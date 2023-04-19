Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 23
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Кастомные биржевые символы с явным указанием построения баров по Bid строятся в Тестере по Last
Обратите внимание, что в режиме "по реальным тикам" Тестер формирует бары самостоятельно - по приходу тиков. По этой причине баровая история кастомного символа в Терминале и в Тестере могут быть совершенно разными.
Большая просьба прекратить перекраивать настройки кастомных символов!
Спасибо!
Спасибо!
прекратили?
прекратили?
Да.
Перезагрузка не помогает.
Заодно, прописывание истории в кастомный символ вызывает сбрасывание SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE в единицу.
Что за криворук писал обновы для МТ4 под Андроид?
Вы в курсе, что на телефонах с управлением жестами (без кнопок), теперь нельзя закрыть приложение двойным нажатием "назад"?
Возможно, проблема только на одной модели.. Xiaomi Redmi Note 5. Управление "назад" осуществляется свайпом от края экрана к центру. Сейчас этот жест только открывает-закрывает боковую шторку приложения.. бесконечно.
И в Мт5 то же самое сделали. Зачем?
В Тестере при сохрании сета одиночного прогона в set-файл, возможно ли формировать имя файла для сохранения, с учетом имени советника, символа, интервала, профита и модели тестирования?
А то приходится писать длинные названия каждый раз вручную.
Вообщем проблема с зависанием CopyTime при запросе с М1 (другие не проверял) сохраняется.
Если открыть М1 график по инструменту и закрыть, то работает ровно до 00:00:00 и зависает. Время в обзоре рынка продолжает двигаться в перёд, а вот при запросе CopyTime текущего бара всегда возвращается 00:00:00.
Господа разработчики, будет ли это исправлено или теперь в код советника нужно добавлять автоматическое открытие-закрытие графика раз в день по используемым таймфреймам ?
аналогичную проблему заметил и у себя, что таймсерия по М1 перестала обновляться и приходится переключать ТФ на М1 и затем возвращаться на прежний ТФ, это начало происходить начиная с билда 1930. И это не только происходит при смене суток но и в течении дня таймсерия перестаёт обновляться, т.е. запускаешь терминал вроде всё идёт как нужно (видно по логам) затем бывает что через 2 бара СopyTime (CopyRates) по М1 перестаёт обновлять время текущего бара.
аналогичную проблему заметил и у себя, что таймсерия по М1 перестала обновляться и приходится переключать ТФ на М1 и затем возвращаться на прежний ТФ, это начало происходить начиная с билда 1930. И это не только происходит при смене суток но и в течении дня таймсерия перестаёт обновляться, т.е. запускаешь терминал вроде всё идёт как нужно (видно по логам) затем бывает что через 2 бара СopyTime (CopyRates) по М1 перестаёт обновлять время текущего бара.
Проверим
Попробуйте пока бету 1944
В Тестере при сохрании сета одиночного прогона в set-файл, возможно ли формировать имя файла для сохранения, с учетом имени советника, символа, интервала, профита и модели тестирования?
А то приходится писать длинные названия каждый раз вручную.