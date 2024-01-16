Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 7
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Поменяйте брокера или закачайте историю через "Архив котировок" (F2). Только в архиве будут данные не текущего брокера.
Поменял брокера, переустановил и обновил версию терминала. Все равно с 10 месяца архив не качает. Коллеги киньте кто в личку мне файлики вида GBPUSD_2018_11_........dat и GBPUSD_2018_12_........dat и GBPUSD_2019_01_........dat и GBPUSD_2019_02_........dat из папки своего терминала. Буду очень очень очень благодарен. Очень нужно за этот период протестировать советника.
Поменял брокера, переустановил и обновил версию терминала. Все равно с 10 месяца архив не качает. Коллеги киньте кто в личку мне файлики вида GBPUSD_2018_11_........dat и GBPUSD_2018_12_........dat и GBPUSD_2019_01_........dat и GBPUSD_2019_02_........dat из папки своего терминала. Буду очень очень очень благодарен. Очень нужно за этот период протестировать советника.
У меня тоже не загружаются эти данные. Видимо, косяк MQ.
У меня тоже не загружаются эти данные. Видимо, косяк MQ.
Ага, а в сервисдеске теперь темы про косяки MT4 нету. :))) Стимулируют всеми способами переходить на MT5.
А что, в сервисдеске есть темы про косяки МТ5? Стимулируют всех оставаться на МТ4 :)))
Поменял брокера, переустановил и обновил версию терминала. Все равно с 10 месяца архив не качает. Коллеги киньте кто в личку мне файлики вида GBPUSD_2018_11_........dat и GBPUSD_2018_12_........dat и GBPUSD_2019_01_........dat и GBPUSD_2019_02_........dat из папки своего терминала. Буду очень очень очень благодарен. Очень нужно за этот период протестировать советника.
Возьмите у меня на сайте тиковую историю любого символа (с 2015-го года) и конвертируйте в любой нужный ТФ при помощи скрипта. Получите то, что требуется.
Так:
или так:
- без проблем
Странно, что к MODE_CLOSE нет претензий, а MODE_HIGH - не может конвертировать.
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170
20 декабря 2018 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлены ошибки и повышена стабильность работы платформы.
Обновление будет доступно через систему Live Update.
Не могу понять надобности в усложнении (утяжелении) терминала. Основная функция - сформировать определённый пользователем ордер и отправить приказ на его исполнение на сервер ДЦ - с этой задачей лехко справится даже Windows 98 (графики в окнах - тоже подъёмная для Win 98 задача). В любом случае, даже если есть достаточный спрос на обвешанный примочками терминал - ну выпустили такую версию - пользуйтесь трейдеры в удовольствие... но зачем же лишать людей выбора ? А если другим людям не нужны навороты - оставьте рабочей версию под Windows XP - пожалуйста и вы будьте довольны (консервативные трейдеры). А то получается, что я к примеру пользуюсь Windows XP - меня её работа устраивает в полном объёме, чего не могу сказать про 7, 8 и тем более 10 (тестировал у людей эти версии - ничего прогрессивного против Windows XP у них нет, а по некоторым параметрам даже уступают ей) - однако Вы меня (и других таких же, с Windows XP) фактически вынуждаете ставить на компьютер эти корявые 7, 8 или 10. Говоря по простому - это шантаж - "Хочешь и дальше пользоваться терминалом - ставь Win 7 или выше". Не беру юриспруденцию - с этой колокольни тут не подкопаться... Однако чисто по людски - шантаж = вымогательство = преступление = бандитизм. Напрашивается нескромный, но логичный вопрос: Вы бандиты ?
Складывается впечатление, что Вам Майкрософт заплатила за то, что бы был выпущен терминал не работающий на Win XP. И кстати читал, что поддержка Майкрософтом Win 7 прекратится в следующем году - догадываюсь, что и терминал на Win 7 перестанет работать, если и не сразу, то чуть погодя... С политикой Майкрософта всё понятно - им нужно, что бы люди постоянно покупали "новую" Windows, наполняя их кошельки - точно такое же вымогательство (в данном случае денег). А Вы зачем создаёте людям мягко говоря дискомфорт ?Мне эти Win 7, 8 или 10 не то что за деньги, даром не нужны.
Не могу понять надобности в усложнении (утяжелении) терминала. Основная функция - сформировать определённый пользователем ордер и отправить приказ на его исполнение на сервер ДЦ - с этой задачей лехко справится даже Windows 98 (графики в окнах - тоже подъёмная для Win 98 задача). В любом случае, даже если есть достаточный спрос на обвешанный примочками терминал - ну выпустили такую версию - пользуйтесь трейдеры в удовольствие... но зачем же лишать людей выбора ? А если другим людям не нужны навороты - оставьте рабочей версию под Windows XP - пожалуйста и вы будьте довольны (консервативные трейдеры). А то получается, что я к примеру пользуюсь Windows XP - меня её работа устраивает в полном объёме, чего не могу сказать про 7, 8 и тем более 10 (тестировал у людей эти версии - ничего прогрессивного против Windows XP у них нет, а по некоторым параметрам даже уступают ей) - однако Вы меня (и других таких же, с Windows XP) фактически вынуждаете ставить на компьютер эти корявые 7, 8 или 10. Говоря по простому - это шантаж - "Хочешь и дальше пользоваться терминалом - ставь Win 7 или выше". Не беру юриспруденцию - с этой колокольни тут не подкопаться... Однако чисто по людски - шантаж = вымогательство = преступление = бандитизм. Напрашивается нескромный, но логичный вопрос: Вы бандиты ?
Складывается впечатление, что Вам Майкрософт заплатила за то, что бы был выпущен терминал не работающий на Win XP. И кстати читал, что поддержка Майкрософтом Win 7 прекратится в следующем году - догадываюсь, что и терминал на Win 7 перестанет работать, если и не сразу, то чуть погодя... С политикой Майкрософта всё понятно - им нужно, что бы люди постоянно покупали "новую" Windows, наполняя их кошельки - точно такое же вымогательство (в данном случае денег). А Вы зачем создаёте людям мягко говоря дискомфорт ?Мне эти Win 7, 8 или 10 не то что за деньги, даром не нужны.
Как программисту :-)
WinXP не поддерживается даже Микрософтом. И чтобы писать/обновлять софт под "протухшую платформу" всей команде надо существенно доплачивать. Очень существенно. Вот прямо так чтобы людям "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы" :-)
Вы готовы покупать(!!) терминал MT под XP ? (кстати сильно сомневаюсь что за XP вы платили - иначе скорее уже использовали более новую ОСь)
Отряд идет со скоростью самого медленного солдата.
Причины отказа от старых операционок сугубо технические: