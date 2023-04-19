Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 109

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fxsaber:

Ваш результат не воспроизводится.

Все три подчеркнутых действия в Тестере могут быть очень хорошо заоптимизированы. Могу в виртуализацию добавить и риски и маржу, чтобы замерить. Но это совершенно никому не нужно.

А вы сделайте и посмотрим.

Результаты перепроверю на других компьютерах, но там все просто. Результаты имели место быть в одинаковых условиях с вашей библиотекой.

 

Возможно ли добавить в это окно

кнопку "Копировать текущие настройки Тестера"?

 
Renat Fatkhullin:

А вы сделайте и посмотрим.

Пока не могу ответить себе на вопрос "Зачем?". Но сдаваться не намерен.

Результаты перепроверю на других компьютерах, но там все просто. Результаты имели место быть в одинаковых условиях с вашей библиотекой.

Вот советник, для которого штатный Тестер не будет вычислять ни маржу, ни риски, т.к. выставляются отложенники, до которых цена ни разу не дойдет.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

// #define VIRTUAL_ON // Тестер или Virtual

#ifdef VIRTUAL_ON
  #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577
  
  bool NewTick() { VIRTUAL::NewTick(); return(true); } // Добавили первый тик до OnInit.  
  const bool Init = VIRTUAL::SelectByHandle(VIRTUAL::Create()) && NewTick();  
  
  void OnTick() { VIRTUAL::NewTick(); }
#endif // VIRTUAL_ON

input int inRange = 0;          // 1 .. 5
input int inAmount = 1;         // Amount of positions

uint iStartTime;

void OnInit()
{   
  const double Price = MathMax(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN),
                               SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE));
  
  for (int i = 0; i < inAmount; i++)
    OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 0.1, Price, 0, 0, 0); // Выставление отложки, акцепта которой не будет
    
  iStartTime = GetTickCount(); // Начинается замер специально в OnInit, а не снаружи    
}

double OnTester() { return(GetTickCount() - iStartTime); }


Предварительные результаты схожи с предыдущими, но все же заполню таблицу

AmountMT5-TesterMT5-Virtual
02.2782.574
13.2142.590
23.5572.823
33.8533.088
44.8833.416
54.7113.026
209.7814.602
И Tester и Virtual делают одни и те же вычисления, но расхождения не в пользу первого.
[Удален]  

в последней бэте у меня проблемы с .set файлами, невозможно сохранить из окна оптимизатора

пишет "файл не найден"

пардон, это win defender начал блокировать системную папку для сохранения файлов (рабочий стол), раньше вроде не было. На другой диск сохраняются
 
fxsaber:
WebRequest сломался в 1971.


В 1970 все работало.

Спасибо за сообщение.

Поправил возврат правильного кода ошибки для неразрешённого URL
 
Ilyas:
Спасибо за сообщение.

Поправил возврат правильного кода ошибки для неразрешённого URL

У меня URL разрешен.

 
Maxim Dmitrievsky:
Проблема с пропуском баров на каст. символах в этом билде пока не решена

После запуска терминала пропущенные бары от конца предыдущего запуска?

Можно ещё раз Ваши логи и скриншоты?

Я запускал Ваш пример. Пропущенные бары не заполняются, пока история не засинхронизируется. Не всегда видно на глаз. Один раз словил отсутствие баров на протяжении 2-3 секунд

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
[Удален]  
Slava:

После запуска терминала пропущенные бары от конца предыдущего запуска?

Можно ещё раз Ваши логи и скриншоты?

Тэкс, вот перезагружаю терминал, смотрю логи:

2019.01.16 21:53:05.794 Synthetic Symbol        EURGBP.strange: 238 M1 bars updated from 2019.01.16 12:55 to 2019.01.16 16:52
2019.01.16 21:53:06.003 Synthetic Symbol        EURGBP.strange: M1 bars processing finished

Нажал кнопку "Обновить" на графике

2019.01.16 21:56:15.653 Synthetic Symbol        EURGBP.strange: 49995 M1 bars updated from 2018.11.26 05:29 to 2019.01.16 16:44
2019.01.16 21:56:15.655 Synthetic Symbol        EURGBP.strange: M1 bars processing finished

График не сместился по контролькой точке, т.е. баров по моему не добавилось, но последние несколько как-то перерисовались, не успел зафиксировать. Чуть позже покажу

 
Maxim Dmitrievsky:

Тэкс, вот перезагружаю терминал, смотрю логи:

Нажал кнопку "Обновить" на графике

График не сместился по контролькой точке, т.е. баров по моему не добавилось, но последние несколько как-то перерисовались, не успел зафиксировать. Чуть позже покажу

Вот эта запись говорит о заполнении отсутствующих  баров

EURGBP.strange: 238 M1 bars updated from 2019.01.16 12:55 to 2019.01.16 16:52
[Удален]  
Slava:

Вот эта запись говорит о заполнении отсутствующих  баров

Сейчас контролочку сделаю через несколько минут - просто закрыл график кастомного символа, терминал закрыать не буду. Через несколько минут открою график и посмотрю

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