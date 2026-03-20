Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 360
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О как. Оказывается, про меня тут знают даже больше, чем я сам... Ну... хорошо...
А насчет миллионов долларов - ну, раз миллионы рублей без всяких проблем получаются - значит, и до миллионов долларов недалеко... Ждем-с...
Да Вам уже годиков поболее, но Вы позориться не стесняетесь.
Дочери уже 40. Два раза в неделю катается на лошадке и мечтает о своей.
Ездит на прокатной BMW.
Три раза в неделю - фитнесс с бассейном.
Воспитывает мою внучку, у той 6 языков и немножко программирования.
Свой бизнес: ценные бумаги, недвижимость, ну и всё такое.
Жаба уже задушила, или добавить?
Р.S. Эмоциональный ответ вызван вашей картинкой, она не попала в мой репост.
Да Вам уже годиков поболее, но Вы позориться не стесняетесь.
Дочери уже 40. Два раза в неделю катается на лошадке и мечтает о своей.
Ездит на прокатной BMW.
Три раза в неделю - фитнесс с бассейном.
Воспитывает мою внучку, у той 6 языков и немножко программирования.
Свой бизнес: ценные бумаги, недвижимость, ну и всё такое.
Жаба уже задушила, или добавить?
Р.S. Эмоциональный ответ вызван вашей картинкой, она не попала в мой репост.
Тара хорош гноить. Заезжай выпить лучше))) Дочке и внучке здоровья) и тебе. С пасхой.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги:
Чарт наиболее старых ТС Лиги:
Да Вам уже годиков поболее, но Вы позориться не стесняетесь.
Дочери уже 40. Два раза в неделю катается на лошадке и мечтает о своей.
Ездит на прокатной BMW.
Три раза в неделю - фитнесс с бассейном.
Воспитывает мою внучку, у той 6 языков и немножко программирования.
Свой бизнес: ценные бумаги, недвижимость, ну и всё такое.
Жаба уже задушила, или добавить?
Р.S. Эмоциональный ответ вызван вашей картинкой, она не попала в мой репост.
И вот это все с ее-то заработками???
Я только убеждаюсь в своей правоте.
Все возможно, когда человек врёт. Ну, или, чего-то недоговаривает - ясно, что присваивать незаработанное она может совсем в другом месте, а трейдинг - это так... развлекуха...
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:
Чарт лучших ТС Лиги по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:
Чарт лучших ТС Лиги по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Да, Роман. Это спам и лажа чистой воды.
Меня всё устраивает. Кривую с реала - сам строй. Я ничего не скрываю, эксперты, работающие по данным ТС есть в Кодобазе.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству тороговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
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Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
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Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболе старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50: