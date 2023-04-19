Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 109
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Все три подчеркнутых действия в Тестере могут быть очень хорошо заоптимизированы. Могу в виртуализацию добавить и риски и маржу, чтобы замерить. Но это совершенно никому не нужно.
А вы сделайте и посмотрим.
Результаты перепроверю на других компьютерах, но там все просто. Результаты имели место быть в одинаковых условиях с вашей библиотекой.
Возможно ли добавить в это окно
кнопку "Копировать текущие настройки Тестера"?
А вы сделайте и посмотрим.
Пока не могу ответить себе на вопрос "Зачем?". Но сдаваться не намерен.
Результаты перепроверю на других компьютерах, но там все просто. Результаты имели место быть в одинаковых условиях с вашей библиотекой.
Вот советник, для которого штатный Тестер не будет вычислять ни маржу, ни риски, т.к. выставляются отложенники, до которых цена ни разу не дойдет.
Предварительные результаты схожи с предыдущими, но все же заполню таблицу
в последней бэте у меня проблемы с .set файлами, невозможно сохранить из окна оптимизатора
пишет "файл не найден"пардон, это win defender начал блокировать системную папку для сохранения файлов (рабочий стол), раньше вроде не было. На другой диск сохраняются
WebRequest сломался в 1971.
В 1970 все работало.
Поправил возврат правильного кода ошибки для неразрешённого URL
Спасибо за сообщение.
Поправил возврат правильного кода ошибки для неразрешённого URL
У меня URL разрешен.
Проблема с пропуском баров на каст. символах в этом билде пока не решена
После запуска терминала пропущенные бары от конца предыдущего запуска?
Можно ещё раз Ваши логи и скриншоты?
Я запускал Ваш пример. Пропущенные бары не заполняются, пока история не засинхронизируется. Не всегда видно на глаз. Один раз словил отсутствие баров на протяжении 2-3 секунд
После запуска терминала пропущенные бары от конца предыдущего запуска?
Можно ещё раз Ваши логи и скриншоты?
Тэкс, вот перезагружаю терминал, смотрю логи:
Нажал кнопку "Обновить" на графике
График не сместился по контролькой точке, т.е. баров по моему не добавилось, но последние несколько как-то перерисовались, не успел зафиксировать. Чуть позже покажу
Тэкс, вот перезагружаю терминал, смотрю логи:
Нажал кнопку "Обновить" на графике
График не сместился по контролькой точке, т.е. баров по моему не добавилось, но последние несколько как-то перерисовались, не успел зафиксировать. Чуть позже покажу
Вот эта запись говорит о заполнении отсутствующих баров
Вот эта запись говорит о заполнении отсутствующих баров
Сейчас контролочку сделаю через несколько минут - просто закрыл график кастомного символа, терминал закрыать не буду. Через несколько минут открою график и посмотрю