Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 358
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Хм... Так ведь как раз Лига со своим набором ТС и дает возможность выбора этих самых "алгоритмов под конкретный рынок" !
Проблема в том, что нет стационарности. Какой символ не возьми - он постоянно меняет поведение, причем, очень близко к случайному закону. В Лиге ВСЕГДА есть системы, которые зарабатывают.:
ПЕРЕКЛЮЧИСЬ - ОТСТАВЬ ЛИГУ В СТОРОНУ - НЕ ОБ ЭТИХ КОСТЫЛЯХ ЛИГИ: "Он должен торговать только тогда, когда эти условия выполняются. Если известны условия, при которых алгоритм торгует в прибыль, то незачем торговать, когда эти условия не выполняются."
НО ОБ ЭТОМ
РОБОТ должен торговать только тогда, когда КОНКРЕТНЫЕ условия выполняются. Если известны условия, при которых алгоритм торгует в прибыль, то незачем торговать, когда эти условия не выполняются.
ПРОШУ НЕ ПРЯТАТЬСЯ - ВСЕ ТЫ ПОНИМАЕШЬ О ЧЕМ РЕЧЬ.
ОДИН РОБОТ - ТОРГУЕТ ВСЕГДА. ВНЕ ПОЗИЦИИ - ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ.
не надо никуда переключаться.... робот написан и он торгует в соответствующей фазе рынка! Вне этой фазы он не торгует. на разных символах!
Пробуй еще раз!!!!!!!!!!!!!!! Лига - живет отдельной жизнью...
Открывай новую тему или подключайся к существующей!!!!!!!!!
ПЕРЕКЛЮЧИСЬ - ОТСТАВЬ ЛИГУ В СТОРОНУ - НЕ ОБ ЭТИХ КОСТЫЛЯХ ЛИГИ: "Он должен торговать только тогда, когда эти условия выполняются. Если известны условия, при которых алгоритм торгует в прибыль, то незачем торговать, когда эти условия не выполняются."
НО ОБ ЭТОМ
РОБОТ должен торговать только тогда, когда КОНКРЕТНЫЕ условия выполняются. Если известны условия, при которых алгоритм торгует в прибыль, то незачем торговать, когда эти условия не выполняются.
ПРОШУ НЕ ПРЯТАТЬСЯ - ВСЕ ТЫ ПОНИМАЕШЬ О ЧЕМ РЕЧЬ.
ОДИН РОБОТ - ТОРГУЕТ ВСЕГДА. ВНЕ ПОЗИЦИИ - ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ.
не надо никуда переключаться.... робот написан и он торгует в соответствующей фазе рынка! Вне этой фазы он не торгует. на разных символах!
Пробуй еще раз!!!!!!!!!!!!!!! Лига - живет отдельной жизнью...
Открывай новую тему или подключайся к существующей!!!!!!!!!
Нет, я понял далеко не все. И возражаю категорически.
1. НЕТУ таких условий, при которых "алгоритм торгует в прибыль" ВСЕГДА. Есть условия, при которых алгоритм ПОКА ЧТО торгует в прибыль, и в любой момент может перестать. На примере своей Лиги я это отлично вижу. Задача - найти методику отбора тех алгоритмов, которые с высокой вероятностью будут торговать в прибыль ЕЩЕ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ. Если у тебя есть алгоритмы, торгующие ВСЕГДА... ну... тебе повезло, скоро все деньги мира заработаешь.
2. Никто не спорит, что "робот должен торговать только при выполнении условий". Проблема как раз в определении этих условий.
3. Вне позиции - это не позиция. Это ее отсутствие. Позиция отличается тем, что она, хотя бы теоретически, влияет на цену (а на бирже при низкой ликвидности даже одна позиция может влиять на цену очень даже ощутимо). Отсутствие позиции даже теоретически на цену не влияет.
4. Если я найду такой вот алгоритм, или хотя бы общие принципы методики определения тех самых "условий", о которых ты говоришь - да, откроем новую тему, будем там их обсуждать. Пока я к ним даже близко не подошел. И как раз Лига, вся, целиком, и является "призраком условия" - я по ней могу хотя бы немного судить, какой символ тяготеет к тренду, а какой к флету. Будет что-то более определенное и четкое - рассмотрим, изучим.
Нет, я понял далеко не все. И возражаю категорически.
... Будет что-то более определенное и четкое - рассмотрим, изучим.
:-) спс, хоть какие - то подвижки наклевываются...
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок, не менее 50
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги:
Чарт наиболее старых ТС Лиги:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не мене 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
РОБОТ должен торговать только тогда, когда КОНКРЕТНЫЕ условия выполняются. Если известны условия, при которых алгоритм торгует в прибыль, то незачем торговать, когда эти условия не выполняются.
Роман абсолютно прав. Так реализуется основной принцип теханализа: "всё повторяется". Не умение находить паттерны приводит к тому, что рынок выглядит хаосом. А в хаосе всегда какие-то алгоритмы работают, какие-то сливают... Начало всего-отделить паттерны от хаоса и работа направлена на то, чтобы всё более точно отделять паттерны... это ведёт к доходности системы и устойчивой работе на любом рынке и любом инструменте. И когда робот определяет паттерн "НЕ ЗНАЮ ТАКОГО" он не торгует, А мы учим робота распознавать всё новые и эффективные паттерны... а робот учит нас, как это делать... так получается "самообучающаяся" система робот-трейдер. И никакой рынок не победит её :)
Здоровья нам.
РОБОТ должен торговать только тогда, когда КОНКРЕТНЫЕ условия выполняются. Если известны условия, при которых алгоритм торгует в прибыль, то незачем торговать, когда эти условия не выполняются.
Роман абсолютно прав. Так реализуется основной принцип теханализа: "всё повторяется". Не умение находить паттерны приводит к тому, что рынок выглядит хаосом. А в хаосе всегда какие-то алгоритмы работают, какие-то сливают... Начало всего-отделить паттерны от хаоса и работа направлена на то, чтобы всё более точно отделять паттерны... это ведёт к доходности системы и устойчивой работе на любом рынке и любом инструменте. И когда робот определяет паттерн "НЕ ЗНАЮ ТАКОГО" он не торгует, А мы учим робота распознавать всё новые и эффективные паттерны... а робот учит нас, как это делать... так получается "самообучающаяся" система робот-трейдер. И никакой рынок не победит её :)
Здоровья нам.
Мой опыт показывает, что этот главный принцип "в полной версии" звучит так: "всё повторяется по самому худшему варианту". В остальном - согласен. И все мои роботы работают именно по данному принципу, все паттерны совершенно четкие, конкретные, и если они не выполняются - роботы не торгуют.
Результат видят все - пока побеждает рынок.
Мой опыт показывает, что этот главный принцип "в полной версии" звучит так: "всё повторяется по самому худшему варианту". В остальном - согласен. И все мои роботы работают именно по данному принципу, все паттерны совершенно четкие, конкретные, и если они не выполняются - роботы не торгуют.
Результат видят все - пока побеждает рынок.
Вы искажаете смысл. Если робот распознаёт ПРИБЫЛЬНЫЕ паттерны на любом рынке, на любом инструменте и ИГНОРИРУЕТ худшие варианты то есть 2 исхода:
1. На рынке нет паттернов известных роботу и он не открывает позы. Обычно это происходит при чрезмерно "строгом" алгоритме описывающем паттерн. Паттерн "подогнан" под определённый момент на рынке или определённый инструмент.
2. Паттерн распознаёт одни и те же ситуации на разном рынке и разных инструментах и формирует прибыльные сигналы.
Других вариантов нет от слова совсем :)