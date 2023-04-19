Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 58
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А Esc или Pause\Break не пробовали надавить. Я не пробовал, у меня не было таких проблем. Это просто предположение.
Пробовал.
Пробовал.
а так? - кнопка отмена появляется вместо кнопки "Компилировать V" - всплывающая подсказка "Ctrl + Break" ....Break - это кнопока справа вверху на клавиатуре около ПринтСкрина )))
а так? - кнопка отмена появляется вместо кнопки "Компилировать V" - всплывающая подсказка "Ctrl + Break" ....Break - это кнопока справа вверху на клавиатуре около ПринтСкрина )))
Спасибо!
Отсюда :
При неясных обстоятельствах линия исчезает там, где она была куплена или продана.
Вы все равно можете вытащить TP и SL.
У кастомного символа слетают эти настройки: билд 1950
изначально было EUR везде. Замечено неоднократно после перезагрузки терминала, или включении его на другой день
У кастомного символа слетают эти настройки: билд 1950
изначально было EUR везде. Замечено неоднократно после перезагрузки терминала, или включении его на другой день
Вы сами указали, что это форексный инструмент. У форексных инструментов первые 6 букв в названии имеют чётко определённое назначение
Назовите EUREUR.Example, например
Вы сами указали, что это форексный инструмент. У форексных инструментов первые 6 букв в названии имеют чётко определённое назначение
Не очень понял что нужно поменять, что бы валюта прибыли не менялась при перезагрузке, взял исходный пример из статьи
Вы сами указали, что это форексный инструмент. У форексных инструментов первые 6 букв в названии имеют чётко определённое назначение
Назовите EUREUR.Example, например
понял теперь, спасибо :)
Не очень понял что нужно поменять, что бы валюта прибыли не менялась при перезагрузке, взял исходный пример из статьи
Автоматическая проверка на запуске терминала сработала.
Если Вы будете запускать тестер на этом кастомном инструменте, то так как он - форексный, то маржевые требования и расчёт прибыли будут рассчитываться исходя из валюты депозита, базовой валюты (первые 3 буквы форексного символа) и валюты прибыли (вторые 3 буквы форексного символа). При этом тестер не знает, что это - кастомный инструмент (ему всё равно), но видя в настройках символа Calculation=Forex, тестер будет считать его как форексный
Выпустили версию 1958 с исправлением unpack error и утечкой памяти в MQL5: