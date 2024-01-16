Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 20
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сегодня обновился сам терминал до билд 1182 , нет пунктов меню, вернее они есть, а подписей и иконок нет!
обновился терминал до 1184, меню терминала опять с пустыми строками, скрины как выше мое сообщение, лень еще раз делать - ни чего не изменилось
ЗЫ: 2 терминала обновилось и у обоих такие же пустые меню
2019.08.17 18:49:57.038 Sources recompilation finished (28 compiled in 10562 msec)
2019.08.17 18:49:46.471 Sources recompilation started
2019.08.17 18:49:46.284 Data Folder: C:\Users\Igor\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A
2019.08.17 18:49:46.284 Windows 10 Pro x64, IE 11, UAC, 4 x Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz, Memory: 5078 / 8061 Mb, Disk: 495 / 730 Gb, GMT+4
2019.08.17 18:49:46.284 FXOpen MetaTrader build 1184 started (FXOpen Investments Inc.)
2019.08.17 18:49:46.174 LiveUpdate: update C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A\MQL4 folder finished
2019.08.17 18:49:45.534 LiveUpdate: update C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A\MQL4 folder started
терминал билд 1184 падает с ошибкой
2019.08.18 08:59:34.722 Windows 10 Pro x64, IE 11, UAC, 4 x Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz, Memory: 653 / 2804 Mb, Disk: 204 / 237 Gb, GMT+4
2019.08.18 08:38:43.152 Access violation read to 0xD008C94C in 'C:\Users\UserN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\EFA2FA992221F77A112406EB76D6B6BC\MQL4\Experts\tst_scroll.ex4'
код для воспроизведения из справки - минимум модификаций: добавил метод: int GetScroll() и при инициализации объектов расчет значения: m_shift
код приатачил
ЗЫ: терминал падает часто, в не понятно какие моменты, то при переключении ТФ, то вот просто так, но кажется начал регулярно в креш улетать после того как добавил приведение типов для m_shift, т.е. в первый раз писал так:
m_shift (m_scroll_v.MaxPos()-m_scroll_v.MinPos())/2.0;
- терминал не падал, затем написал так:
терминал стал падать регулярно... возможно совпадение
обновился терминал до 1184, меню терминала опять с пустыми строками, скрины как выше мое сообщение, лень еще раз делать - ни чего не изменилось
ЗЫ: 2 терминала обновилось и у обоих такие же пустые меню
2019.08.17 18:49:57.038 Sources recompilation finished (28 compiled in 10562 msec)
2019.08.17 18:49:46.471 Sources recompilation started
2019.08.17 18:49:46.284 Data Folder: C:\Users\Igor\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A
2019.08.17 18:49:46.284 Windows 10 Pro x64, IE 11, UAC, 4 x Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz, Memory: 5078 / 8061 Mb, Disk: 495 / 730 Gb, GMT+4
2019.08.17 18:49:46.284 FXOpen MetaTrader build 1184 started (FXOpen Investments Inc.)
2019.08.17 18:49:46.174 LiveUpdate: update C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A\MQL4 folder finished
2019.08.17 18:49:45.534 LiveUpdate: update C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CBAD7D1B44A2FBD485DA11142CF7119A\MQL4 folder started
в англ все нормально.
в русской пропуски!
тоже проблемы
https://www.mql5.com/ru/forum/320317
билд 1184, в таком выражении:
не будет предупреждения компилятора, но этот код в MQL5 выдаст:
possible loss of data due to type conversion tstScroll.mq5 111 12
форматирование в МЕ билд 2114 стало другим, раньше писал так:
нажав Ctrl + , такой же код и получал в стилизаторе
сейчас так:
хм, но по моему мне по новому больше нравится )))
вот как то мне не до стилизации у меня советники не работают )))) никаких ошибок в компиляторе и хер там что работает
у меня вроде тоже массивы используются, но пока все ок. тьфу тьфу... сейчас буду проверять
проверил, сложный индикатор целиком и полностью на массивах, все ок
Обновился до 1184.
Выдает:
Первое, на что наткнулся так это вот на такой кусок в коде:
Но есть и другие участки кода, которые не имеют отношения к графическим объектам.
Обновитесь до 1186, пожалуйста.
Извините за ошибки, пожалуйста. Мы активно апгрейдим общий MQL4/MQL5 компилятор и внесли ошибку.