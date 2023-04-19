Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 55
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Креш произошёл не приведённом коде ?
Краш произошёл на том коде который я предоставил.
Код скрипта
На серверах Demo MetaQuotes есть символ GAZC
Он вешает функции Copy в попытках разобраться как не вешать программу вывалился краш...
Символ GAZS
так же замораживает выполнение программы
И еще момент, странное поведение, на мой взгляд не правильное.
Когда программа замерзает по выше указанным символам, советник можно удалить стандартными методами через окно Список экспертов. Так вот в момент такого удаления программа прерывает функцию CopyTime и полностью вся выполняется и выгружается.
Практически программа должна прерваться без дальнейшего выполнения...
Функция TesterStop() при оптимизации зависает с концами...
Пустой МТ5 1957 с 3 графиками без индикаторов и советников кушает 4-6% процессора.
Раньше столько потреблял мультивалютный индикатор, получающий на каждом тике информацию по 50 инструментам.
Windows 8.1 (build 9600) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz, Memory: 7755 / 16346 Mb, Disk: 399 / 499 Gb, GMT+2
Пустой МТ5 1957 с 3 графиками без индикаторов и советников кушает 4-6% процессора.
Раньше столько потреблял мультивалютный индикатор, получающий на каждом тике информацию по 50 инструментам.
Дайте больше информации, пожалуйста:
Не забывайте, что после обновления терминал на первых стартах занимается:
Проверка на 4 графиках с миллионами М1 баров показала 0% нагрузку.
Можете воспроизвести ситуацию?
Сегодня обновился до 1957.
Справочник работает со сбоями: при нажатии F1 на функции/константе и при прямом поиске (на закладке "Указатель") выбрасывает на неверные странички с описанием. Часть нормально, часть мимо.
Один из примеров вместо торговых констант - периоды графиков:
Вместо описания типа ulong:
Из примеров правильного попадания: ArrayResize, false, bool, AccountInfoDouble...
Неправильно: double, ACCOUNT_EQUITY, SymbolName, StringFind, StringReplace...
Логики не прослеживается...
Сегодня обновился до 1957.
Справочник работает со сбоями: при нажатии F1 на функции/константе и при прямом поиске (на закладке "Указатель") выбрасывает на неверные странички с описанием. Часть нормально, часть мимо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Renat Fatkhullin, 2018.12.04 07:42
Это из-за необновленного индексного *.chw файла после автоматического обновления chm хелпов. Раньше Windows Help автоматически перестраивал индексный файл, а сейчас что-то перестал.
Стерите все C:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help\*.chw файлы, пожалуйста. Индексы построятся заново.
В следующем билде мы принудительно будем стирать *.chw индексы при обновлении хелпов.
Вам нужно вручную удалить *.chw файлы.
С текущего билда терминал будет подчищать поисковый индексный файл при последующих обновлениях. Этот индексный chw файл строит Windows Help система из chm файла.
Вам нужно вручную удалить *.chw файлы.
Спасибо, помогло.