Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 50

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fxsaber:
Долго не мог въехать в причину тормозов. В итоге накопал тяжелый баг

Второе выполнения Func длится в 35-40 раз медленнее первого. Результат один и тот же на обеих платформах.

А так:

void f( string& s, int n )
{
        for ( int i = 0; i < n; i++ )
                s += s;
}
void OnStart()
{
        string s1 =  "\n"; f( s1, 19 );
        string s2 = "1\n"; f( s2, 19 );
        BENCH(Func(s1)) // Time[Func(s1)] = 89305357
        BENCH(Func(s2)) // Time[Func(s2)] =   273621
}

наоборот - разница в более чем в 300 раз в другую (!) сторону и в добавок ещё s1 проще чем s2

 
A100:

А так:

наоборот - разница в более чем в 300 раз в другую (!) сторону и в добавок ещё s1 проще чем s2

Так не чисто получается - разные строки.

 
fxsaber:

Так не чисто получается - разные строки.

Мой результат не опровергает Ваш пример, а лишь дополняет его: ещё дольше выполнение при более простой строке

 

Переключения между чартами в максимизированных окнах вызывают такие артефакты

Это куски переключаемых чартов, но не в максимизированном виде. Возможно ли избавиться от этих артефактов на обеих платформах?

Использую встроенную в CPU графику, поэтому отрисовка не супер-быстрая.

 
Просьба отключить горячие клавиши CTRL+F5 и CTRL+E, если хоть на одном чарте работает торговый советник.

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Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2018.09.25 08:34

Поставил такую тупую защиту от отжатия Автоторговли
#define TOSTRING(A)  #A + " = " + (string)(A) + "\n"

if (!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT) || !AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) || !TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
  Alert(TOSTRING(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT)) +
        TOSTRING(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED)) +
        TOSTRING(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)));

Никак не думал, что такое может произойти. На эту кнопку же нет горячей клавиши, чтобы случайно ее нажимать?


Вот эта гадина!

Закрывал окна по Ctrl+W, пальцем случайно вместо W нажал на клавишу рядом - E. И отрубил всю торговлю!


Уважаемые разработчики, ну давайте уберем вот такие случайные ситуации! Отключение/Включение автоторговли - серьезная вещь, не хорошо сюда вносить случайный элемент. Нет же горячей клавиши на разрешение DLL. Если хочется, чтобы была горячая, то пусть будет сложно-воспроизводимая - CTRL+SHIFT+E. И Терминал хоть как-то поморгает, что нажата эта кнопка. Чтобы можно было подстраховаться от случайности.

 
Denis Kirichenko :
...

Проблема с активацией Хранилища остаётся и в последней бете. Регулярно слетает.

Я подтверждаю, что все еще происходит после обновления до сборки 1955 года.

 
После обновления на 1954 перестали пропадать новости при выходе из терминала.
 

Теперь не синхронизирован Хелп.

Клик в текст на ChartClose открывает ChartApplyTemplate. И в самом справочнике то же. По некоторым другим разделам то же.

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А вот бывает так, чтобы вы сделали какое-то улучшение и при этом ничего не испортили?

 
В визуализаторе получил
additional connect from 127.0.0.1
previous connect context not freed
cannot accept connect, agent is busy
это реакция на прерывание дебага и запуск дебага заново.
 

У кастомных символов через GUI невозможно поменять миллисекунды тика

Поправьте, пожалуйста.

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