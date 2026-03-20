Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 359
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Наиболее старые ТС Лиги, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Вы искажаете смысл. Если робот распознаёт ПРИБЫЛЬНЫЕ паттерны на любом рынке, на любом инструменте и ИГНОРИРУЕТ худшие варианты то есть 2 исхода:
1. На рынке нет паттернов известных роботу и он не открывает позы. Обычно это происходит при чрезмерно "строгом" алгоритме описывающем паттерн. Паттерн "подогнан" под определённый момент на рынке или определённый инструмент.
2. Паттерн распознаёт одни и те же ситуации на разном рынке и разных инструментах и формирует прибыльные сигналы.
Других вариантов нет от слова совсем :)
Прибыльные??? Очень смешно.
Ну, когда найдете такой хотя бы один - свистните, я хоть погляжу, как вы заработаете все деньги мира.
Мой опыт мне доказывает, что этих самых "прибыльных" паттернов, которые бы были прибыльны не то, что всегда, а хотя бы большую часть времени - просто не существует. Любой паттерн может быть прибыльным лишь некоторое время, причем, заметно меньшее, чем время убыточное. И единственная возможность находиться в прибыли все время - это переключение между паттернами, которые в данный момент прибыльны.
Для этого - необходим некий индикатор, по которому можно видеть - вот эти паттерны прибыльны сейчас, эти убыточны. Лига ТС - и есть такой индикатор.
Остается вопрос, в который и вы, как я понял упираетесь - определение паттернов, которые будут прибыльны еще некоторое время.
Да-да... Чего бы это она учила бы скальпингу, если бы реально на нем зарабатывала?
А то, что можно иногда поднять дофига - кто ж спорит... Ты ж сам видел мой Памм - я тоже за неделю поднял много... Ну и ? Всё слил. Это не торговля, это "казино-угадайка". Никаких "регулярно 1000 процентов в неделю" и близко нет.
Я не вижу пока никаких вариантов. Есть идея в Лигу и скальперов добавить, и сигнал по пробою волатильности... Будет больше роботов, больше будет прибыльных... Но только главную проблему это не решит - выбор устойчивых систем, которые бы еще некоторое заметное время высоковероятно торговали в плюс...
А то, блин, советчиков много, но что-то незаметно, чтобы эти советчики поднимали хотя бы половину того, о чем рассказывают... Вон, Тарабанов вобоще рассказывает о миллионах долларов, которые его дочка еженедельно поднимает... но, что-то в списке Форбс я ее не наблюдаю...
Да-да... Чего бы это она учила бы скальпингу, если бы реально на нем зарабатывала?
А то, что можно иногда поднять дофига - кто ж спорит... Ты ж сам видел мой Памм - я тоже за неделю поднял много... Ну и ? Всё слил. Это не торговля, это "казино-угадайка". Никаких "регулярно 1000 процентов в неделю" и близко нет.
Я не вижу пока никаких вариантов. Есть идея в Лигу и скальперов добавить, и сигнал по пробою волатильности... Будет больше роботов, больше будет прибыльных... Но только главную проблему это не решит - выбор устойчивых систем, которые бы еще некоторое заметное время высоковероятно торговали в плюс...
А то, блин, советчиков много, но что-то незаметно, чтобы эти советчики поднимали хотя бы половину того, о чем рассказывают... Вон, Тарабанов вобоще рассказывает о миллионах долларов, которые его дочка еженедельно поднимает... но, что-то в списке Форбс я ее не наблюдаю...
Регулярно в плюса. 1000 % это рекорд просто.
Что с ПАММом у тебя?
Да-да... Чего бы это она учила бы скальпингу, если бы реально на нем зарабатывала?
А то, что можно иногда поднять дофига - кто ж спорит... Ты ж сам видел мой Памм - я тоже за неделю поднял много... Ну и ? Всё слил. Это не торговля, это "казино-угадайка". Никаких "регулярно 1000 процентов в неделю" и близко нет.
Я не вижу пока никаких вариантов. Есть идея в Лигу и скальперов добавить, и сигнал по пробою волатильности... Будет больше роботов, больше будет прибыльных... Но только главную проблему это не решит - выбор устойчивых систем, которые бы еще некоторое заметное время высоковероятно торговали в плюс...
А то, блин, советчиков много, но что-то незаметно, чтобы эти советчики поднимали хотя бы половину того, о чем рассказывают... Вон, Тарабанов вобоще рассказывает о миллионах долларов, которые его дочка еженедельно поднимает... но, что-то в списке Форбс я ее не наблюдаю...
1. Вы вообще не ищете систему, которая некоторое время будет торговать в плюс. Вы просто анализируете, кто заработал больше и даёте ему карт-бланш. Иначе говоря, покупаете на максимуме и, наверное, продаёте на минимуме.
Сделайте какое-то подобие анализа колебаний доходности торговых тактик советников и будет Вам счастье.
2. Не миллионы долларов, а миллион рублей. Сейчас на фондовом рынке не работает, риски зашкаливают и есть выгодные альтернативы, там и крутится.
1. Вы вообще не ищете систему, которая некоторое время будет торговать в плюс. Вы просто анализируете, кто заработал больше и даёте ему карт-бланш. Иначе говоря, покупаете на максимуме и, наверное, продаёте на минимуме.
1.1. Сделайте какое-то подобие анализа колебаний доходности торговых тактик советников и будет Вам счастье.
1. абсолютно верно.
1.1. да нет там профита - потому что нет грамотного выбора из жопы (абсолютной амебной случайки) - там слив.
Регулярно в плюса. 1000 % это рекорд просто.
Что с ПАММом у тебя?
Нету, я ж говорю... На резких колебаниях слился. Там надо было уменьшать нагрузку, но я не стал... Слишком уже долго тягомотина была с ним... С 2016г...
Сейчас открыл центовик.
И переделываю всю систему, чтобы настроечные параметры не надо было переписывать в код, а чтобы они брались из специального файла настроек... При оптимизации я бы просто указывал, какой проход брать, и настройки с него - автоматически записывались бы в этот файл. А потом, при запуске исполнимого модуля - настройки всех ТС Лиги считывались из этого файла. С таким файлом я смогу добавить новых ТС. Как минимум, у меня давняя задумка сделать вход по пробою волатильности. Ну и в этой теме еще пара идей предлагались - их тоже надо бы осуществить.
1. Вы вообще не ищете систему, которая некоторое время будет торговать в плюс. Вы просто анализируете, кто заработал больше и даёте ему карт-бланш. Иначе говоря, покупаете на максимуме и, наверное, продаёте на минимуме.
Сделайте какое-то подобие анализа колебаний доходности торговых тактик советников и будет Вам счастье.
2. Не миллионы долларов, а миллион рублей. Сейчас на фондовом рынке не работает, риски зашкаливают и есть выгодные альтернативы, там и крутится.
О как. Оказывается, про меня тут знают даже больше, чем я сам... Ну... хорошо...
А насчет миллионов долларов - ну, раз миллионы рублей без всяких проблем получаются - значит, и до миллионов долларов недалеко... Ждем-с...
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50: