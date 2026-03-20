Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 363

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
У тебя произошло залипание на шарманке- так и хочется тебе воскликнуть- Жорж -проснись!!! ;-)

Сам похоже тож подзалип на сетях,откатах, мартинах, пробойках, но, вместе с тем не перестаю рыть дальше в сторону торгов на  биржах, скальпов, стаканов! Чего, Жорж и тебе желаю! Смен пластинок или хотя бы дополнений вариантов к существующей! Не много из других опер!!! От души, Жорж!
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Roman Shiredchenko #:
У тебя произошло залипание на шарманке- так и хочется тебе воскликнуть- Жорж -проснись!!! ;-)

Сам похоже тож подзалип на сетях,откатах, мартинах, пробойках, но, вместе с тем не перестаю рыть дальше в сторону торгов на  биржах, скальпов, стаканов! Чего, Жорж и тебе желаю! Смен пластинок или хотя бы дополнений вариантов к существующей! Не много из других опер!!! От души, Жорж!

Роман, я не раз говорил - Лига Торговых Систем самодостаточна. Ей не требуется никаких доказательств, ей не требуется мониторинг (кроме того, что я выставляю), ей не требуется никакой прибыли. Точно так же, как не требуется этого всего какой-нибудь МАшке или Стохастику. 

Лига ТС - это индикатор. Просто он требует регулярного обновления, чтобы показывать актуальные данные. И я буду это делать, пока не надоест. Пока не надоело. 

Как использовать данные Лиги - это вопрос из рода "как использовать график МАшки". Хочешь - используй, данные есть, я, как не раз говорил, могу любому предоставить инвесторский пароль от любого из трех дивизионов. Каждая из систем Лиги - проста, как три копейки, в Кодобазе есть эксперты, работающие именно по этим принципам. Лига доказывает, что можно получать прибыль, используя самые простые техники. Хочешь - используй.  Не хочешь - хозяин-барин. 

Меня Лига ТС вполне устраивает, и она сейчас работает именно так, как я изначально и задумывал. 

 

Роман, тебе как полбу так и в, никто тебе тут ничего не навязал, твое мнение уже многократно было сказанно - иди...

Жорж проводит эксперименты, странные конечно)


шридерственный, ты много раз уже говорил что все, я отстал, ушел.

что ты тут досихпор делаешь, трепло.

 
lynxntech #:

Роман, тебе как полбу так и в, никто тебе тут ничего не навязал, твое мнение уже многократно было сказанно - иди...

Жорж проводит эксперименты, странные конечно).

Да, пытаюсь выработать методику отбора ТС. Системы есть, рабочие, прибыльные! Важно только вовремя их заменять. Организовать "ротацию". Я всё больше и больше убеждаюсь, что нет "всё время прибыльных". Вот и пробую разные варианты ротации. 

Сама Лига ТС, и то, что я выкладываю сюда - это лишь "фундамент". "Чтобы было из чего выбирать". А вот как выбирать - это и есть вопрос, который я пытаюсь решить. Пока успехов нет. "Болтаюсь около нуля". Ну да и ладно... Мне это просто интересно.

 
lynxntech #:

Роман, тебе как полбу так и в, никто тебе тут ничего не навязал, твое мнение уже многократно было сказанно - иди...

Жорж проводит эксперименты, странные конечно)


шридерственный, ты много раз уже говорил что все, я отстал, ушел.

что ты тут досихпор делаешь, трепло.


Линстеннах иди нах. И мнение с собой свое захвати. Не тебе пишу но Жоржу и делюсь своим мнением. Жоржу- как топик стартеру ветви. Ибо право имею. Твое мнение не интересно.
 
Georgiy Merts #:

Роман, я не раз говорил - Лига Торговых Систем самодостаточна. Ей не требуется никаких доказательств, ей не требуется мониторинг (кроме того, что я выставляю), ей не требуется никакой прибыли. Точно так же, как не требуется этого всего какой-нибудь МАшке или Стохастику. 

Лига ТС - это индикатор. Просто он требует регулярного обновления, чтобы показывать актуальные данные. И я буду это делать, пока не надоест. Пока не надоело. 

Как использовать данные Лиги - это вопрос из рода "как использовать график МАшки". Хочешь - используй, данные есть, я, как не раз говорил, могу любому предоставить инвесторский пароль от любого из трех дивизионов. Каждая из систем Лиги - проста, как три копейки, в Кодобазе есть эксперты, работающие именно по этим принципам. Лига доказывает, что можно получать прибыль, используя самые простые техники. Хочешь - используй.  Не хочешь - хозяин-барин. 

Меня Лига ТС вполне устраивает, и она сейчас работает именно так, как я изначально и задумывал. 


Ок. Это понятно с первой странице. Какие изыскания еще ведешь? Или-или тупо обслуживание лиги индикатора? Выбор тс лиги для торгов также не решен? Какие то есть варианты новые выбора тс лиги?
 
Roman Shiredchenko #:

Линстеннах иди нах. И мнение с собой свое захвати. Не тебе пишу но Жоржу и делюсь своим мнением. Жоржу- как топик стартеру ветви. Ибо право имею. Твое мнение не интересно.

Он просто более воздержанный, иначе послал бы тебя уже давно

ты просто трепло. в твоих рекомендация нет ничего полезного.

твой уровень тут примерно на уровне 0.

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