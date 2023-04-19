Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хочется визуальный тиковый график в тестере, что ли? Так это будет наоборот неудобно и не нужно, будешь видеть на экране маленький кусочек в несколько минут, и заем это?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: Тиковый индикатор Ticks
fxsaber, 2017.10.16 09:08
В визуализаторе теперь отключаю отображение баров за ненадобностью. Тогда еще лучше видны реальные тики и спред.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.11.27 18:41
Обозначенная проблема не началась с 19xx билдов, а была и раньше. Переключаюсь между Терминалом и редактором через F4. Несколько раз в день обнаруживаю такое положение окон
Все подокна доведены до минимальных размеров. Правлю до нормальных, проходит какое-то время - повторяется. Не сильно напрягает, но все же.
Sergey Chalyshev:
Аналогично, давно наблюдаю такую проблему, иногда даже сильно напрягает.
Только от F4 это не зависит, переключаюсь только с помощью мыши.
Оптимизатор по завершении выводит такую статистику
Самый длинный проход может несколько вводить в заблуждение, т.к. почти всегда он соответствует холодному старту каждой пачки заданий.
Первая пачка
Вторая пачка
Возможно ли поправить статистику с учетом этих всплесков холодных стартов? Может прекратить учитывать время на холодный старт? А то итоговая стата получается искаженной.
Просьба добавить Recent-советники в Тестер - список последних выбранных в Тестере советников.
Сейчас, чтобы в Тестере переключиться между советниками, находящимися в разных папках, приходится долго и муторно тыкать мышкой, выискивая, где же находится нужный советник. И так каждый раз.
Ситуация с WebRequest и доступ к cftc.gov через MetaTrader 5 - причина отказа в доступе найдена.
Как и обещал делаю рапорт. Оказалось что в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 по-разному обрабатываются поля 'Allow WebRequest to listed URL'.
Возможность доступа к сайту будет зависеть от комбинаций адреса в функции url
и того, что указано в графе Allow WebRequest for listed URL:
При этом у разных платформ разное поведение!
У MetaTrader 4 поведение следующее:
У MetaTrader 5 до билда 1950:
После билда 1950 протокол в WebRequest for listed URL в MetaTrader 5 можно не указывать вовсе, в связи с переходом на WebSocket он будет игнорироваться:
В новой версии в связи с добавлением SocketXXX функций мы вообще игнорируем имя протокола. http и https становятся незначащими.
Т.е. теперь можно писать без указания протокола, например так:
Это будет работать. Однако адрес в параметре url функции WebRequest должен содержать фактический протокол передачи данных. Для сайта cftc.gov это https.
Т.е.:
Будет работать, а
работать не будет.
Хотя апдейт 1950 не сделал обе платформы полностью унифицированными, этого вполне достаточно для работы. Всем спасибо:)
Ситуация с WebRequest и доступ к cftc.gov через MetaTrader 5 - причина отказа в доступе найдена.
Как и обещал делаю рапорт. Оказалось что в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 по-разному обрабатываются поля 'Allow WebRequest to listed URL'.
Возможность доступа к сайту будет зависеть от комбинаций адреса в функции url
и того, что указано в графе Allow WebRequest for listed URL:
При этом у разных платформ разное поведение!
У MetaTrader 4 поведение следующее:
У MetaTrader 5 иное поведение:
Из-за того что один и тот же код, компилировался под разные платформы, ошибка проявлялась только на МТ5. В связи с этим хотелось бы видеть:
В новой версии в связи с добавлением SocketXXX функций мы вообще игнорируем имя протокола. http и https становятся незначащими.
Перешел на 1950. Потестил. Обновил пост с учетом последней информации. Спасибо.
Терминал 1950. советник скомпилирован тоже на 1950. Вылетает в реальной торговле.
Access violation at 0x00007FF76380D5E2 read to 0x000000BF827C4A80
00007FF76380D580 4053 push rbx
00007FF76380D582 56 push rsi
00007FF76380D583 57 push rdi
Безопасно ли откатиться на 1881 если у брокера сейчас стоит 1940. Терминалы для фондового и срочного рынка ММВБ.
И как правильно откатиться ? Одной замены terminal64.exe достаточно ?
Я думаю функция отката на предыдущую версию термина была бы всеми востребована.
Терминал 1950. советник скомпилирован тоже на 1950. Вылетает в реальной торговле.
Access violation at 0x00007FF76380D5E2 read to 0x000000BF827C4A80
00007FF76380D580 4053 push rbx
00007FF76380D582 56 push rsi
00007FF76380D583 57 push rdi
Безопасно ли откатиться на 1881 если у брокера сейчас стоит 1940. Терминалы для фондового и срочного рынка ММВБ.
И как правильно откатиться ? Одной замены terminal64.exe достаточно ?
Я думаю функция отката на предыдущую версию термина была бы всеми востребована.
Попробуйте последнюю версию бета-версии 1952 года.
При компиляции идут варнинги на все места где вместо заявленного в определении функции возвращаемого значения bool функция возвращает, что-то другое. Например в стандартном файле Curve.mqh варнинг в этой строчке.
Переменная m_trend_visible объявлена как double.
Других варнингов стандартной библиотеке не нашел.Вообще сами эти изменения мне понравились. Благодаря им нашел ошибку в своем коде.