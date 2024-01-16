Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 7

Новый комментарий
 
Функция ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS). Если включена автоматическая прокрутка графика, то на открытии нового бара функция возвращает количество на 1 больше, на следующем тике дает уже нормальное значение. Точно также срабатывает и CHART_FIRST_VISIBLE_BAR. Замечено в тестере.
 
Ihor Herasko:

Поменяйте брокера или закачайте историю через "Архив котировок" (F2). Только в архиве будут данные не текущего брокера.

Поменял брокера, переустановил и обновил версию терминала. Все равно с 10 месяца архив не качает. Коллеги киньте кто в личку мне файлики вида GBPUSD_2018_11_........dat и GBPUSD_2018_12_........dat и GBPUSD_2019_01_........dat и GBPUSD_2019_02_........dat   из папки своего терминала.    Буду очень очень очень благодарен. Очень нужно за этот период протестировать советника.

 
Yan Barmin:

Поменял брокера, переустановил и обновил версию терминала. Все равно с 10 месяца архив не качает. Коллеги киньте кто в личку мне файлики вида GBPUSD_2018_11_........dat и GBPUSD_2018_12_........dat и GBPUSD_2019_01_........dat и GBPUSD_2019_02_........dat   из папки своего терминала.    Буду очень очень очень благодарен. Очень нужно за этот период протестировать советника.

У меня тоже не загружаются эти данные. Видимо, косяк MQ.

 
Andrey Khatimlianskii:

У меня тоже не загружаются эти данные. Видимо, косяк MQ.

Ага, а в сервисдеске теперь темы про косяки MT4 нету. :))) Стимулируют всеми способами переходить на MT5.
 
Yan Barmin:
Ага, а в сервисдеске теперь темы про косяки MT4 нету. :))) Стимулируют всеми способами переходить на MT5.

А что, в сервисдеске есть темы про косяки МТ5? Стимулируют всех оставаться на МТ4 :)))

 
Yan Barmin:

Поменял брокера, переустановил и обновил версию терминала. Все равно с 10 месяца архив не качает. Коллеги киньте кто в личку мне файлики вида GBPUSD_2018_11_........dat и GBPUSD_2018_12_........dat и GBPUSD_2019_01_........dat и GBPUSD_2019_02_........dat   из папки своего терминала.    Буду очень очень очень благодарен. Очень нужно за этот период протестировать советника.

Возьмите у меня на сайте тиковую историю любого символа (с 2015-го года) и конвертируйте в любой нужный ТФ при помощи скрипта. Получите то, что требуется.

  
up_c=High[iHighest(NULL,0,(use_close?MODE_CLOSE:MODE_HIGH),Depth,i)]

Так:

up_c=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,Depth,i)]

или так:

up_c=High[iHighest(NULL,0,(use_close?MODE_CLOSE:int(MODE_HIGH)),Depth,i)]

- без проблем


Странно, что к MODE_CLOSE нет претензий, а MODE_HIGH - не может конвертировать.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170

20 декабря 2018 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлены ошибки и повышена стабильность работы платформы.

Напоминаем, что поддержка старых версий операционных систем, включая Windows XP/2003/Vista, прекращена. Минимально допустимой версией операционной системы для работы клиентского терминала является Windows 7.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

Не могу понять надобности в усложнении (утяжелении) терминала. Основная функция - сформировать определённый пользователем ордер и отправить приказ на его исполнение на сервер ДЦ - с этой задачей лехко справится даже Windows 98 (графики в окнах - тоже подъёмная для Win 98 задача). В любом случае, даже если есть достаточный спрос на обвешанный примочками терминал - ну выпустили такую версию - пользуйтесь трейдеры в удовольствие... но зачем же лишать людей выбора ? А если другим людям не нужны навороты - оставьте рабочей версию под Windows XP - пожалуйста и вы будьте довольны (консервативные трейдеры). А то получается, что я к примеру пользуюсь Windows XP - меня её работа устраивает в полном объёме, чего не могу сказать про 7, 8 и тем более 10 (тестировал у людей эти версии - ничего прогрессивного против Windows XP у них нет, а по некоторым параметрам даже уступают ей) - однако Вы меня (и других таких же, с Windows XP) фактически вынуждаете ставить на компьютер эти корявые 7, 8 или 10. Говоря по простому - это шантаж - "Хочешь и дальше пользоваться терминалом - ставь Win 7 или выше". Не беру юриспруденцию - с этой колокольни тут не подкопаться... Однако чисто по людски - шантаж = вымогательство = преступление = бандитизм. Напрашивается нескромный, но логичный вопрос:  Вы бандиты ?

Складывается впечатление, что Вам Майкрософт заплатила за то, что бы был выпущен терминал не работающий на Win XP.  И кстати читал, что поддержка Майкрософтом Win 7 прекратится в следующем году - догадываюсь, что и терминал на Win 7 перестанет работать, если и не сразу, то чуть погодя... С политикой Майкрософта всё понятно - им нужно, что бы люди постоянно покупали "новую" Windows, наполняя их кошельки - точно такое же вымогательство (в данном случае денег).  А Вы зачем создаёте людям мягко говоря дискомфорт ?

Мне эти Win 7, 8 или 10 не то что за деньги, даром не нужны.
 
Dikons:

Не могу понять надобности в усложнении (утяжелении) терминала. Основная функция - сформировать определённый пользователем ордер и отправить приказ на его исполнение на сервер ДЦ - с этой задачей лехко справится даже Windows 98 (графики в окнах - тоже подъёмная для Win 98 задача). В любом случае, даже если есть достаточный спрос на обвешанный примочками терминал - ну выпустили такую версию - пользуйтесь трейдеры в удовольствие... но зачем же лишать людей выбора ? А если другим людям не нужны навороты - оставьте рабочей версию под Windows XP - пожалуйста и вы будьте довольны (консервативные трейдеры). А то получается, что я к примеру пользуюсь Windows XP - меня её работа устраивает в полном объёме, чего не могу сказать про 7, 8 и тем более 10 (тестировал у людей эти версии - ничего прогрессивного против Windows XP у них нет, а по некоторым параметрам даже уступают ей) - однако Вы меня (и других таких же, с Windows XP) фактически вынуждаете ставить на компьютер эти корявые 7, 8 или 10. Говоря по простому - это шантаж - "Хочешь и дальше пользоваться терминалом - ставь Win 7 или выше". Не беру юриспруденцию - с этой колокольни тут не подкопаться... Однако чисто по людски - шантаж = вымогательство = преступление = бандитизм. Напрашивается нескромный, но логичный вопрос:  Вы бандиты ?

Складывается впечатление, что Вам Майкрософт заплатила за то, что бы был выпущен терминал не работающий на Win XP.  И кстати читал, что поддержка Майкрософтом Win 7 прекратится в следующем году - догадываюсь, что и терминал на Win 7 перестанет работать, если и не сразу, то чуть погодя... С политикой Майкрософта всё понятно - им нужно, что бы люди постоянно покупали "новую" Windows, наполняя их кошельки - точно такое же вымогательство (в данном случае денег).  А Вы зачем создаёте людям мягко говоря дискомфорт ?

Мне эти Win 7, 8 или 10 не то что за деньги, даром не нужны.

Как программисту :-)

WinXP не поддерживается даже Микрософтом. И чтобы писать/обновлять софт под "протухшую платформу" всей команде надо существенно доплачивать. Очень существенно. Вот прямо так чтобы людям "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы" :-)

Вы готовы покупать(!!) терминал MT под XP ? (кстати сильно сомневаюсь что за XP вы платили - иначе скорее уже использовали более новую ОСь)

 

Отряд идет со скоростью самого медленного солдата.

Причины отказа от старых операционок сугубо технические:

  • С момента выпуска Windows XP в 2001 году кардинально улучшилась и расширилась функцинальная часть операционки
  • Ради поддержки Windows XP приходилось пользоваться только устаревшими наборами функций и специальными библиотеками совместимости, работающими неэффективно
  • Приходилось урезать возможности 99% пользователей ради мизерной доли экспишников
  • Понимание недостатков Windows XP и их последствий приходит на уровне системного программирования
Следующий шаг - это отказ от выпуска 32 битных версий MetaTrader 5. Скорее всего следующий релиз MT5 будет только 64 битный.
1234567891011121314...27
Новый комментарий