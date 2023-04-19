Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 59
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Мы готовимся скоро представить новый тип программ - сервисы:
Они будут работать постоянно вне зависимости от наличия подключений к торговым серверам или активных аккаунтов. В 1958 билде пока только подготовка.
Мы готовимся скоро представить новый тип программ - сервисы:
Они будут работать постоянно вне зависимости от наличия подключений к торговым серверам или активных аккаунтов. В 1958 билде пока только подготовка.
Каков их смысл ? Какие возможности? Что они дадут ?
Каков их смысл ? Какие возможности? Что они дадут ?
Можно писать независимые программы, датафиды, анализаторы и тд.
Преимущества в полной независимости от прицепленности к графикам, активным счетам.
Можно писать независимые программы, датафиды, анализаторы и тд.
Преимущества в полной независимости от прицепленности к графикам, активным счетам.
Звучит вдохновляюще.
Я так понимаю сервисы будут принадлежать терминалу, а не окнам.
А какие способы тогда взаимодействия с индикаторами и советниками? Ведь раньше ресурс принадлежал терминалу, а сейчас уже окну. Будут ли сервисы видеть ресурсы окон? Не через глобальные же переменные терминала конектиться.
И интересно, что с многопоточностью?
Ведь раньше ресурс принадлежал терминалу, а сейчас уже окну
Почему так решили?
Version: 5.0 build 1958
Постоянно пишет в журнале Experts:
Только у меня одного так?upd. Если выбрать Help --> About, то появляется эта надпись в журнале
Version: 5.0 build 1958
Постоянно пишет в журнале Experts:
Только у меня одного так?
у меня вот только терминал на ноуте на 1958 обновился, в логе вижу
2018.12.06 23:04:03.480 Services loading of TestService failed [532]
у меня вот только терминал на ноуте на 1958 обновился, в логе вижу
Да, тоже есть:
Опять при выборе Help --> About. Понимаю, что не готово ещё, но ...
Да, тоже есть:
Опять при выборе Help --> About. Понимаю, что не готово ещё, но ...
да есть такая же строчка в журнале экспертов:
2018.12.06 23:04:03.478 MQL5 cannot open file 'TestService.ex5'
Почему так решили?
Да, ошибся.
Было время, когда ресурс принадлежал терминалу, а теперь даже не окну, а только программе.
Печалька. Утеряны некоторые возможности. Но для безопасности наверное лучше.
ЗЫ Или я может быть не прав, т.к. имя ресурса из другой программы нужно указывать по другому, а не "::Resourse123"