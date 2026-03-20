Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 361
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Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок более 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок более 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
учитесь как на сетках надо, на лимитках с перевыставлением ордеров:
https://www.youtube.com/watch?v=ZUo0g13K0b0
А ты все простейшие ТС.... все есть в коде базе.... пул выбора......
ХЗ, льет тут все у тебя.... проблема выбора..... Нужна не проблема выбора - искать решение - НО СИСТЕМНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПОДХОД!!!!! ТЫ РОЕШЬ НЕ В ТУ СТОРОНУ.
НЕТ ТАМ РЫБЫ. ЛОЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВЗЯЛ И В НИХ ЗАКИС!!!!!!!!!!!!
Где ПАММ??????
Мнение - уходи с форы.
Биржа МОЕХ, контракты, заявки, фьючерсы, объемы,
уходи в стакан!!!! Хотя бы в его сторону посмотри....
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок более 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Георгий, попробуйте вкладываться в худшие системы некоторое время. Вот, просто так, по Троцкому.
Отпишитесь потом.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги, с количеством сделок не менее 50:
Чарт лучших ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
учитесь как на сетках надо, на лимитках с перевыставлением ордеров:
https://www.youtube.com/watch?v=ZUo0g13K0b0
А ты все простейшие ТС.... все есть в коде базе.... пул выбора......
ХЗ, льет тут все у тебя.... проблема выбора..... Нужна не проблема выбора - искать решение - НО СИСТЕМНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПОДХОД!!!!! ТЫ РОЕШЬ НЕ В ТУ СТОРОНУ.
НЕТ ТАМ РЫБЫ. ЛОЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВЗЯЛ И В НИХ ЗАКИС!!!!!!!!!!!!
Где ПАММ??????
Мнение - уходи с форы.
Биржа МОЕХ, контракты, заявки, фьючерсы, объемы,
уходи в стакан!!!! Хотя бы в его сторону посмотри....
Да я и не против, но "рыбы" нет и в других местах. Так что разницы - никакой.
Насчет "как на сетках надо" - вот ему задай все вопросы по поводу мониторинга и регулярного дохода. А то много тут уже сеточников было... Все же эти МОЕКСы, контракты, заявки,фьючерсы, объемы - это все та же фигня, только вид в профиль. Там точно так же надо кучу систем запускать, и отслеживать.
Я Лигой вполне себе доволен. Она самодостаточна, мне даёт необходимую информацию, я неспешно исследую варианты.
Георгий, попробуйте вкладываться в худшие системы некоторое время. Вот, просто так, по Троцкому.
Отпишитесь потом.
Могу отписаться сразу. Эта попытка была ещё в прошлой ветке. Если брать небольшое число худших - то они сливают чуть ли не с удвоенным усердием. Если брать большое число - слив получается тот же, хотя вроде как среди выбранных появляются "неожиданные фавориты", но за счет остальных - всё равно происходит быстрый слив.
Нет, я убеждаюсь, что одна из главных идей, лежащих в основе трейдинга, полностью звучит так:
История повторяется. По самому худшему варианту.
Да я и не против, но "рыбы" нет и в других местах. Так что разницы - никакой.
Насчет "как на сетках надо" - вот ему задай все вопросы по поводу мониторинга и регулярного дохода. А то много тут уже сеточников было... Все же эти МОЕКСы, контракты, заявки,фьючерсы, объемы - это все та же фигня, только вид в профиль. Там точно так же надо кучу систем запускать, и отслеживать.
Я Лигой вполне себе доволен. Она самодостаточна, мне даёт необходимую информацию, я неспешно исследую варианты.
Да я и не против, но "рыбы" нет и в других местах. Так что разницы - никакой.
Насчет "как на сетках надо" - вот ему задай все вопросы по поводу мониторинга и регулярного дохода. А то много тут уже сеточников было... Все же эти МОЕКСы, контракты, заявки,фьючерсы, объемы - это все та же фигня, только вид в профиль. Там точно так же надо кучу систем запускать, и отслеживать.
Я Лигой вполне себе доволен. Она самодостаточна, мне даёт необходимую информацию, я неспешно исследую варианты.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: