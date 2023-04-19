Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 49

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Denis Kirichenko:

Build 1954.

Обновились некоторые файлы СБ. При попытке отправить обновку в Хранилище, получаю:

Удалите mql5.storage, mql5.index, mql5.content файлы в корне mql5 каталога.

После чего переинициализируйте сторадж, пожалуйста.

 

Спасибо, сделал.

В корневой папке %MQL5 увидел новые файлы: mql5.content и mql5.index. А старый mql5.storage пропал. Видимо что-то пошло не так. Удалил новые, перезапустил терминал и редактор, Хранилище заработало.

Проблема с активацией Хранилища остаётся и в последней бете. Регулярно слетает.

 
Долго не мог въехать в причину тормозов. В итоге накопал тяжелый баг
#property strict

#define BENCH(A)                                                              \
{                                                                             \
  const ulong StartTime = GetMicrosecondCount();                              \
  A;                                                                          \
  Print("Time[" + #A + "] = " + (string)(GetMicrosecondCount() - StartTime)); \
}  

int Func( const string &Str )
{
  string Array[];
  
  const int Res = StringSplit(Str, '\n', Array);
  Print(Res);
  
  return(Res);
}

void OnStart()
{
  string Str = "1\n";
  
  for (int i = 0; i < 20; i++)
    Str += Str;
    
  BENCH(Func(Str)) // Time[Func(Str)] = 207809
  BENCH(Func(Str)) // Time[Func(Str)] = 7097136
}

Второе выполнения Func длится в 35-40 раз медленнее первого. Результат один и тот же на обеих платформах.

 
Build 1954. Заметил, что задания агентам в тестере теперь выдаются не все сразу. Добавляются освобождающимся агентам. Как просили. Радует, спасибо.
 

Билд 1954, только что заметил кнопку Обучение в правом верхнем углу. При нажатии открывается мини-браузер сайта MQL5, похоже на мобильный вариант. Абсолютно непонятно, зачем этот огрызок нужен в терминале? К тому же не подхватывает регистрацию на MQL5.com, которая прописана в тарминале. Или это чисто зародыш какой-то новой идеи?

мт5


Ок, вошел под своим логином, в ответ открылось окно с ценной информацией, что такое файлы - куки )))) Вроде 1 апреля еще далеко )) И что означает зеленая полоска на кнопке Обучение? Судя по тому, что она заполнена на 10-15%, я еще явно недоученный? ))

мт5-2

 
Renat Fatkhullin:

Удалите mql5.storage, mql5.index, mql5.content файлы в корне mql5 каталога.

После чего переинициализируйте сторадж, пожалуйста.

После перениициализации файл mql5.storage более не появляется, присутствуют только mql5.index, mql5.content. Вопрос - почему самая важная папка Shared Project единственная, для которой нельзя получить обновления их хранилища полностью? Можно получать обновления только для отдельных проектов в этой папке. Что крайне неудобно в связи с падениями стораджа.

Все остальные папки в MQL5, включая старую Project, поддерживают полное обновление.

 
Alexey Volchanskiy:

Билд 1954, только что заметил кнопку Обучение в правом верхнем углу. При нажатии открывается мини-браузер сайта MQL5, похоже на мобильный вариант. Абсолютно непонятно, зачем этот огрызок нужен в терминале? К тому же не подхватывает регистрацию на MQL5.com, которая прописана в тарминале. Или это чисто зародыш какой-то новой идеи?


Ок, вошел под своим логином, в ответ открылось окно с ценной информацией, что такое файлы - куки )))) Вроде 1 апреля еще далеко )) И что означает зеленая полоска на кнопке Обучение? Судя по тому, что она заполнена на 10-15%, я еще явно недоученный? ))


 
fxsaber:
Долго не мог въехать в причину тормозов. В итоге накопал тяжелый баг

Второе выполнения Func длится в 35-40 раз медленнее первого. Результат один и тот же на обеих платформах.

Да - весьма странно. 
Очевидно, что проблема в памяти, т.к. при цикле не 20, а 15 (т.е. когда памяти используется в 32 раза меньше) такой большой разницы не наблюдается. 

Но ведь массивы должны очищаться при выходе из функции.

Я пробовал принудительно ставить ArrayFree, но результат тот же.

Складывается ощущение, что память в кеше должна подчищаться, но не подчищается. И второй проход уже выполняется с забитым кешем.

 

Как это понимать ?


 

Небольшое неудобство

Стандартный режим меню


Развел по сторонам меню ,



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