Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 59

Новый комментарий
 

Мы готовимся скоро представить новый тип программ - сервисы:


Они будут работать постоянно вне зависимости от наличия подключений к торговым серверам или активных аккаунтов. В 1958 билде пока только подготовка.

 
Renat Fatkhullin:

Мы готовимся скоро представить новый тип программ - сервисы:


Они будут работать постоянно вне зависимости от наличия подключений к торговым серверам или активных аккаунтов. В 1958 билде пока только подготовка.

Каков их смысл ? Какие возможности? Что они дадут ?

 
Vladimir Pastushak:

Каков их смысл ? Какие возможности? Что они дадут ?

Можно писать независимые программы, датафиды, анализаторы и тд.

Преимущества в полной независимости от прицепленности к графикам, активным счетам.

 
Renat Fatkhullin:

Можно писать независимые программы, датафиды, анализаторы и тд.

Преимущества в полной независимости от прицепленности к графикам, активным счетам.

Звучит вдохновляюще.

Я так понимаю сервисы будут принадлежать терминалу, а не окнам.
А какие способы тогда взаимодействия с индикаторами и советниками? Ведь раньше ресурс принадлежал терминалу, а сейчас уже окну. Будут ли сервисы видеть ресурсы окон? Не через глобальные же переменные терминала конектиться.

И интересно, что с многопоточностью?

 
Nikolai Semko:

Ведь раньше ресурс принадлежал терминалу, а сейчас уже окну

Почему так решили?

 

Version: 5.0 build 1958

Постоянно пишет в журнале Experts:

2018.12.07 01:59:30.393 cannot open file 'TestService.ex5'

Только у меня одного так?

upd. Если выбрать Help --> About, то появляется эта надпись в журнале
 
Artyom Trishkin:

Version: 5.0 build 1958

Постоянно пишет в журнале Experts:

Только у меня одного так?

у меня вот только терминал на ноуте на 1958 обновился, в логе вижу

2018.12.06 23:04:03.480 Services loading of TestService failed [532]

 
Igor Makanu:

у меня вот только терминал на ноуте на 1958 обновился, в логе вижу

Да, тоже есть:

2018.12.07 02:03:33.150 Services        loading of TestService failed [532]

Опять при выборе Help --> About. Понимаю, что не готово ещё, но ...

 
Artyom Trishkin:

Да, тоже есть:

Опять при выборе Help --> About. Понимаю, что не готово ещё, но ...

да есть такая же строчка в журнале экспертов:

2018.12.06 23:04:03.478 MQL5 cannot open file 'TestService.ex5'

 
fxsaber:

Почему так решили?

Да, ошибся.
Было время, когда ресурс принадлежал терминалу, а теперь даже не окну, а только программе.

Печалька. Утеряны некоторые возможности. Но для безопасности наверное лучше.

ЗЫ  Или я может быть не прав, т.к. имя ресурса из другой программы нужно указывать по другому, а не  "::Resourse123"
 

Файлы:
TestResOut.mq5  2 kb
TestResIn.mq5  4 kb
1...525354555657585960616263646566...157
Новый комментарий