Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 51
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Когда в Тестере выбираю предыдущие результаты Оптимизации (кеш), то Тестер взводится в состояние Оптимизации.
Здесь видится правильным взводить состояние одиночного прогона. Поправьте, пожалуйста.
В результатах Оптимизации очень сложно фокусироваться на не выделенных строках
Возможно ли подсвечивать строку, что под курсором мыши? Т.е. бежишь глазами по таблице и мышкой двигаешь, просматривая каждую строку четко, не сбиваясь на остальные.
В результатах Оптимизации очень сложно фокусироваться на не выделенных строках
Возможно ли подсвечивать строку, что под курсором мыши? Т.е. бежишь глазами по таблице и мышкой двигаешь, просматривая каждую строку четко, не сбиваясь на остальные.
А если вместо "двигать мышкой" давить на стрелку вниз? Так не удобно?
А если вместо "двигать мышкой" давить на стрелку вниз? Так не удобно?
Не удобно, т.к. полноценно-выделенная строка используется для сравнения с другими.
Не удобно, т.к. полноценно-выделенная строка используется для сравнения с другими.
Ааа, понял. Надо две выделенных строки...
Ааа, понял. Надо две выделенных строки...
Одну выделил полноценно. И смотришь, чем она отличается от остальных.
Одну выделил полноценно. И смотришь, чем она отличается от остальных.
Да, я понял. Но что-то сдаётся мне ждать придётся очень долго. Пока можно выкрутиться так:
Ставишь строку с которой надо сравнивать, чтобы она была верхняя и стрелкой перемещаешь выделение строки. Верхнюю найти глазами легко так-же как и выделенную.
Да, я понял. Но что-то сдаётся мне ждать придётся очень долго. Пока можно выкрутиться так:
Ставишь строку с которой надо сравнивать, чтобы она была верхняя и стрелкой перемещаешь выделение строки. Верхнюю найти глазами легко так-же как и выделенную.
Спасибо, такой вариант лучше, чем ничего. Разработчики колдуют над Тестером... Возможно, учтут.
Долго не мог въехать в причину тормозов. В итоге накопал тяжелый баг
Второе выполнения Func длится в 35-40 раз медленнее первого. Результат один и тот же на обеих платформах.
Спасибо за сообщение.
Обнаружил тормоза в работе пула строк.
Исправлено
А так:
наоборот - разница в более чем в 300 раз в другую (!) сторону и в добавок ещё s1 проще чем s2
Спасибо за сообщение.
Обнаружил тормоза из-за множественной реаллокации массива результата в функции StringSplit, для случая, когда исходная строка разбивается на пустые подстроки.
Исправлено.