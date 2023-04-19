Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 45
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Написать скрипт, который будет скидывать данные в .csv файл, этот формат импортируется в Excel. Работы максимум на час.
И почему практически все программы для Windows поддерживают CTRL + C для «столетий», кроме самого продвинутого MT5?
And why do virtually all programs for Windows support CTRL + C for "centuries," except the most advanced MT5?
А зачем Вы тратите столь драгоценные ресурсы на пустые расчеты? Замеры показали, что без расчета баров скорость одиночного прогона увеличилась бы в четыре раза. Разве это не аргумент?
Я думаю, только с тиками (без баров) работает всего несколько человек. У МТ другая аудитория.
Я думаю, только с тиками (без баров) работает всего несколько человек. У МТ другая аудитория.
Так бары - те же индикаторы. Обратились к ним - рассчитались. Нет - так нет.
Так бары - те же индикаторы. Обратились к ним - рассчитались. Нет - так нет.
вообще было бы неплохо добавить тиковые чарты в число стандартных, можно с разбивкой на ТФ 1 тик, 2 тика... и тестирование на них, соответственно
Обозначенная проблема не началась с 19xx билдов, а была и раньше. Переключаюсь между Терминалом и редактором через F4. Несколько раз в день обнаруживаю такое положение окон
Все подокна доведены до минимальных размеров. Правлю до нормальных, проходит какое-то время - повторяется. Не сильно напрягает, но все же.
Обозначенная проблема не началась с 19xx билдов, а была и раньше. Переключаюсь между Терминалом и редактором через F4. Несколько раз в день обнаруживаю такое положение окон
Все подокна доведены до минимальных размеров. Правлю до нормальных, проходит какое-то время - повторяется. Не сильно напрягает, но все же.
Аналогично, давно наблюдаю такую проблему, иногда даже сильно напрягает.
Только от F4 это не зависит, переключаюсь только с помощью мыши.
Форум по торговле, автоматизированные торговые системы и тестирование торговых стратегий
Валюта депозита автоматически меняется на доллар США
Рафаэль Каэтано Пинто , 2018.11.27 17:35
Воспроизведение:
1- Перейдите в раздел MetaEditor-> Tools-> Options-> Debug
2- Пометить использование указанных параметров и заполнить поля. Используйте любую валюту, кроме доллара США. Сохранить.
3- Повторно запустите MetaEditor
4- Перейдите в раздел «Метаэдитор-> Инструменты-> Параметры-> Отладка. Поле валюты снова настроено на доллар.
Эта конфигурация заменяет валюту тестового депозита каждый раз (потому что используется заданные настройки). Мне нужны указанные настройки, иначе отладка начинается с периода H1 по первому символу на рынке.
Конструкция MT5 - 1940
Я думаю, только с тиками (без баров) работает всего несколько человек. У МТ другая аудитория.
Я работаю только с тиками (в роботе конечно). Вместо неинформативных баров используют downsampling на ту частоту, на какую нужно.
вообще было бы неплохо добавить тиковые чарты в число стандартных, можно с разбивкой на ТФ 1 тик, 2 тика... и тестирование на них, соответственно
Welcome to Ninja Trader 8, cAlgo ))) А вообще, тестирование на реальных тиковых данных есть и так, хочется визуальный тиковый график в тестере, что ли? Так это будет наоборот неудобно и не нужно, будешь видеть на экране маленький кусочек в несколько минут, и заем это? Я в тестере запускаю минимум на М15, так хотя бы полтора дня видно на графике. Нужно ли это в режиме ручной торговли? А ХЗ, надо пробовать, заранее не скажешь.