Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 53
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Снова нарвался на тормоза
В пятерке Comment вызывает обновление экрана, а не просто запись комментария в строковую переменную как в четверке, где отображение комментария не гарантируется.
Не совсем понятно, почему не так, как в четверке. В четверке и сейчас можно комментарий прочитать из соответствующего CHART_COMMENT.
Просто все читают только себя.
https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page50#comment_9657796
Просто ради улыбки на Ваше замечание :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Aleksey Vyazmikin, 2018.11.27 19:11Раньше при нажатии "F1" на стандартную функцию в ME сразу попадал на её описание, даже если справка уже открыта, сейчас это перестало работать.
Просьба в кеше ГА-оптимизации показывать количество посчитанных проходов.
Код скрипта
На серверах Demo MetaQuotes есть символ GAZC
Он вешает функции Copy в попытках разобраться как не вешать программу вывалился краш...
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 2 tick: 2018.12.03 00: 52: 27.743 1.13335 / 1.13348 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 3 tick: 2018.12.03 00: 52: 27.821 1.13327 / 1.13343 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 4 tick: 2018.12.03 00: 52: 27.888 1.13326 / 1.13343 / 0.00000 0 флаги: 226
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 5 tick: 2018.12.03 00: 52: 27.965 1.13327 / 1.13345 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 6 tick: 2018.12.03 00: 52: 28.194 1.13328 / 1.13346 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 7 tick: 2018.12.03 00: 52: 28.265 1.13328 / 1.13346 / 0.00000 0 флаги: 96
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 8 tick: 2018.12.03 00: 52: 28.327 1.13326 / 1.13344 / 0.00000 0 флаги: 230
2018.12.03 09: 58: 06.898 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 9 tick: 2018.12.03 00: 52: 28.405 1.13326 / 1.13344 / 0.00000 0 флаги: 96
2018.12.03 09: 58: 06.899 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 10 tick: 2018.12.03 00: 52: 28.809 1.13326 / 1.13344 / 0.00000 0 флаги: 96
2018.12.03 09: 58: 06.899 TicksInfo (EURUSD, M5) EURUSD: 11 tick: 2018.12.03 00: 52: 29.289 1.13326 / 1.13344 / 0.00000 0 флаги: 96
Это - служебный флаг, который выставляет датафид, если у тика по какой-либо причине не был выставлен флаг TICK_FLAG_BID, при том что тик должен быть применён к бару.
Просьба в кеше ГА-оптимизации показывать количество посчитанных проходов.
Каков смысл в этом знании?
Видеть, сколько проходов понадобилось. Советник может меняться, кеши его остаются.