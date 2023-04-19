Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 55

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Ilyas:

Креш произошёл не приведённом коде ?

Краш произошёл на том коде который я предоставил.

 
Vladimir Pastushak:

Код скрипта

На серверах Demo MetaQuotes есть символ GAZC  

Он вешает функции Copy  в попытках разобраться как не вешать программу вывалился краш...


Символ GAZS  

так же замораживает выполнение программы

 

И еще момент, странное поведение, на мой взгляд не правильное.

Когда программа замерзает по выше указанным символам, советник можно удалить стандартными методами через окно Список экспертов. Так вот в момент такого удаления программа прерывает функцию CopyTime  и полностью вся выполняется и выгружается.

Практически программа должна прерваться без дальнейшего выполнения...

 
xzz :
Функция TesterStop() при оптимизации  зависает с концами...
Уже сообщалось .
 

Пустой МТ5 1957 с 3 графиками без индикаторов и советников кушает 4-6% процессора.

Раньше столько потреблял мультивалютный индикатор, получающий на каждом тике информацию по 50 инструментам.

Windows 8.1 (build 9600) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-3570  @ 3.40GHz, Memory: 7755 / 16346 Mb, Disk: 399 / 499 Gb, GMT+2

 
Andrey Khatimlianskii:

Пустой МТ5 1957 с 3 графиками без индикаторов и советников кушает 4-6% процессора.

Раньше столько потреблял мультивалютный индикатор, получающий на каждом тике информацию по 50 инструментам.

Дайте больше информации, пожалуйста:

  1. какие именно графики: символы, типы, кастомные/формульные ли
  2. какая глубина в барах
  3. сколько объектов на графиках
  4. сколько символов в обзоре рынка
  5. находится ли терминал в фазе подкачек, синхронизации, фоновой перекомпиляции программ или перестроения истории
  6. воспроизводится ли нагрузка через 1-2 минуты после старта?


Не забывайте, что после обновления терминал на первых стартах занимается:

  • проверкой и восстановлением файлового окружения, в первую очередь принудительной распаковкой мегабайтов MQL5 библиотеки
  • принудительной фоновой перекомпиляцией сотен MQL5 файлов
  • фоновой конвертацией баз и конфигов в новый формат. в этой версии мы в фоне конвертируем *.hcc в более эффективный формат. там гигабайты файлов.
  • ожиданием антивирусов, тормозя на большинстве файловых операций и WinAPI операций, пока не пройдет проверок на новизну exe файлов


Проверка на 4 графиках с миллионами М1 баров показала 0% нагрузку.

Можете воспроизвести ситуацию?

 

Сегодня обновился до 1957.

Справочник работает со сбоями: при нажатии F1 на функции/константе и при прямом поиске (на закладке "Указатель") выбрасывает на неверные странички с описанием. Часть нормально, часть мимо.

Один из примеров вместо торговых констант - периоды графиков: 

Вместо описания типа ulong:

Из примеров правильного попадания: ArrayResize, false, bool, AccountInfoDouble...

Неправильно: double, ACCOUNT_EQUITY, SymbolName, StringFind, StringReplace...

Логики не прослеживается...

 
Igor Zakharov:

Сегодня обновился до 1957.

Справочник работает со сбоями: при нажатии F1 на функции/константе и при прямом поиске (на закладке "Указатель") выбрасывает на неверные странички с описанием. Часть нормально, часть мимо.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

Renat Fatkhullin, 2018.12.04 07:42

Это из-за необновленного индексного *.chw файла после автоматического обновления chm хелпов. Раньше Windows Help автоматически перестраивал индексный файл, а сейчас что-то перестал.

Стерите все C:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help\*.chw файлы, пожалуйста. Индексы построятся заново.

В следующем билде мы принудительно будем стирать *.chw индексы при обновлении хелпов.

Вам нужно вручную удалить *.chw файлы.

С текущего билда терминал будет подчищать поисковый индексный файл при последующих обновлениях. Этот индексный chw файл строит Windows Help система из chm файла.

 
Renat Fatkhullin:

Вам нужно вручную удалить *.chw файлы.

Спасибо, помогло.

 
Некоторые кастомные символы не удалить из Обзора рынка (графики не открыты), пока не перезагрузишь Терминал. Раньше таких проблем не было.
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