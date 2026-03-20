Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 360

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Georgiy Merts #:

О как. Оказывается, про меня тут знают даже больше, чем я сам... Ну... хорошо... 

А насчет миллионов долларов - ну, раз миллионы рублей без всяких проблем получаются - значит, и до миллионов долларов недалеко... Ждем-с... 

Да Вам уже годиков поболее, но Вы позориться не стесняетесь. 

Дочери уже 40. Два раза в неделю катается на лошадке и мечтает о своей. 

Ездит на прокатной BMW. 

Три раза в неделю - фитнесс с бассейном. 

Воспитывает мою внучку, у той 6 языков и немножко программирования. 

Свой бизнес: ценные бумаги, недвижимость, ну и всё такое. 


Жаба уже задушила, или добавить? 

Р.S. Эмоциональный ответ вызван вашей картинкой, она не попала в мой репост. 

 
Алексей Тарабанов #:

Да Вам уже годиков поболее, но Вы позориться не стесняетесь. 

Дочери уже 40. Два раза в неделю катается на лошадке и мечтает о своей. 

Ездит на прокатной BMW. 

Три раза в неделю - фитнесс с бассейном. 

Воспитывает мою внучку, у той 6 языков и немножко программирования. 

Свой бизнес: ценные бумаги, недвижимость, ну и всё такое. 


Жаба уже задушила, или добавить? 

Р.S. Эмоциональный ответ вызван вашей картинкой, она не попала в мой репост. 

Тара хорош гноить.  Заезжай выпить лучше))) Дочке и внучке здоровья) и тебе. С пасхой.

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги:

Чарт наиболее старых ТС Лиги:

 
Алексей Тарабанов #:

Да Вам уже годиков поболее, но Вы позориться не стесняетесь. 

Дочери уже 40. Два раза в неделю катается на лошадке и мечтает о своей. 

Ездит на прокатной BMW. 

Три раза в неделю - фитнесс с бассейном. 

Воспитывает мою внучку, у той 6 языков и немножко программирования. 

Свой бизнес: ценные бумаги, недвижимость, ну и всё такое. 


Жаба уже задушила, или добавить? 

Р.S. Эмоциональный ответ вызван вашей картинкой, она не попала в мой репост. 

И вот это все с ее-то заработками??? 

Я только убеждаюсь в своей правоте. 

Все возможно, когда человек врёт. Ну, или, чего-то недоговаривает - ясно, что присваивать незаработанное она может совсем в другом месте, а трейдинг - это так... развлекуха... 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:

Чарт лучших ТС Лиги по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:

Чарт лучших ТС Лиги по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:


Давай  параллелку  с реалом или сигналом после отбора их на торги, иначе вся эта бадяга  отдает спамом и лажей чистой воды, ;-) нашел себе шарманку пустую и тешишься на людях ей. Бред. Явно переигрываешь, эти картинки не результат, нужна кривая роста  с реала.
 
Roman Shiredchenko #:

Давай  параллелку  с реалом или сигналом после отбора их на торги, иначе вся эта бадяга  отдает спамом и лажей чистой воды, ;-) нашел себе шарманку пустую и тешишься на людях ей. Бред. Явно переигрываешь, эти картинки не результат, нужна кривая роста  с реала.

Да, Роман. Это спам и лажа чистой воды.

Меня всё устраивает. Кривую с реала - сам строй. Я ничего не скрываю, эксперты, работающие по данным ТС есть в Кодобазе. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству тороговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболе старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

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