Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 53

Новый комментарий
 
fxsaber:
Снова нарвался на тормоза
В пятерке Comment вызывает обновление экрана, а не просто запись комментария в строковую переменную как в четверке, где отображение комментария не гарантируется.
 
Renat Fatkhullin:
В пятерке Comment вызывает обновление экрана, а не просто запись комментария в строковую переменную как в четверке, где отображение комментария не гарантируется.

Не совсем понятно, почему не так, как в четверке. В четверке и сейчас можно комментарий прочитать из соответствующего CHART_COMMENT.

 
User_mt5:

Просто все читают только себя.
https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page50#comment_9657796

Просто ради улыбки на Ваше замечание :)

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

Aleksey Vyazmikin, 2018.11.27 19:11

Раньше при нажатии "F1" на стандартную функцию в ME сразу попадал на её описание, даже если справка уже открыта, сейчас это перестало работать.

 

Просьба в кеше ГА-оптимизации показывать количество посчитанных проходов.

 

Код скрипта

#property script_show_inputs 
//--- input parameters 

//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Script program start function                                    | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnStart()
  {
   string symbol="GAZC";
   datetime times[];
   ulong time = GetMicrosecondCount();
   CopyTime(symbol,PERIOD_D1,1,5,times);
   
   Print("Результат ",(GetMicrosecondCount()-time));

  }

На серверах Demo MetaQuotes есть символ GAZC  

Он вешает функции Copy  в попытках разобраться как не вешать программу вывалился краш...


  
2018.12.04 12:40:05.699 TestCopy (EURUSD,H1)    Access violation at 0x00007FF9BF05B306 write to 0x0000000000000018
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B000 4889542410        mov        [rsp+0x10], rdx
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B005 4883EC28          sub        rsp, 0x28
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B009 4885C9            test       rcx, rcx
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B00C 7435              jz         0x7ff9bf05b043
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B00E 4885D2            test       rdx, rdx
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B011 7930              jns        0x7ff9bf05b043
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B013 65488B0425600000  mov        rax, [gs:0x60]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                                   00
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B01C 488B5018          mov        rdx, [rax+0x18]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B020 807A4800          cmp        byte [rdx+0x48], 0x0
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B024 751D              jnz        0x7ff9bf05b043
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B026 488B4938          mov        rcx, [rcx+0x38]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B02A 4C8D442438        lea        r8, [rsp+0x38]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B02F 41B908000000      mov        r9d, 0x8
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B035 418D51FA          lea        edx, [r9-0x6]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B039 E832680400        call       0x7ff9bf0a1870  ; NtSetIntervalProfile (ntdll.dll)
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B03E 4883C428          add        rsp, 0x28
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B042 C3                ret        
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B043 E8C0560B00        call       0x7ff9bf110708  ; TpDbgSetLogRoutine (ntdll.dll)
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B048 B80D0000C0        mov        eax, 0xc000000d
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B04D EBEF              jmp        0x7ff9bf05b03e
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B04F CC                int3       
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B058 48895C2408        mov        [rsp+0x8], rbx
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B05D 4889742410        mov        [rsp+0x10], rsi
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B062 55                push       rbp
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B063 488BEC            mov        rbp, rsp
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B066 4883EC60          sub        rsp, 0x60
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B06A 488B056F041200    mov        rax, [rip+0x12046f]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B071 4833C4            xor        rax, rsp
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B074 488945F0          mov        [rbp-0x10], rax
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B078 33D2              xor        edx, edx
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B07A 488D1D5FDE0B00    lea        rbx, [rip+0xbde5f]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B081 8955D0            mov        [rbp-0x30], edx
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B084 33C9              xor        ecx, ecx
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B086 4C8BD3            mov        r10, rbx
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B089 8D7201            lea        esi, [rdx+0x1]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B08C 498B02            mov        rax, [r10]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B08F 4533C0            xor        r8d, r8d
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B092 0F1000            movups     xmm0, [rax]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B095 F20F104810        movsd      xmm1, [rax+0x10]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B09A 488D051BCE0C00    lea        rax, [rip+0xcce1b]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0A1 0F1145D8          movups     [rbp-0x28], xmm0
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0A5 F20F114DE8        movsd      [rbp-0x18], xmm1
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0AA 440FB608          movzx      r9d, byte [rax]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0AE 4983F918          cmp        r9, 0x18
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0B2 0F83FC000000      jae        dword 0x7ff9bf05b1b4
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0B8 4403C6            add        r8d, esi
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0BB 42C6440DD800      mov        byte [rbp+r9-0x28], 0x0
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0C1 4803C6            add        rax, rsi
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0C4 4183F804          cmp        r8d, 0x4
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0C8 72E0              jb         0x7ff9bf05b0aa
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0CA 488B054F761000    mov        rax, [rip+0x10764f]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0D1 482B45D8          sub        rax, [rbp-0x28]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0D5 7518              jnz        0x7ff9bf05b0ef
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0D7 488B054A761000    mov        rax, [rip+0x10764a]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0DE 482B45E0          sub        rax, [rbp-0x20]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0E2 750B              jnz        0x7ff9bf05b0ef
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0E4 488B0545761000    mov        rax, [rip+0x107645]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0EB 482B45E8          sub        rax, [rbp-0x18]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0EF 4885C0            test       rax, rax
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0F2 0F8512220600      jnz        dword 0x7ff9bf0bd30a
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0F8 03CE              add        ecx, esi
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0FA 4983C208          add        r10, 0x8
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B0FE 83F920            cmp        ecx, 0x20
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B101 7289              jb         0x7ff9bf05b08c
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B103 85D2              test       edx, edx
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B105 0F850D220600      jnz        dword 0x7ff9bf0bd318
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B10B 8B0D9F491000      mov        ecx, [rip+0x10499f]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B111 803DC8A1100000    cmp        byte [rip+0x10a1c8], 0x0
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B118 7576              jnz        0x7ff9bf05b190
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B11A 488D15CFAF1000    lea        rdx, [rip+0x10afcf]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B121 4533C0            xor        r8d, r8d
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B124 4C8B0B            mov        r9, [rbx]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B127 488B02            mov        rax, [rdx]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B12A 492B01            sub        rax, [r9]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B12D 7508              jnz        0x7ff9bf05b137
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B12F 488B4208          mov        rax, [rdx+0x8]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B133 492B4108          sub        rax, [r9+0x8]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B137 4885C0            test       rax, rax
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B13A 0F8542220600      jnz        dword 0x7ff9bf0bd382
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B140 4883C210          add        rdx, 0x10
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B144 4403C6            add        r8d, esi
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B147 4883C308          add        rbx, 0x8
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B14B 4183F805          cmp        r8d, 0x5
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B14F 72D3              jb         0x7ff9bf05b124
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B151 488364242000      and        qword [rsp+0x20], 0x0
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B157 4C8D45D4          lea        r8, [rbp-0x2c]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B15B 41B904000000      mov        r9d, 0x4
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B161 48C7C1FEFFFFFF    mov        rcx, 0xfffffffe
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B168 418D5126          lea        edx, [r9+0x26]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B16C E8AF380400        call       0x7ff9bf09ea20  ; ZwQueryInformationToken (ntdll.dll)
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B171 85C0              test       eax, eax
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B173 7837              js         0x7ff9bf05b1ac
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B175 0FB60564A11000    movzx      eax, byte [rip+0x10a164]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B17C 3975D4            cmp        [rbp-0x2c], esi
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B17F 0F44C6            cmovz      eax, esi
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B182 880558A11000      mov        [rip+0x10a158], al
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B188 84C0              test       al, al
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B18A 0F852D220600      jnz        dword 0x7ff9bf0bd3bd
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
  
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B190 488B4DF0          mov        rcx, [rbp-0x10]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B194 4833CC            xor        rcx, rsp
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B197 E8543C0300        call       0x7ff9bf08edf0  ; RtlRevertMemoryStream (ntdll.dll)
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B19C 488B5C2470        mov        rbx, [rsp+0x70]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1A1 488B742478        mov        rsi, [rsp+0x78]
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1A6 4883C460          add        rsp, 0x60
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1AA 5D                pop        rbp
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1AB C3                ret        
2018.12.04 12:40:05.814 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1AC 8A052EA11000      mov        al, [rip+0x10a12e]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1B2 EBD4              jmp        0x7ff9bf05b188
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1B4 E8D73D0300        call       0x7ff9bf08ef90  ; RtlRevertMemoryStream (ntdll.dll)
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1B9 CC                int3       
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1C0 4883E1FC          and        rcx, 0xfc
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1C4 742B              jz         0x7ff9bf05b1f1
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1C6 53                push       rbx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1C7 4883EC20          sub        rsp, 0x20
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1CB 488B5910          mov        rbx, [rcx+0x10]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1CF B802000000        mov        eax, 0x2
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1D4 874128            xchg       [rcx+0x28], eax
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1D7 85C0              test       eax, eax
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1D9 7509              jnz        0x7ff9bf05b1e4
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1DB 488B4908          mov        rcx, [rcx+0x8]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1DF E86C410400        call       0x7ff9bf09f350  ; NtAllocateLocallyUniqueId (ntdll.dll)
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1E4 488BCB            mov        rcx, rbx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1E7 4885DB            test       rbx, rbx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1EA 75DF              jnz        0x7ff9bf05b1cb
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1EC 4883C420          add        rsp, 0x20
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1F0 5B                pop        rbx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1F1 C3                ret        
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1F2 CC                int3       
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1F8 4053              push       rbx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1FA 4883EC20          sub        rsp, 0x20
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B1FE 488BD9            mov        rbx, rcx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B201 488B0DA0AE1000    mov        rcx, [rip+0x10aea0]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B208 4883C130          add        rcx, 0x30
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B20C E8EF1FFCFF        call       0x7ff9bf01d200  ; RtlAcquireSRWLockShared (ntdll.dll)
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B211 83C8FF            or         eax, 0xff
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B214 F00FC14320        lock xadd       [rbx+0x20], eax
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B219 83F801            cmp        eax, 0x1
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B21C 7415              jz         0x7ff9bf05b233
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B21E 488B0D83AE1000    mov        rcx, [rip+0x10ae83]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B225 4883C130          add        rcx, 0x30
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B229 4883C420          add        rsp, 0x20
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B22D 5B                pop        rbx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B22E E9FD05FCFF        jmp        0x7ff9bf01b830
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B233 488D4308          lea        rax, [rbx+0x8]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B237 488B08            mov        rcx, [rax]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B23A 48394108          cmp        [rcx+0x8], rax
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B23E 753C              jnz        0x7ff9bf05b27c
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B240 488B5008          mov        rdx, [rax+0x8]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B244 483902            cmp        [rdx], rax
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B247 7533              jnz        0x7ff9bf05b27c
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B249 48890A            mov        [rdx], rcx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B24C 48895108          mov        [rcx+0x8], rdx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B250 488B0D51AE1000    mov        rcx, [rip+0x10ae51]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B257 4883C130          add        rcx, 0x30
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B25B E8D005FCFF        call       0x7ff9bf01b830  ; RtlReleaseSRWLockShared (ntdll.dll)
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B260 65488B0C25600000  mov        rcx, [gs:0x60]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                                   00
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B269 4C8BC3            mov        r8, rbx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B26C 33D2              xor        edx, edx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B26E 488B4930          mov        rcx, [rcx+0x30]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B272 4883C420          add        rsp, 0x20
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B276 5B                pop        rbx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B277 E9C434FBFF        jmp        0x7ff9bf00e740
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B27C B903000000        mov        ecx, 0x3
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B281 CD29              int        0x29
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B283 CC                int3       
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B28C 4883EC28          sub        rsp, 0x28
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B290 458BD0            mov        r10d, r8d
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B293 4C8BC9            mov        r9, rcx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B296 4885C9            test       rcx, rcx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B299 0F844F210600      jz         dword 0x7ff9bf0bd3ee
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B29F 4883C148          add        rcx, 0x48
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2A3 E85C02FCFF        call       0x7ff9bf01b504  ; TpQueryPoolStackInformation (ntdll.dll)
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2A8 85C0              test       eax, eax
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2AA 0F843E210600      jz         dword 0x7ff9bf0bd3ee
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2B0 488D0509D20B00    lea        rax, [rip+0xbd209]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2B7 49394150          cmp        [r9+0x50], rax
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2BB 0F852D210600      jnz        dword 0x7ff9bf0bd3ee
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2C1 65488B0425600000  mov        rax, [gs:0x60]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                                   00
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2CA 488B4818          mov        rcx, [rax+0x18]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2CE 80794800          cmp        byte [rcx+0x48], 0x0
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2D2 0F8516210600      jnz        dword 0x7ff9bf0bd3ee
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2D8 B801000000        mov        eax, 0x1
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2DD 4883C428          add        rsp, 0x28
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2E1 C3                ret        
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2E2 CC                int3       
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2E8 488B01            mov        rax, [rcx]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2EB 4C8BC9            mov        r9, rcx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2EE 4C8BC0            mov        r8, rax
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2F1 4983E0FC          and        r8, 0xfc
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2F5 498BD0            mov        rdx, r8
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2F8 4983782000        cmp        qword [r8+0x20], 0x0
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2FD 7512              jnz        0x7ff9bf05b311
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B2FF 488BCA            mov        rcx, rdx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B302 488B5210          mov        rdx, [rdx+0x10]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)       crash -->  00007FF9BF05B306 48894A18          mov        [rdx+0x18], rcx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B30A 48837A2000        cmp        qword [rdx+0x20], 0x0
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B30F 74EE              jz         0x7ff9bf05b2ff
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B311 488B4A20          mov        rcx, [rdx+0x20]
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B315 488BD0            mov        rdx, rax
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B318 49894820          mov        [r8+0x20], rcx
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)                  00007FF9BF05B31C 83E201            and        edx, 0x1
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    00: 0x00007FF9BF05B306
2018.12.04 12:40:05.815 TestCopy (EURUSD,H1)    01: 0x00007FF9BF019ABF
 
Alain Verleyen:
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 1 галочка: 2018.12.03 00: 52: 27.671 1.13338 / 1.13354 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 2 tick: 2018.12.03 00: 52: 27.743 1.13335 / 1.13348 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 3 tick: 2018.12.03 00: 52: 27.821 1.13327 / 1.13343 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 4 tick: 2018.12.03 00: 52: 27.888 1.13326 / 1.13343 / 0.00000 0 флаги: 226
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 5 tick: 2018.12.03 00: 52: 27.965 1.13327 / 1.13345 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 6 tick: 2018.12.03 00: 52: 28.194 1.13328 / 1.13346 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 7 tick: 2018.12.03 00: 52: 28.265 1.13328 / 1.13346 / 0.00000 0 флаги: 96
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 8 tick: 2018.12.03 00: 52: 28.327 1.13326 / 1.13344 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 9 tick: 2018.12.03 00: 52: 28.405 1.13326 / 1.13344 / 0.00000 0 флаги: 96
2018.12.03 09: 58: 06.899 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 10 tick: 2018.12.03 00: 52: 28.809 1.13326 / 1.13344 / 0.00000 0 флаги: 96
2018.12.03 09: 58: 06.899 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 11 tick: 2018.12.03 00: 52: 29.289 1.13326 / 1.13344 / 0.00000 0 флаги: 96
Очевидно, что флаг бит на бит 7 (значение 128, недокументированный ), возможно ли знать значение?

Это - служебный флаг, который выставляет датафид, если у тика по какой-либо причине не был выставлен флаг TICK_FLAG_BID, при том что тик должен быть применён к бару.

 
fxsaber:

Просьба в кеше ГА-оптимизации показывать количество посчитанных проходов.

Каков смысл в этом знании?
 
Slava:
Каков смысл в этом знании?

Видеть, сколько проходов понадобилось. Советник может меняться, кеши его остаются.

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