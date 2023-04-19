Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 49
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Build 1954.
Обновились некоторые файлы СБ. При попытке отправить обновку в Хранилище, получаю:
Удалите mql5.storage, mql5.index, mql5.content файлы в корне mql5 каталога.
После чего переинициализируйте сторадж, пожалуйста.
Спасибо, сделал.
В корневой папке %MQL5 увидел новые файлы: mql5.content и mql5.index. А старый mql5.storage пропал. Видимо что-то пошло не так. Удалил новые, перезапустил терминал и редактор, Хранилище заработало.
Проблема с активацией Хранилища остаётся и в последней бете. Регулярно слетает.
Второе выполнения Func длится в 35-40 раз медленнее первого. Результат один и тот же на обеих платформах.
Билд 1954, только что заметил кнопку Обучение в правом верхнем углу. При нажатии открывается мини-браузер сайта MQL5, похоже на мобильный вариант. Абсолютно непонятно, зачем этот огрызок нужен в терминале? К тому же не подхватывает регистрацию на MQL5.com, которая прописана в тарминале. Или это чисто зародыш какой-то новой идеи?
Ок, вошел под своим логином, в ответ открылось окно с ценной информацией, что такое файлы - куки )))) Вроде 1 апреля еще далеко )) И что означает зеленая полоска на кнопке Обучение? Судя по тому, что она заполнена на 10-15%, я еще явно недоученный? ))
Удалите mql5.storage, mql5.index, mql5.content файлы в корне mql5 каталога.
После чего переинициализируйте сторадж, пожалуйста.
После перениициализации файл mql5.storage более не появляется, присутствуют только mql5.index, mql5.content. Вопрос - почему самая важная папка Shared Project единственная, для которой нельзя получить обновления их хранилища полностью? Можно получать обновления только для отдельных проектов в этой папке. Что крайне неудобно в связи с падениями стораджа.
Все остальные папки в MQL5, включая старую Project, поддерживают полное обновление.
Билд 1954, только что заметил кнопку Обучение в правом верхнем углу. При нажатии открывается мини-браузер сайта MQL5, похоже на мобильный вариант. Абсолютно непонятно, зачем этот огрызок нужен в терминале? К тому же не подхватывает регистрацию на MQL5.com, которая прописана в тарминале. Или это чисто зародыш какой-то новой идеи?
Ок, вошел под своим логином, в ответ открылось окно с ценной информацией, что такое файлы - куки )))) Вроде 1 апреля еще далеко )) И что означает зеленая полоска на кнопке Обучение? Судя по тому, что она заполнена на 10-15%, я еще явно недоученный? ))
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Beta build 1953: Что это за кнопка RATING «Обучение»?
Alain Verleyen, 2018.11.30 02:58
Долго не мог въехать в причину тормозов. В итоге накопал тяжелый баг
Второе выполнения Func длится в 35-40 раз медленнее первого. Результат один и тот же на обеих платформах.
Да - весьма странно.
Очевидно, что проблема в памяти, т.к. при цикле не 20, а 15 (т.е. когда памяти используется в 32 раза меньше) такой большой разницы не наблюдается.
Но ведь массивы должны очищаться при выходе из функции.
Я пробовал принудительно ставить ArrayFree, но результат тот же.
Складывается ощущение, что память в кеше должна подчищаться, но не подчищается. И второй проход уже выполняется с забитым кешем.
Как это понимать ?
Небольшое неудобство
Стандартный режим меню
Развел по сторонам меню ,