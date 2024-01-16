Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170 - страница 10
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Не нужно утрировать - в ящике у меня всё чинно ладно, как и положено. Практика Вашего товарища в моём случае не котируется.Просто из того, что мне потребно - всё работает на ура и под Win XP - не вижу смысла менять машину, просто ради того, что бы поменять и пыжиться, какая у меня навороченная машина...
У меня простенький неигровой ноутбук. И его достаточно для работы. И не нужно при этом всем шептать, косясь за угол, о массонских заговорах по одной простой причине - х64 и Win10. И всё работает что мне необходимо. При чём тут комплексы "о навороченных машинах" и заговоры сильных мира всего против вас, и ваша священная война против них?
Вам не кажется, что вы попусту теряете время своё, и отнимаете время других?
... не нужно при этом всем шептать, косясь за угол...
Попросил бы подипломатичнее - мне 53 года. И да, допускаю, что где то и в чём то я консервативен. Сыну 30 лет - его интересы и запросы кардинально отличаются от моих. Ну оно так и бывает обычно между двумя поколениями...
Ничьего времени не отнимаю и ни с кем не воюю - вопрос лишь в одном - зачем резать всех под одну гребёнку ? Помнится такой метод уже проходили при СССР...
Попросил бы подипломатичнее - мне 53 года. И да, допускаю, что где то и в чём то я консервативен. Сыну 30 лет - его интересы и запросы кардинально отличаются от моих. Ну оно так и бывает обычно между двумя поколениями...
Ничьего времени не отнимаю - вопрос лишь в одном - зачем резать всех под одну гребёнку ? Помнится такой метод уже проходили при СССР...
4 года разницы позволяют разговаривать на равных. Написал так, как вижу все ваши утверждения о заговорах единиц против всех остальных... Смешно звучит - смешно об этом и пишу. И обидеть вас не хотел - лишь показал как это выглядит со стороны.
Запустил сейчас Everest - посмотрел поддерживаемые инструкции камня - х86 естественно есть, а вот х64 нет.
То бишь конкретно мне придётся менять всю машину, что бы ставить ОС Windows 8 x64 лишь для одной программы, ибо все остальные которые мне потребны - прекрасно работают на имеющейся машине и под управлением Win XP - на двухядерном камне по 3,2 Гб каждый - всё работает в лёт - претензий не имею.
Что то сомнительное по поводу не поддержки 64 бит... что у Вас за процессор то?
Что то сомнительное по поводу не поддержки 64 бит... что у Вас за процессор то?
...
Просто из того, что мне потребно - всё работает на ура и под Win XP - не вижу смысла менять машину, просто ради того, что бы поменять и пыжиться, какая у меня навороченная машина...
До конца 2017 тоже сидел на XP. Потом Firefox написал о прекращении поддержки этой ОС. Chrome и многие другие, еще раньше это сделали. Некоторые сайты коряво отображаться стали. Пришлось на Win7 перейти.
А Вы какой браузер сейчас используете?
...
Так ядро одно, просто Hyper-Threading имеется.
В целом - железу пара на отдых, странно, как там ещё кондеры не вздулись :)
Если бы Вы тогда сделали правильный выбор и купили процессор из линейки AMD64, то сейчас бы радовались :)
Судя по статье из тех лет AMD вложилась в технологию для десктопов раньше, чем она стала востребована на рынке.
До конца 2017 тоже сидел на XP. Потом Firefox ... А Вы какой браузер сейчас используете?
Firefox 52.7.3 - здесь и сейчас, в том числе, захожу с этого браузера. Пока всё работает исправно на всех сайтах, включая СБ РФ и прочие административные...
Установлено так же дополнение AdGuard - всё лишнее режет... в целом всё прекрасно, кроме теперь вот геморроя с "новой" версией МТ... Думаю в данный момент поискать сравнительно приличный ДЦ, но у которого есть свой терминал. Помнится в ФорексКлубе был свой терминал Румус... Но у самого ФорексКлуба ЦБ РФ лиценцию отняло... но это уже другая тема, не сюда...
Firefox 52.7.3 - здесь и сейчас, в том числе, захожу с этого браузера. Пока всё работает исправно на всех сайтах, включая СБ РФ и прочие административные...
Установлено так же дополнение AdGuard - всё лишнее режет... в целом всё прекрасно, кроме теперь вот геморроя с "новой" версией МТ... Думаю в данный момент поискать сравнительно приличный ДЦ, но у которого есть свой терминал. Помнится в ФорексКлубе был свой терминал Румус... Но у самого ФорексКлуба ЦБ РФ лиценцию отняло... но это уже другая тема, не сюда...
У меня уже 65.0.2.
Они писали, что 52.9 - это последняя версия с поддержкой WinXP.
Все равно потом пойдут проблемы с отображением. Как недавно ставил Win7, в котором стоял по умолчанию IE8, им нереально пользоваться.
У меня уже 65.0.2.
Они писали, что 52.9 - это последняя версия с поддержкой WinXP.
Все равно потом пойдут проблемы с отображением...
Рискую похоже в бан пропишут админы... Но вопщем то вопрос затрагивает переход на другую ОС и железо...
Мало ли что они писали... работает исправно (версия 52.7.3 под XP) - это главное. А по поводу безопасности - достаточно соблюдать элементарные меры гигиены, ну и по порно сайтам не шастать... У меня к примеру антивирь даже не установлен. Иногда сканирую КасперУтилитой разом всю машину, где то раза три в год. За 2018 год поймал таки один раз вирус. Причём заметил сразу "на глаз" - отклонение в поведении ОС... Обошлось бескровно - тупо откатил ОС - виря и перетёрло. Так же от многих вирусов спасает установка системной папки с именем отличным от Windows (у меня к примеру на XP она по другому называется) - вирусописателям прописывать строки поиска системной папки - это увеличивать тело вируса, что для них не есть гуд, поэтому путь прописки виря чаще всего прямо указан: Windows/System 32. А у меня и пути такого нет - соответствующие вири и не прописываются. В Win 7 и выше насколько мне известно невозможно изменить папку назначения ОС - а это как раз и есть открытые ворота для зловредов с указанием прямого пути прописки. Так что ещё раз 1:0 в пользу Win XP против Win 7и выше.
Есть и ещё один момент - вирусописаки ведь тоже не лишены стремления следовать в ногу с модой - Win 10 стала модной, типо суперпупер наворотистой ? - срочно её вскрываем и пишем под неё алгоритмы... В результате новые вирусы в десятку влетят со свистом, а XP от них, что слону дробина и вообще мимо цели назначения. Вот и ещё раз 1:0 в пользу XP против последующих версий.
Ну а скачанные с нэта проги проверяю на ресурсе: https://www.virustotal.com/ - лехко, быстро и эффективно.
--- Это бы всё в спойлер, как частичное отклонение от темы - не вижу есть ли такая опция, вроде нету... ---
Вопрос однако остался прежний: зачем резать всех под одну гребёнку ? Что проблематичного в НЕотключении от серверов версии под XP ?