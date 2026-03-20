Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 361

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:


Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок более 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:


Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок более 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

учитесь как на сетках надо,  на лимитках с перевыставлением ордеров: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUo0g13K0b0

А ты все простейшие ТС.... все есть в коде базе.... пул выбора...... 

ХЗ, льет тут все у тебя.... проблема выбора..... Нужна не проблема выбора - искать решение - НО СИСТЕМНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПОДХОД!!!!! ТЫ РОЕШЬ НЕ В ТУ СТОРОНУ.

НЕТ ТАМ РЫБЫ. ЛОЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВЗЯЛ И В НИХ ЗАКИС!!!!!!!!!!!!

Где ПАММ?????? 

Мнение - уходи с форы. 

Биржа МОЕХ, контракты, заявки, фьючерсы, объемы, 

уходи в стакан!!!! Хотя бы в его сторону посмотри....  

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Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:


Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок более 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Георгий, попробуйте вкладываться в худшие системы некоторое время. Вот, просто так, по Троцкому. 

Отпишитесь потом. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги, с количеством сделок не менее 50:

Чарт лучших ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Roman Shiredchenko #:

учитесь как на сетках надо,  на лимитках с перевыставлением ордеров: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUo0g13K0b0

А ты все простейшие ТС.... все есть в коде базе.... пул выбора...... 

ХЗ, льет тут все у тебя.... проблема выбора..... Нужна не проблема выбора - искать решение - НО СИСТЕМНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПОДХОД!!!!! ТЫ РОЕШЬ НЕ В ТУ СТОРОНУ.

НЕТ ТАМ РЫБЫ. ЛОЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВЗЯЛ И В НИХ ЗАКИС!!!!!!!!!!!!

Где ПАММ?????? 

Мнение - уходи с форы. 

Биржа МОЕХ, контракты, заявки, фьючерсы, объемы, 

уходи в стакан!!!! Хотя бы в его сторону посмотри....  

Да я и не против, но "рыбы" нет и в других местах.  Так что разницы - никакой. 

Насчет "как на сетках надо" - вот ему задай все вопросы по поводу мониторинга и регулярного дохода. А то много тут уже сеточников было... Все же эти МОЕКСы, контракты, заявки,фьючерсы, объемы - это все та же фигня, только вид в профиль. Там точно так же надо кучу систем запускать, и отслеживать. 

Я Лигой вполне себе доволен. Она самодостаточна, мне даёт необходимую информацию, я неспешно исследую варианты. 

 
Алексей Тарабанов #:

Георгий, попробуйте вкладываться в худшие системы некоторое время. Вот, просто так, по Троцкому. 

Отпишитесь потом. 

Могу отписаться сразу. Эта попытка была ещё в прошлой ветке. Если брать небольшое число худших - то они сливают чуть ли не с удвоенным усердием. Если брать большое число - слив получается тот же, хотя вроде как среди выбранных появляются "неожиданные фавориты", но за счет остальных - всё равно происходит быстрый слив. 

Нет, я убеждаюсь, что одна из главных идей, лежащих в основе трейдинга, полностью звучит так:

История повторяется. По самому худшему варианту.

 
Georgiy Merts #:

Да я и не против, но "рыбы" нет и в других местах.  Так что разницы - никакой. 

Насчет "как на сетках надо" - вот ему задай все вопросы по поводу мониторинга и регулярного дохода. А то много тут уже сеточников было... Все же эти МОЕКСы, контракты, заявки,фьючерсы, объемы - это все та же фигня, только вид в профиль. Там точно так же надо кучу систем запускать, и отслеживать. 

Я Лигой вполне себе доволен. Она самодостаточна, мне даёт необходимую информацию, я неспешно исследую варианты. 



Рыба есть на постоянной основе, просто это твое кривое мнение, что ее нет, 400 % в месяц на аггреснике на стакане:
Не надо запускать кучу систем и отслеживать, система одна - профитная. Кстати, поддается автоматизации через эксперта на МТ5 И mql5.
 
Georgiy Merts #:

Да я и не против, но "рыбы" нет и в других местах.  Так что разницы - никакой. 

Насчет "как на сетках надо" - вот ему задай все вопросы по поводу мониторинга и регулярного дохода. А то много тут уже сеточников было... Все же эти МОЕКСы, контракты, заявки,фьючерсы, объемы - это все та же фигня, только вид в профиль. Там точно так же надо кучу систем запускать, и отслеживать. 

Я Лигой вполне себе доволен. Она самодостаточна, мне даёт необходимую информацию, я неспешно исследую варианты. 


Все с тобой ясно. Я умываю руки.
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

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