической и автоматической торговли.
Качество программы (любой) определяется в первую очередь её универсальностью. Соответственно чем больше ограничений (не на той версии ОС Windows, не тот DirectX и так далее) - тем программа хуже.
Нет, вовсе не этим. Так определяется универсальность приложения. Универсальное решение это как всесезонная резина: можно ездить и летом, и зимой. Только вот зимой часто заносит, а летом в жару колеса чуть ли не прилипают к асфальту.
В Вебтерминале невозможно использовать кастомные индикаторы и эксперты. Он чисто для ручной торговли. А МТ позиционируется как терминал для полуавтоматической и автоматической торговли...
Ну и что мешает, оставить рабочей версию, как Вы выразились "для ручной торговли" - пусть, кого она устраивает на ней и сидят.
Обновлять там ей ничего не требуется - она вполне себе законченный, работоспособный продукт. А значит не нужно и тратить на неё человекопрограммероресурсы.
А для любителей понаворотистее - продвигать МТ с требованиями не ниже самолётных...
---
По резине: качество резины и качество софтпрограмм - имеют разные приоритеты. С резиной увязаны риски для жизни...
Ну и что мешает, оставить рабочей версию, как Вы выразились "для ручной торговли" - пусть, кого она устраивает на ней и сидят.
Так для этого специально и сделали вебтерминал. А десктопные версии - полноценные.
Обновлять там ей ничего не требуется - она вполне себе законченный, работоспособный продукт. А значит не нужно и тратить на неё человекопрограммероресурсы.
А для любителей понаворотистее - продвигать МТ с требованиями не ниже самолётных...
Да, так и сделано: вебтерминал и десктоп. Разделение верное.
Так для этого специально и сделали вебтерминал. А десктопные версии - полноценные.
Да, так и сделано: вебтерминал и десктоп. Разделение верное.
К сожалению Вебтерминал имеет несколко мелких минусов, и один жирный минус - невозможно в одном окне видеть графики нескольких пар одновременно - отсутствует режим Вид > Мозаикой (или Вертикально). Опция то вообщем то примитивная, с точки зрения закодить... То бишь он недоработан всего лишь немного, но неудобства конкретные...
К сожалению Вебтерминал имеет несколко мелких минусов, и один жирный минус - невозможно в одном окне видеть графики нескольких пар одновременно - отсутствует режим Вид > Мозаикой (или Вертикально). Опция то вообщем то примитивная, с точки зрения закодить... То бишь он недоработан всего лишь немного, но неудобства конкретные...
Тогда стоит предлагать усовершенствования для вебтерминала, а не МТ. Вполне возможно, разработчики откликнуться. Логично?
Тогда стоит предлагать усовершенствования для вебтерминала, а не МТ. Вполне возможно, разработчики откликнуться. Логично?
Ну да, и это тоже логично... и одно другому не мешает... Ветку по обсуждению ВебТерминала не нашёл. Подскажите кто нить, буду весьма благодарен...
Но в принципе, выше, запуск ВебТерминала на нетбуке NB-1060, привёл в качестве доказательства того, что у разработчиков МТ была и есть возможность (техническая) не заставлять пользователей МТ прыгать по версиям ОС, паровозиком за внутренними финансовыми интересами корпорации Майкрософт.