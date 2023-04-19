Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 51

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Когда в Тестере выбираю предыдущие результаты Оптимизации (кеш), то Тестер взводится в состояние Оптимизации.

Здесь видится правильным взводить состояние одиночного прогона. Поправьте, пожалуйста.

 

В результатах Оптимизации очень сложно фокусироваться на не выделенных строках

Возможно ли подсвечивать строку, что под курсором мыши? Т.е. бежишь глазами по таблице и мышкой двигаешь, просматривая каждую строку четко, не сбиваясь на остальные.

 
fxsaber:

В результатах Оптимизации очень сложно фокусироваться на не выделенных строках

Возможно ли подсвечивать строку, что под курсором мыши? Т.е. бежишь глазами по таблице и мышкой двигаешь, просматривая каждую строку четко, не сбиваясь на остальные.

А если вместо "двигать мышкой" давить на стрелку вниз? Так не удобно?

 
Alexey Viktorov:

А если вместо "двигать мышкой" давить на стрелку вниз? Так не удобно?

Не удобно, т.к. полноценно-выделенная строка используется для сравнения с другими.

 
fxsaber:

Не удобно, т.к. полноценно-выделенная строка используется для сравнения с другими.

Ааа, понял. Надо две выделенных строки...

 
Alexey Viktorov:

Ааа, понял. Надо две выделенных строки...

Одну выделил полноценно. И смотришь, чем она отличается от остальных.

 
fxsaber:

Одну выделил полноценно. И смотришь, чем она отличается от остальных.

Да, я понял. Но что-то сдаётся мне ждать придётся очень долго. Пока можно выкрутиться так:

Ставишь строку с которой надо сравнивать, чтобы она была верхняя и стрелкой перемещаешь выделение строки. Верхнюю найти глазами легко так-же как и выделенную.

 
Alexey Viktorov:

Да, я понял. Но что-то сдаётся мне ждать придётся очень долго. Пока можно выкрутиться так:

Ставишь строку с которой надо сравнивать, чтобы она была верхняя и стрелкой перемещаешь выделение строки. Верхнюю найти глазами легко так-же как и выделенную.

Спасибо, такой вариант лучше, чем ничего. Разработчики колдуют над Тестером... Возможно, учтут.

 
fxsaber:
Долго не мог въехать в причину тормозов. В итоге накопал тяжелый баг

Второе выполнения Func длится в 35-40 раз медленнее первого. Результат один и тот же на обеих платформах.

Спасибо за сообщение.

Обнаружил тормоза в работе пула строк.

Исправлено

 
A100:

А так:

наоборот - разница в более чем в 300 раз в другую (!) сторону и в добавок ещё s1 проще чем s2

Спасибо за сообщение.

Обнаружил тормоза из-за множественной реаллокации массива результата в функции StringSplit, для случая, когда исходная строка разбивается на пустые подстроки.

Исправлено.

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