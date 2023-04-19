Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 56
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Символ GAZS
так же замораживает выполнение программы
Спасибо. Исправили.
Спасибо. Исправили.
Можно более подробно узнать что было исправлено ?Билд 1957 проблема актуальна
Можно более подробно узнать что было исправлено ?Билд 1957 проблема актуальна
Билд 1957 вышел вчера, а исправили указанную проблему только сегодня.
Билд 1957 вышел вчера, а исправили указанную проблему только сегодня.
Некоторые кастомные символы не удалить из Обзора рынка (графики не открыты), пока не перезагрузишь Терминал. Раньше таких проблем не было.
В Тестере можно выбирать кастомные символы, которые выключены в Обзоре рынка. Видимо, отсюда ноги растут невозможности удаления некоторых символов - тестер на них когда-то запускался.
О TesterStop() починили...
Ура...
В последних бетах при открытии Редактора окно оказывается пустым. В билде 1957 такое поведение сохраняется.
Что-то намудрили с форматом
Не забывайте, что после обновления терминал на первых стартах занимается:
Проверка на 4 графиках с миллионами М1 баров показала 0% нагрузку.
Можете воспроизвести ситуацию?
Сейчас не воспроизводится.
Очень не хватает кратких анонсов по поводу выделенного. Сейчас, если откатиться на старый билд, история не подхватится?