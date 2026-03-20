Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 362
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Жорж! ХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
Не работает мартин раз:
Я С НИМ ДАВНО УЖЕ, ВВАЛИВАЙ СВОЕ КОПЬЕ И НЕ ПАРЬСЯ...... ИЗЫСКАНИЯМИ ВЫБОРА СРЕДИ ЛАЖИ.
не работает мартин два:
Жорж! ХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
Не работает мартин раз:
Я С НИМ ДАВНО УЖЕ, ВВАЛИВАЙ СВОЕ КОПЬЕ И НЕ ПАРЬСЯ...... ИЗЫСКАНИЯМИ ВЫБОРА СРЕДИ ЛАЖИ.
не работает мартин два:
Когда управ все засадит, то просто откроет новый счет на тыщу баксов и начнет все сначала, потеряв первоначальный косарь и нажив комиссию за все время работы. А вы что будете делать? А ведь это вопрос времени, при таком подходе у него там уже целый некрополь из слитых счетов
Когда управ все засадит, то просто откроет новый счет на тыщу баксов и начнет все сначала, потеряв первоначальный косарь и нажив комиссию за все время работы. А вы что будете делать? А ведь это вопрос времени, при таком подходе у него там уже целый некрополь из слитых счетов
Пять лет уже он в теме - не сольет! Вкупайтесь!
Я - с ним и - там и там!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жорж! ХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
Я С НИМ ДАВНО УЖЕ, ВВАЛИВАЙ СВОЕ КОПЬЕ И НЕ ПАРЬСЯ...... ИЗЫСКАНИЯМИ ВЫБОРА СРЕДИ ЛАЖИ.
Зачем?
Мне интересно самому выработать методику работы, а не подключаться к тому, кому пока везёт...
Зачем?
Мне интересно самому выработать методику работы, а не подключаться к тому, кому пока везёт...
Не... У меня только центовик сейчас... И пока - вся та же самая ситуация - болтанка "около нуля". Вроде и не сливаю, но и не зарабатываю.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболе старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболе старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт лучших ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50: