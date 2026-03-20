Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 386

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с числом сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менеее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50?

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 

Хоть на демо то в плюсах/нет? Есть что показать? Динамика какая?......

П.С. или такая дребедень - каждый седьмой день, каждый седьмой день.... ;-)
 
Roman Shiredchenko #:

Хоть на демо то в плюсах/нет? Есть что показать? Динамика какая?......

опять тебя черт за яй** дергает?

может подлечиться, может и оторвать совсем
 
lynxntech #:

опять тебя черт за яй** дергает?


В игноре Вы
 
Roman Shiredchenko #:

В игноре Вы

а как же, я ушел и вы больше меня не увидите?)

 
lynxntech #:

а как же, я ушел и вы больше меня не увидите?)


;-) иногда то можно - может что улучшилось....
А может - и случилось.... само.... ;-)  может есть что по динамике показать, да Георгий забыл, стесняется.....
Вот решил уточнить.... не более чем....
Без интриг и "подколок" и тем более сплетен....
Может у него еще что по сабжу есть..... а то как то скудновато..... читать то я читаю. И не лезу.....
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