Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 157
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Эта константа из перечисления ENUM_ORDER_TYPE для MQL4. И ORDER_TYPE_CREDIT от-туда же. Обе имеют значения 6 и 7 соответственно.
Понял. Спасибо.
точно.
в мт5 надо читать сделки:
DEAL_TYPE_BALANCE
Начисление баланса
DEAL_TYPE_CREDIT
Начисление кредита
DEAL_TYPE_CHARGE
Дополнительные сборы
DEAL_TYPE_CORRECTION
Корректирующая запись
DEAL_TYPE_BONUS
Перечисление бонусов
Да, очевидно ж.. непонятно, как я на неё вообще наткнулся... Спасибо.
Я хотел бы сообщить об ошибке в тестере стратегий MT5. Если это неподходящее место для сообщения об этом, я был бы признателен, если бы кто-нибудь мог перенаправить меня туда, где сообщается об ошибках.
Ошибка заключается в следующем: если я создаю советника и запускаю его в тестере стратегий, если я использую тиковый режим == Каждый тик, основанный на реальных тиках, в тестере стратегий я вижу линию над барами, окрашенную так же, как линия цены предложения, которая показывает самую высокую цену предложения бара, и другая линия под барами, окрашенная так же, как линия цены предложения, которая показывает самую низкую цену предложения бара. Если я использую любой другой тиковый режим, эти лишние линии тестер стратегий не рисует.
Вы можете легко воспроизвести это, создав новый советник, используя опцию шаблона, и используя все значения по умолчанию в мастере, чтобы создать пустой советник, который ничего не должен рисовать на графике. Запуск советника в тестере с тиковым режимом Каждый тик по реальным тикам:
Тогда вы увидите лишние строки.
Как я уже сказал, если вы используете любой другой режим галочки, вы не увидите лишних строк:
В таком простом случае, как этот, дополнительные линии не имеют большого значения, но если на вашем графике много индикаторов и других рисунков, дополнительные линии могут скрыть то, что вам нужно увидеть на графике.
Ошибки нет. Так было задумано специально: в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков" отображаются две линии - максимальный Ask и минимальный Bid.
Нет никакой ошибки. Это было намеренно задумано: в в клещевого режиме генерации «Каждый тик на основе реальных тиков», отображаются две линии - максимальное Просите и минимальный Bid.
Спасибо, Владимир, за быстрый ответ. Есть ли способ отключить визуализацию этих линий? Я знаю, что могу изменить цвет в соответствии с фоном диаграммы, но это также скрывает обычные линии спроса и предложения.
Спасибо, Владимир, за быстрый ответ. Есть ли способ отключить визуализацию этих линий? Я знаю, что могу изменить цвет в соответствии с фоном диаграммы, но это также скрывает обычные линии спроса и предложения.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Vladimir Karputov, 2020.08.13 06:28
Ошибки нет. Так было задумано специально: в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков" отображаются две линии - максимальный Ask и минимальный Bid.
Спасибо, Владимир, за быстрый ответ. Есть ли способ отключить визуализацию этих линий? Я знаю, что могу изменить цвет в соответствии с фоном диаграммы, но это также скрывает обычные линии спроса и предложения.
Укажите для них цвет None