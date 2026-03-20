Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 357
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Тему увидел недавно. А можно эту массу советников как то посмотреть?
С какой системой не работай - ВСЕГДА будет минус. Не соглашусь. Как бы есть наработки, где процент положительных сделок 100%, другой вопрос - на каком таймфрейме )))))) и каком периоде )))
И ещё вопрос, не пробовали акции тестить?
Эксперты сложены из трех блоков:
Комбинируем варианты блоков, и имеем 24 ТС. Причем, простых, как три копейки - все они есть в бесплатном доступе в Кодобазе.
Лига знает про 40 символов. Каждая ТС отлаживается на своем символе, и работает только на нем.
Итого - имеем 960 ТС.
Все системы работают на трех счетах (дивизионы - низший, средний и высший), сделки различаются магиками. Каждый понедельник я выкладываю лучшие системы в трех разрезах. В таблицах прямо в названиях отражены суть систем.
Если кто хочет поглядеть на конкретные сделки - могу дать инвест пароль любого дивизиона, но сразу предупреждаю, придется "вылавливать" сделки по нужному магику. У меня это реализованно с помощью скриптов, и далее - вывода в Excel.
Акции - просто нет ресурсов, чтобы добавлять системы. А возможность-то есть, она предусмотрена.
Сколько удалось заработать на сегодняшнем падении?
Да я не слежу особо, даже не знал, что сегодня падение было, сейчас перерабатываю код. Сколько было, столько и осталось. Одни заработали, другие в убыток ушли.
Да я не слежу особо, даже не знал, что сегодня падение было, сейчас перерабатываю код. Сколько было, столько и осталось. Одни заработали, другие в убыток ушли.
все понятно спс
новости глянь... :-) Люди удвоили дЕпы! :-)
А кто-то слился.
На моем же ПАММовском графике было время, когда я утроил депозит. Были у меня и удесятерения.
И ?
все понятно спс
новости глянь... :-) Люди удвоили дЕпы! :-)
В новостях количество маржинколов увеличилось в разы)))) А кто то и удесятерил. А тот кто знал.... ваще....
В новостях количество маржинколов увеличилось в разы)))) А кто то и удесятерил. А тот кто знал.... ваще....
понятно... :-)
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
нашел золотые слова, как раз по подходу развенчания костылей (в виде ЛИГИ) между трейдером и торгуемыми им инструментами (не важно как - роботами (КОНКРЕТНО заточенными и ПОСТОЯННО торгующими на РЕАЛЕ согласно алгоритма) или лично):
Главная цель: построить алгоритм, для которого важно, какие исходные данные (ПАТТЕРНЫ, изменение цен КОНКРЕТНОГО ТОРГУЕМОГО СИМВОЛА) ему подают на вход. Если входные данные не соответствуют критериям его устойчивости, он не будет торговать. Таким образом, задача не в том, чтобы разработать прибыльный алгоритм под конкретный рынок и пытаться предсказать, в каком направлении пойдет цена. Задача в том, чтобы алгоритм был прибыльным при определенных условиях и статистических характеристиках ценового ряда. Он должен торговать только тогда, когда эти условия выполняются. Если известны условия, при которых алгоритм торгует в прибыль, то незачем торговать, когда эти условия не выполняются. После того, как такой алгоритм будет создан, нужно добавить в него знания об особенностях формирования рыночной цены, чтобы поднять эффективность алгоритма.
ФУНКЦИОНАЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРГОВОГО ПОДХОДА ПОД КОНКРЕТНЫЙ СИМВОЛ - достаточно для стабильной полностью автоматической работы.
Тешите себя иллюзиями фантазийных костылей а-ля ЛИГИ и все.
Выходите из замешательства - спускайтесь на грешную землю с фантазий и подбирайте значения параметров под КОНКРЕТНЫЙ АЛГОРИТМ ТОРГУЮЩЕГО НА РЕАЛЕ РОБОТА - ПОД РАЗНЫЕ СИМВОЛЫ БУДУТ РАЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ!
ВСЕ ИМХО!
нашел золотые слова, как раз по подходу развенчания костылей (в виде ЛИГИ) между трейдером и торгуемыми им инструментами (не важно как - роботами (КОНКРЕТНО заточенными и ПОСТОЯННО торгующими на РЕАЛЕ согласно алгоритма) или лично):
Главная цель: построить алгоритм, для которого важно, какие исходные данные (ПАТТЕРНЫ, изменение цен КОНКРЕТНОГО ТОРГУЕМОГО СИМВОЛА) ему подают на вход. Если входные данные не соответствуют критериям его устойчивости, он не будет торговать. Таким образом, задача не в том, чтобы разработать прибыльный алгоритм под конкретный рынок и пытаться предсказать, в каком направлении пойдет цена. Задача в том, чтобы алгоритм был прибыльным при определенных условиях и статистических характеристиках ценового ряда. Он должен торговать только тогда, когда эти условия выполняются. Если известны условия, при которых алгоритм торгует в прибыль, то незачем торговать, когда эти условия не выполняются. После того, как такой алгоритм будет создан, нужно добавить в него знания об особенностях формирования рыночной цены, чтобы поднять эффективность алгоритма.
ФУНКЦИОНАЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРГОВОГО ПОДХОДА ПОД КОНКРЕТНЫЙ СИМВОЛ - достаточно для стабильной полностью автоматической работы.
Тешите себя иллюзиями фантазийных костылей а-ля ЛИГИ и все.
Выходите из замешательства - спускайтесь на грешную землю с фантазий и подбирайте значения параметров под КОНКРЕТНЫЙ АЛГОРИТМ ТОРГУЮЩЕГО НА РЕАЛЕ РОБОТА - ПОД РАЗНЫЕ СИМВОЛЫ БУДУТ РАЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ!
ВСЕ ИМХО!
Хм... Так ведь как раз Лига со своим набором ТС и дает возможность выбора этих самых "алгоритмов под конкретный рынок" !
Проблема в том, что нет стационарности. Какой символ не возьми - он постоянно меняет поведение, причем, очень близко к случайному закону. В Лиге ВСЕГДА есть системы, которые зарабатывают. Но надо еще и предугадать, какие из них будут зарабатывать в ближайшее время. И вот тут - засада.