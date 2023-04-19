Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 47

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pivomoe:

Терминал 1950. советник скомпилирован тоже на 1950. Вылетает в реальной торговле.

Access violation at 0x00007FF76380D5E2 read to 0x000000BF827C4A80

00007FF76380D580 4053              push       rbx

00007FF76380D582 56                push       rsi

00007FF76380D583 57                push       rdi

Безопасно ли откатиться на 1881 если у брокера сейчас стоит 1940. Терминалы для фондового и срочного рынка ММВБ.

И как правильно откатиться ? Одной замены terminal64.exe достаточно ?

Я думаю функция отката на предыдущую версию термина была бы всеми востребована.

Спасибо за сообщение.

Предоставьте пожалуйста больше сведений об ошибке через ЛС.
Если есть исходный код программы которая вызывает данную ошибку, то приложите пожалуйста его. Код будет удалён после изучения и исправления ошибки.
Если кода нет, то приложите EX5 файл

 
Подскажите безопасно ли откатываться на версию 1881 ? И как это сделать ? Просто заменить  terminal64.exe ?
 
pivomoe:

Терминал 1950. советник скомпилирован тоже на 1950. Вылетает в реальной торговле.

Access violation at 0x00007FF76380D5E2 read to 0x000000BF827C4A80

00007FF76380D580 4053              push       rbx

00007FF76380D582 56                push       rsi

00007FF76380D583 57                push       rdi

Проблему оперативно решили.

 

1952, Стандартная библиотека:

expression not boolean  ChartObject.mqh 313     11
expression not boolean  ChartObject.mqh 335     11
expression not boolean  ChartObject.mqh 379     11
expression not boolean  ChartObject.mqh 401     11
expression not boolean  ChartObjectsLines.mqh   149     11
expression not boolean  ChartObjectsLines.mqh   171     11
expression not boolean  ChartObjectsTxtControls.mqh     540     11
expression not boolean  ChartObjectsTxtControls.mqh     663     11
expression not boolean  ChartObjectsBmpControls.mqh     375     11
expression not boolean  Chart.mqh       210     11
expression not boolean  Chart.mqh       232     11
expression not boolean  Chart.mqh       280     11
expression not boolean  Chart.mqh       328     11
expression not boolean  Chart.mqh       350     11
expression not boolean  Chart.mqh       416     11
expression not boolean  Chart.mqh       460     11
expression not boolean  Chart.mqh       482     11
expression not boolean  Chart.mqh       504     11
expression not boolean  Chart.mqh       526     11
expression not boolean  Chart.mqh       548     11
expression not boolean  Chart.mqh       570     11
expression not boolean  Chart.mqh       614     11
expression not boolean  Chart.mqh       1021    11
'EMPTY_VALUE' - expression not boolean  Chart.mqh       1118    14
'0' - expression not boolean    Chart.mqh       1195    14
2 error(s), 23 warning(s)               3       24
 

Построить 1953 год.

Об ошибке сообщалось на английском форуме. Когда оптимизация остановлена ​​из-за слишком большого количества пропущенных отклонений ...

Кнопка «Пуск» (и весь графический интерфейс «Тестер стратегий») является серым и непригодным к использованию.


 
Alain Verleyen:

Построить 1953 год.

Об ошибке сообщалось на английском форуме. Когда оптимизация остановлена ​​из-за слишком большого количества пропущенных отклонений ...

Кнопка «Пуск» (и весь графический интерфейс «Тестер стратегий») является серым и непригодным к использованию.


Fixed
 
Slava :
Fixed
Спасибо :-)
 
Slava :
Fixed

@Slava

У меня появилось намного больше ошибок, так как это слишком много времени.

 
Alain Verleyen:

@Slava

У меня появилось намного больше ошибок, так как это слишком много времени.

1. Будем решать.

2. Вы считаете, что TesterStop == INIT_PARAMETERS_INCORRECT ?

3. Бары строятся по бидам. Но не по аскам. Тик может прийти с изменённым аском, бид при этом не меняется

 
Slava :

1. Будем решать.

Благодарю.

2. Вы считаете, что TesterStop == INIT_PARAMETERS_INCORRECT ?

Извините, я не понимаю, почему вы говорите об INIT_PARAMETERS_INCORRECT?

Оптимизация с использованием TesterStop () должна работать так же, как и с ExpertRemove (), но лучше или быстрее, не так ли? Я напишу более подробную информацию.

3. Бары строятся по бидам. Но не по аскам. Тик может прийти с изменённым аском, бид при этом не меняется

Так что, чтобы быть на 100% уверенным, вы говорите, что количество тиков OHLC - это ТОЛЬКО тики ставок?


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