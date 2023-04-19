Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 50
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Долго не мог въехать в причину тормозов. В итоге накопал тяжелый баг
Второе выполнения Func длится в 35-40 раз медленнее первого. Результат один и тот же на обеих платформах.
А так:
наоборот - разница в более чем в 300 раз в другую (!) сторону и в добавок ещё s1 проще чем s2
А так:
наоборот - разница в более чем в 300 раз в другую (!) сторону и в добавок ещё s1 проще чем s2
Так не чисто получается - разные строки.
Так не чисто получается - разные строки.
Мой результат не опровергает Ваш пример, а лишь дополняет его: ещё дольше выполнение при более простой строке
Переключения между чартами в максимизированных окнах вызывают такие артефакты
Это куски переключаемых чартов, но не в максимизированном виде. Возможно ли избавиться от этих артефактов на обеих платформах?
Использую встроенную в CPU графику, поэтому отрисовка не супер-быстрая.
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Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.09.25 08:34Поставил такую тупую защиту от отжатия Автоторговли
Никак не думал, что такое может произойти. На эту кнопку же нет горячей клавиши, чтобы случайно ее нажимать?
Вот эта гадина!
Закрывал окна по Ctrl+W, пальцем случайно вместо W нажал на клавишу рядом - E. И отрубил всю торговлю!
Уважаемые разработчики, ну давайте уберем вот такие случайные ситуации! Отключение/Включение автоторговли - серьезная вещь, не хорошо сюда вносить случайный элемент. Нет же горячей клавиши на разрешение DLL. Если хочется, чтобы была горячая, то пусть будет сложно-воспроизводимая - CTRL+SHIFT+E. И Терминал хоть как-то поморгает, что нажата эта кнопка. Чтобы можно было подстраховаться от случайности.
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Проблема с активацией Хранилища остаётся и в последней бете. Регулярно слетает.
Я подтверждаю, что все еще происходит после обновления до сборки 1955 года.
Теперь не синхронизирован Хелп.
Клик в текст на ChartClose открывает ChartApplyTemplate. И в самом справочнике то же. По некоторым другим разделам то же.
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А вот бывает так, чтобы вы сделали какое-то улучшение и при этом ничего не испортили?
У кастомных символов через GUI невозможно поменять миллисекунды тика
Поправьте, пожалуйста.