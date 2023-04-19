Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 57
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В визуализаторе пропадает запись о лимитном ордере
Пустой МТ5 1957 с 3 графиками без индикаторов и советников кушает 4-6% процессора.
Раньше столько потреблял мультивалютный индикатор, получающий на каждом тике информацию по 50 инструментам.
Доброго вечера.
Если позволите, то присоединюсь к комментарию.
Терминал с кастомными символами наглухо вешает комп в процессе обновления.
Кто-нибудь может подсказать как форсировать обновления? Уже достаточно давно висит 2% и полоса не движется (я про полосу загрузки справа вверху терминала Achievments 2% (картинку прикрепить не могу - форум не даёт - не дорос я пока... )).
Что-то намудрили с форматом
Временная проблема, пофиксим.
Обходной маневр - зачистить историю нужных символов в папке терминала.
Доброго вечера.
Если позволите, то присоединюсь к комментарию.
Терминал с кастомными символами наглухо вешает комп в процессе обновления.
Кто-нибудь может подсказать как форсировать обновления? Уже достаточно давно висит 2% и полоса не движется (я про полосу загрузки справа вверху терминала Achievments 2% (картинку прикрепить не могу - форум не даёт - не дорос я пока... )).
Временная проблема, пофиксим.
Обходной маневр - зачистить историю нужных символов в папке терминала.
Раз так глубоко взялись, может посмотрите причину тормозов записи тиков в кастомный символ?
Сейчас 23 млн тиков в пустой символ пишутся 70 секунд. Даже 7 секунд для такой задачи перебор, а тут на порядок больше.
Чтение этих 23 млн тиков из кастомного символа длится 15 секунд, что также не быстро.
1957, запускаю визуализацию на реальных тиках:
После этого попробовал на "OHLC на M1"
Очень желательно
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Anatoli Kazharski, 2018.11.12 09:36
Пытаюсь локализовать проблему и сделать краткий код. Чуть позже передам Вам для тестов.
Передал код для воспроизведения в личных сообщениях.
I just see that one of the MetaTester requires 58GB of my 64GB RAM. Together with the other programs the PC starts to swap memory heavily so that the HD is read and written constantly and the PC doesn't react any more.
Christian reports the same problem in the German forum: https://www.mql5.com/de/forum/293723
Can you install a limit of the required RAM for all local agents of e.g. half the size of the available RAM-memory - or you enable the user to define that either for all agents together or for each single agent.
Я просто вижу, что один из MetaTester требует 58 ГБ моей 64-ГБ оперативной памяти. Вместе с другими программами ПК начинает сильно менять память, чтобы HD считывался и записывался, и ПК больше не реагировал.
Христианин сообщает об этой же проблеме на немецком форуме: https://www.mql5.com/de/forum/293723
Можете ли вы установить лимит требуемой ОЗУ для всех локальных агентов, например, половину размера доступной RAM-памяти, или вы разрешаете пользователю определять это для всех агентов вместе или для каждого отдельного агента.
Возможно ли добавить горячую клавишу для прерывания компиляции? Иногда длительность компиляции затягивается...
А Esc или Pause\Break не пробовали надавить. Я не пробовал, у меня не было таких проблем. Это просто предположение.