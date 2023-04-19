Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 48

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Alain Verleyen:

Так что, чтобы быть на 100% уверенным, вы говорите, что количество тиков OHLC - это ТОЛЬКО тики ставок?


Bid and Bid/Ask. Ask without Bid not applied to the bar
 
Alain Verleyen :

Извините, я не понимаю, почему вы говорите об INIT_PARAMETERS_INCORRECT?

Оптимизация с использованием TesterStop () должна работать так же, как и с ExpertRemove (), но лучше или быстрее, не так ли? Я напишу более подробную информацию.

@Slava

Существует проблема, пожалуйста, проверьте. Построить Build 1953.

  • С TesterStop (). После 45 минут принудительно остановился.

2018.11.30 12:43:02.416    Statistics    local 24646 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
2018.11.30 12:43:02.655    Tester    241 new records saved to cache file 'tester\cache\Expert_TesterStop.EURUSD.H1.20180915.20181125.21.98F63FC4AC8C11DD3EC5EB7814DDE79D.opt'

  • С помощью ExpertRemove (). Все было сделано правильно менее чем за 10 минут.

2018.11.30 12:54:51.281    Statistics    optimization done in 7 minutes 31 seconds
2018.11.30 12:54:51.281    Statistics    local 3542 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
2018.11.30 12:54:51.587    Tester    3422 new records saved to cache file 'tester\cache\Expert_TesterStop.EURUSD.H1.20180915.20181125.21.55BB0D18F2B7095B1EC7CEC4532B80D0.opt'

Полный доступ к журналам, коду и настройкам.

 
Slava :
Bid and Bid/Ask. Ask without Bid not applied to the bar

Благодарю.

Ближе, но все же некоторые различия.

CopyTicksRange (EURUSD,MN1)    TICKS: PERIOD_MN1 : from 2018.10.01 00:00 to 2018.11.01 00:00, TICKS_BIDASK = 2920555 (OHLC Tick volume = 2448455)
CopyTicksRange (EURUSD,MN1)    TICKS: Bid/Ask = 1790166, Bid = 642184, Ask = 477455, Duplicate(Bid/Ask) = 10750 Total = 2432350 (Bid+Bid/Ask ticks) / 2909805 (real:all, no duplicate) / 2920555

 

MT5 build 1950

Обнаружено несоответствие в документации касательно функции TesterStatictics(), где говорится что 

Но на деле получается что 

TesterStatistics(STAT_RECOVERY_FACTOR) == TesterStatistics(STAT_PROFIT) / TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD)
 

Сразу после обновления чарт весь в белых полосках

никаких индикаторо нет. Чарт пустой.


Это какие-то M1-бары до 1999 года. При этом один бар на один день.


 

Вот за это отдельное Спасибо!


 
fxsaber:

Вот за это отдельное Спасибо!

Так это же было всегда. 
 
fxsaber:

Вот за это отдельное Спасибо!


А что означает эта '1' ?

А-а-а, это символ, не дошло сперва.
 
Nikolai Semko:
Так это же было всегда. 

Видимо, не замечал.

 

Build 1954.

Обновились некоторые файлы СБ. При попытке отправить обновку в Хранилище, получаю:

2018.12.01 16:24:24.546 Storage commit command start MQL5\Include\Canvas\Charts
2018.12.01 16:24:24.883 Storage send data to MQL5\Include\Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh, 36000 bytes
2018.12.01 16:24:24.890 Storage Include/Canvas/Charts/ChartCanvas.mqh: invalid signature size in 64374 offset
2018.12.01 16:24:24.939 Storage commit failed
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