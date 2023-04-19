Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 56

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Vladimir Pastushak:

Символ GAZS  

так же замораживает выполнение программы

Спасибо. Исправили.

 
Anton:

Спасибо. Исправили.

Можно более подробно узнать что было исправлено ?

Билд 1957 проблема актуальна
 
Vladimir Pastushak:

Можно более подробно узнать что было исправлено ?

Билд 1957 проблема актуальна

Билд 1957 вышел вчера, а исправили указанную проблему только сегодня.

 
Renat Fatkhullin:

Билд 1957 вышел вчера, а исправили указанную проблему только сегодня.

Ок, благодарю за оперативность.
 
fxsaber:
Некоторые кастомные символы не удалить из Обзора рынка (графики не открыты), пока не перезагрузишь Терминал. Раньше таких проблем не было.

В Тестере можно выбирать кастомные символы, которые выключены в Обзоре рынка. Видимо, отсюда ноги растут невозможности удаления некоторых символов - тестер на них когда-то запускался.

 

О TesterStop() починили...

Ура...

 

В последних бетах при открытии Редактора окно оказывается пустым. В билде 1957 такое поведение сохраняется.



 
Renat Fatkhullin:
  • фоновой конвертацией баз и конфигов в новый формат. в этой версии мы в фоне конвертируем *.hcc в более эффективный формат. там гигабайты файлов.

Что-то намудрили с форматом

2018.12.05 20:10:50.067 'EURUSD' 2018.11.20 - history unpack error [The operation completed successfully. (0)]
2018.12.05 20:10:50.067 EURUSD: history data error
2018.12.05 20:10:50.067 EURUSD 2018.11.20, bad container found, must be resynchronized
2018.12.05 20:10:50.070 EURUSD: rates base receive error
2018.12.05 20:10:50.070 cannot get history EURUSD,M1
 
В визуализаторе исчезли линии, что соединяли бары по bid/ask.
 
Renat Fatkhullin:

Не забывайте, что после обновления терминал на первых стартах занимается:

  • проверкой и восстановлением файлового окружения, в первую очередь принудительной распаковкой мегабайтов MQL5 библиотеки
  • принудительной фоновой перекомпиляцией сотен MQL5 файлов
  • фоновой конвертацией баз и конфигов в новый формат. в этой версии мы в фоне конвертируем *.hcc в более эффективный формат. там гигабайты файлов.
  • ожиданием антивирусов, тормозя на большинстве файловых операций и WinAPI операций, пока не пройдет проверок на новизну exe файлов


Проверка на 4 графиках с миллионами М1 баров показала 0% нагрузку.

Можете воспроизвести ситуацию?

Сейчас не воспроизводится.

Очень не хватает кратких анонсов по поводу выделенного. Сейчас, если откатиться на старый билд, история не подхватится?

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