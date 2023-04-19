Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 48
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Так что, чтобы быть на 100% уверенным, вы говорите, что количество тиков OHLC - это ТОЛЬКО тики ставок?
Извините, я не понимаю, почему вы говорите об INIT_PARAMETERS_INCORRECT?
Оптимизация с использованием TesterStop () должна работать так же, как и с ExpertRemove (), но лучше или быстрее, не так ли? Я напишу более подробную информацию.
@Slava
Существует проблема, пожалуйста, проверьте. Построить Build 1953.
2018.11.30 12:43:02.416 Statistics local 24646 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
2018.11.30 12:43:02.655 Tester 241 new records saved to cache file 'tester\cache\Expert_TesterStop.EURUSD.H1.20180915.20181125.21.98F63FC4AC8C11DD3EC5EB7814DDE79D.opt'
2018.11.30 12:54:51.281 Statistics optimization done in 7 minutes 31 seconds
2018.11.30 12:54:51.281 Statistics local 3542 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
2018.11.30 12:54:51.587 Tester 3422 new records saved to cache file 'tester\cache\Expert_TesterStop.EURUSD.H1.20180915.20181125.21.55BB0D18F2B7095B1EC7CEC4532B80D0.opt'
Полный доступ к журналам, коду и настройкам.
Bid and Bid/Ask. Ask without Bid not applied to the bar
Благодарю.
Ближе, но все же некоторые различия.
CopyTicksRange (EURUSD,MN1) TICKS: PERIOD_MN1 : from 2018.10.01 00:00 to 2018.11.01 00:00, TICKS_BIDASK = 2920555 (OHLC Tick volume = 2448455)
CopyTicksRange (EURUSD,MN1) TICKS: Bid/Ask = 1790166, Bid = 642184, Ask = 477455, Duplicate(Bid/Ask) = 10750 Total = 2432350 (Bid+Bid/Ask ticks) / 2909805 (real:all, no duplicate) / 2920555
MT5 build 1950
Обнаружено несоответствие в документации касательно функции TesterStatictics(), где говорится что
Но на деле получается что
Сразу после обновления чарт весь в белых полосках
никаких индикаторо нет. Чарт пустой.
Это какие-то M1-бары до 1999 года. При этом один бар на один день.
Вот за это отдельное Спасибо!
Вот за это отдельное Спасибо!
Вот за это отдельное Спасибо!
А что означает эта '1' ?А-а-а, это символ, не дошло сперва.
Так это же было всегда.
Видимо, не замечал.
Build 1954.
Обновились некоторые файлы СБ. При попытке отправить обновку в Хранилище, получаю: