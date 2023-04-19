Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 47
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Терминал 1950. советник скомпилирован тоже на 1950. Вылетает в реальной торговле.
Access violation at 0x00007FF76380D5E2 read to 0x000000BF827C4A80
00007FF76380D580 4053 push rbx
00007FF76380D582 56 push rsi
00007FF76380D583 57 push rdi
Безопасно ли откатиться на 1881 если у брокера сейчас стоит 1940. Терминалы для фондового и срочного рынка ММВБ.
И как правильно откатиться ? Одной замены terminal64.exe достаточно ?
Я думаю функция отката на предыдущую версию термина была бы всеми востребована.
Спасибо за сообщение.
Предоставьте пожалуйста больше сведений об ошибке через ЛС.
Если есть исходный код программы которая вызывает данную ошибку, то приложите пожалуйста его. Код будет удалён после изучения и исправления ошибки.
Если кода нет, то приложите EX5 файл
Терминал 1950. советник скомпилирован тоже на 1950. Вылетает в реальной торговле.
Access violation at 0x00007FF76380D5E2 read to 0x000000BF827C4A80
00007FF76380D580 4053 push rbx
00007FF76380D582 56 push rsi
00007FF76380D583 57 push rdi
Проблему оперативно решили.
1952, Стандартная библиотека:
Построить 1953 год.
Об ошибке сообщалось на английском форуме. Когда оптимизация остановлена из-за слишком большого количества пропущенных отклонений ...
Кнопка «Пуск» (и весь графический интерфейс «Тестер стратегий») является серым и непригодным к использованию.
Построить 1953 год.
Об ошибке сообщалось на английском форуме. Когда оптимизация остановлена из-за слишком большого количества пропущенных отклонений ...
Кнопка «Пуск» (и весь графический интерфейс «Тестер стратегий») является серым и непригодным к использованию.
Fixed
Fixed
@Slava
У меня появилось намного больше ошибок, так как это слишком много времени.
@Slava
У меня появилось намного больше ошибок, так как это слишком много времени.
1. Будем решать.
2. Вы считаете, что TesterStop == INIT_PARAMETERS_INCORRECT ?
3. Бары строятся по бидам. Но не по аскам. Тик может прийти с изменённым аском, бид при этом не меняется
1. Будем решать.
2. Вы считаете, что TesterStop == INIT_PARAMETERS_INCORRECT ?
Извините, я не понимаю, почему вы говорите об INIT_PARAMETERS_INCORRECT?
Оптимизация с использованием TesterStop () должна работать так же, как и с ExpertRemove (), но лучше или быстрее, не так ли? Я напишу более подробную информацию.
3. Бары строятся по бидам. Но не по аскам. Тик может прийти с изменённым аском, бид при этом не меняется
Так что, чтобы быть на 100% уверенным, вы говорите, что количество тиков OHLC - это ТОЛЬКО тики ставок?