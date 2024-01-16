Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 20

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

сегодня обновился сам терминал до билд 1182 , нет пунктов меню, вернее они есть, а подписей и  иконок нет!

                   

ЗЫ: перезагрузка терминала не помогает

обновился терминал до 1184, меню терминала опять с пустыми строками, скрины как выше мое сообщение, лень еще раз делать - ни чего не изменилось

ЗЫ: 2 терминала обновилось и у обоих такие же пустые меню 

2019.08.17 18:49:57.038 Sources recompilation finished (28 compiled in 10562 msec)

2019.08.17 18:49:46.471 Sources recompilation started

2019.08.17 18:49:46.284 Data Folder: C:\Users\Igor\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A

2019.08.17 18:49:46.284 Windows 10 Pro x64, IE 11, UAC, 4 x Intel Core i3-4170  @ 3.70GHz, Memory: 5078 / 8061 Mb, Disk: 495 / 730 Gb, GMT+4

2019.08.17 18:49:46.284 FXOpen MetaTrader build 1184 started (FXOpen Investments Inc.)

2019.08.17 18:49:46.174 LiveUpdate: update C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A\MQL4 folder finished

2019.08.17 18:49:45.534 LiveUpdate: update C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A\MQL4 folder started


 

терминал билд 1184 падает с ошибкой 

2019.08.18 08:59:34.722 Windows 10 Pro x64, IE 11, UAC, 4 x Intel Core i3  M 380 @ 2.53GHz, Memory: 653 / 2804 Mb, Disk: 204 / 237 Gb, GMT+4

2019.08.18 08:38:43.152 Access violation read to 0xD008C94C in 'C:\Users\UserN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\EFA2FA992221F77A112406EB76D6B6BC\MQL4\Experts\tst_scroll.ex4'

код для воспроизведения из справки - минимум модификаций: добавил метод:   int         GetScroll()  и при инициализации объектов расчет значения:  m_shift 

код приатачил

ЗЫ: терминал падает часто, в не понятно какие моменты, то при переключении ТФ,  то вот просто так, но кажется начал регулярно в креш улетать после того как добавил приведение типов для m_shift, т.е. в первый раз писал так: 

m_shift (m_scroll_v.MaxPos()-m_scroll_v.MinPos())/2.0;

- терминал не падал, затем написал так: 

m_shift =(int) (m_scroll_v.MaxPos()-m_scroll_v.MinPos())/2.0;

терминал стал падать регулярно... возможно совпадение

Файлы:
tst_scroll.mq4  16 kb
 
Igor Makanu:

обновился терминал до 1184, меню терминала опять с пустыми строками, скрины как выше мое сообщение, лень еще раз делать - ни чего не изменилось

ЗЫ: 2 терминала обновилось и у обоих такие же пустые меню 

2019.08.17 18:49:57.038 Sources recompilation finished (28 compiled in 10562 msec)

2019.08.17 18:49:46.471 Sources recompilation started

2019.08.17 18:49:46.284 Data Folder: C:\Users\Igor\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A

2019.08.17 18:49:46.284 Windows 10 Pro x64, IE 11, UAC, 4 x Intel Core i3-4170  @ 3.70GHz, Memory: 5078 / 8061 Mb, Disk: 495 / 730 Gb, GMT+4

2019.08.17 18:49:46.284 FXOpen MetaTrader build 1184 started (FXOpen Investments Inc.)

2019.08.17 18:49:46.174 LiveUpdate: update C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A\MQL4 folder finished

2019.08.17 18:49:45.534 LiveUpdate: update C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A\MQL4 folder started


в англ все нормально.


в русской пропуски!

 

тоже проблемы

https://www.mql5.com/ru/forum/320317

Проблема платформы MetaTrader 4 build 1184
Проблема платформы MetaTrader 4 build 1184
  • 2019.08.18
  • www.mql5.com
Не смотря на то что вроде я думал больше обновлений не будет вроде бы проскочило обновление терминала и в итоге перестало что либо работать код про...
 

билд 1184, в таком выражении: 

int               m_shift;
m_shift =(int) (m_scroll_v.MaxPos()-m_scroll_v.MinPos())/2.0;

не будет предупреждения компилятора, но этот код в MQL5 выдаст:

possible loss of data due to type conversion tstScroll.mq5 111 12

 

форматирование в МЕ билд 2114 стало другим, раньше писал так:

if(TickCount>0) return(rates_total);

нажав Ctrl + , такой же код и получал в стилизаторе

сейчас так:

 if(TickCount>0)
      return(rates_total);

хм, но по моему мне по новому больше нравится )))

 
вот как то мне не до стилизации у меня советники не работают )))) никаких ошибок в компиляторе и хер там что работает 
 
Yurij Izyumov:
вот как то мне не до стилизации у меня советники не работают )))) никаких ошибок в компиляторе и хер там что работает 

у меня вроде тоже массивы используются, но пока все ок. тьфу тьфу... сейчас буду проверять 



проверил, сложный  индикатор целиком и полностью на массивах, все ок

 

Обновился до 1184.

Выдает:

Первое, на что наткнулся так это вот на такой кусок в коде:

   switch(type_net_position)
     {
      case  POSITION_TYPE_BUY:
      case  POSITION_TYPE_SELL:
        break;
      case  POSITION_TYPE_ZERO:
      default:
        //ObjectDelete(ChartID(),name); <-- если убрать комментарий, то выдает ошибку Access violation write to 0x38DA3C19
        return;
     }

Но есть и другие участки кода, которые не имеют отношения к графическим объектам.

 

Обновитесь до 1186, пожалуйста.

Извините за ошибки, пожалуйста. Мы активно апгрейдим общий MQL4/MQL5 компилятор и внесли ошибку.

1...131415161718192021222324252627
Новый комментарий