Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 363
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Роман, я не раз говорил - Лига Торговых Систем самодостаточна. Ей не требуется никаких доказательств, ей не требуется мониторинг (кроме того, что я выставляю), ей не требуется никакой прибыли. Точно так же, как не требуется этого всего какой-нибудь МАшке или Стохастику.
Лига ТС - это индикатор. Просто он требует регулярного обновления, чтобы показывать актуальные данные. И я буду это делать, пока не надоест. Пока не надоело.
Как использовать данные Лиги - это вопрос из рода "как использовать график МАшки". Хочешь - используй, данные есть, я, как не раз говорил, могу любому предоставить инвесторский пароль от любого из трех дивизионов. Каждая из систем Лиги - проста, как три копейки, в Кодобазе есть эксперты, работающие именно по этим принципам. Лига доказывает, что можно получать прибыль, используя самые простые техники. Хочешь - используй. Не хочешь - хозяин-барин.
Меня Лига ТС вполне устраивает, и она сейчас работает именно так, как я изначально и задумывал.
Роман, тебе как полбу так и в, никто тебе тут ничего не навязал, твое мнение уже многократно было сказанно - иди...
Жорж проводит эксперименты, странные конечно)
шридерственный, ты много раз уже говорил что все, я отстал, ушел.
что ты тут досихпор делаешь, трепло.
Роман, тебе как полбу так и в, никто тебе тут ничего не навязал, твое мнение уже многократно было сказанно - иди...
Жорж проводит эксперименты, странные конечно).
Да, пытаюсь выработать методику отбора ТС. Системы есть, рабочие, прибыльные! Важно только вовремя их заменять. Организовать "ротацию". Я всё больше и больше убеждаюсь, что нет "всё время прибыльных". Вот и пробую разные варианты ротации.
Сама Лига ТС, и то, что я выкладываю сюда - это лишь "фундамент". "Чтобы было из чего выбирать". А вот как выбирать - это и есть вопрос, который я пытаюсь решить. Пока успехов нет. "Болтаюсь около нуля". Ну да и ладно... Мне это просто интересно.
Роман, тебе как полбу так и в, никто тебе тут ничего не навязал, твое мнение уже многократно было сказанно - иди...
Жорж проводит эксперименты, странные конечно)
шридерственный, ты много раз уже говорил что все, я отстал, ушел.
что ты тут досихпор делаешь, трепло.
Роман, я не раз говорил - Лига Торговых Систем самодостаточна. Ей не требуется никаких доказательств, ей не требуется мониторинг (кроме того, что я выставляю), ей не требуется никакой прибыли. Точно так же, как не требуется этого всего какой-нибудь МАшке или Стохастику.
Лига ТС - это индикатор. Просто он требует регулярного обновления, чтобы показывать актуальные данные. И я буду это делать, пока не надоест. Пока не надоело.
Как использовать данные Лиги - это вопрос из рода "как использовать график МАшки". Хочешь - используй, данные есть, я, как не раз говорил, могу любому предоставить инвесторский пароль от любого из трех дивизионов. Каждая из систем Лиги - проста, как три копейки, в Кодобазе есть эксперты, работающие именно по этим принципам. Лига доказывает, что можно получать прибыль, используя самые простые техники. Хочешь - используй. Не хочешь - хозяин-барин.
Меня Лига ТС вполне устраивает, и она сейчас работает именно так, как я изначально и задумывал.
Он просто более воздержанный, иначе послал бы тебя уже давно
ты просто трепло. в твоих рекомендация нет ничего полезного.
твой уровень тут примерно на уровне 0.