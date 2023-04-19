Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Version: 5.0 build 1958
Постоянно пишет в журнале Experts
Он уже удалён.
Извините.
Да, ошибся.
Было время, когда ресурс принадлежал терминалу, а теперь даже не окну, а только программе.
Печалька. Утеряны некоторые возможности. Но для безопасности наверное лучше.
ЗЫ Или я может быть не прав, т.к. имя ресурса из другой программы нужно указывать по другому, а не "::Resourse123"
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/resources
//--- использование ресурса скрипта в эксперте
ObjectSetString(0,my_bitmap_name,OBJPROP_BMPFILE,0,"\\Scripts\\Draw_Triangles_Script.ex5::Files\\triangle.bmp");
Да, ошибся.
Было время, когда ресурс принадлежал терминалу, а теперь даже не окну, а только программе.
Печалька. Утеряны некоторые возможности. Но для безопасности наверное лучше.
ЗЫ Или я может быть не прав, т.к. имя ресурса из другой программы нужно указывать по другому, а не "::Resourse123"
Ура, точно ! нужно указывать "TestResOut::Resourse123"
Блин, но этого же нет в документации!!!
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/resources
Да, точно. Извиняюсь. Действительно это есть в документации. Этого раньше не видел. Прикольно, что сам догадался ))
Мне полегчало.
А если и в 4-ке теперь работает чтение ресурса, тогда совсем замечательно.
ЗЫ На 4-ке проверил. Тоже работает теперь чтение ресурса. Спасибо что починили. Очень сильно облегчит жизнь.
Билд 1958
При смене номера счета если в окне графика был EURUSD и стал EURUSD проблем нет, но если у брокера символы идут EURUSD_i то программа просто зависает. Даже если на график кинуть валюту из окна "Обзор рынка"
Честно говоря не знаю что должно происходить, но программа просто зависать не должна, как то это не правильно.
Код для теста
ЗЫ На 4-ке проверил. Тоже работает теперь чтение ресурса. Спасибо что починили. Очень сильно облегчит жизнь.
Передаю советникам сотни тысяч тиков примерно таким образом. В MT4 получается что-то около 150К тиков в секунду - от момента отправки в ресурс до полного его чтения.
Передаю советникам сотни тысяч тиков примерно таким образом. В MT4 получается что-то около 150К тиков в секунду - от момента отправки в ресурс до полного его чтения.
а в MT5 какая скорость?
Билд без нагрузки 1958
а в MT5 какая скорость?
Не сильно отличается. Лаг не сильно зависит от количества данных. Я бы не очень рекомендовал этот канал передачи данных, если нужна скорость.
Не сильно отличается.
такое ощущение, что это слабоватая скорость.
Один тик сколько весит? Как структура MqlTick -62 байта?