Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 362

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Жорж! ХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

Не работает мартин  раз: 


Я С НИМ ДАВНО УЖЕ, ВВАЛИВАЙ СВОЕ КОПЬЕ И НЕ ПАРЬСЯ...... ИЗЫСКАНИЯМИ ВЫБОРА СРЕДИ    ЛАЖИ.

 не  работает мартин два: 


 
Roman Shiredchenko #:

Жорж! ХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

Не работает мартин  раз: 


Я С НИМ ДАВНО УЖЕ, ВВАЛИВАЙ СВОЕ КОПЬЕ И НЕ ПАРЬСЯ...... ИЗЫСКАНИЯМИ ВЫБОРА СРЕДИ    ЛАЖИ.

 не  работает мартин два: 


Когда управ все засадит, то просто откроет новый счет на тыщу баксов и начнет все сначала, потеряв первоначальный косарь и нажив комиссию за все время работы. А вы что будете делать? А ведь это вопрос времени, при таком подходе у него там уже целый некрополь из слитых счетов

 
vladavd #:

Когда управ все засадит, то просто откроет новый счет на тыщу баксов и начнет все сначала, потеряв первоначальный косарь и нажив комиссию за все время работы. А вы что будете делать? А ведь это вопрос времени, при таком подходе у него там уже целый некрополь из слитых счетов

Пять лет уже он в теме - не сольет! Вкупайтесь! 

Я - с ним и - там и там!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Roman Shiredchenko #:

Жорж! ХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

Я С НИМ ДАВНО УЖЕ, ВВАЛИВАЙ СВОЕ КОПЬЕ И НЕ ПАРЬСЯ...... ИЗЫСКАНИЯМИ ВЫБОРА СРЕДИ    ЛАЖИ.

Зачем? 

Мне интересно самому выработать методику работы, а не подключаться к тому, кому пока везёт... 

 
Georgiy Merts #:

Зачем? 

Мне интересно самому выработать методику работы, а не подключаться к тому, кому пока везёт... 


Организовывай ПАММ, я к тебе подключусь....
 
Roman Shiredchenko #:

Организовывай ПАММ, я к тебе подключусь....

Не... У меня только центовик сейчас... И пока - вся та же самая ситуация - болтанка "около нуля". Вроде и не сливаю, но и не зарабатываю. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболе старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболе старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт лучших ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

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