Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 366

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признаю, устали, не интересно и регионально спать уже.
 
lynxntech #:
признаю, устали, не интересно и регионально спать уже.

Спокойной ночи но вместе с тем сообщаю гештальт не закрыт по теме:

Раз вы не в теме- попросим топик стартера расписать варианты для вас пояснить о чем тема и какие варианты оптимальных и лучших критериев выбора для торгов их - ТС ЛИГИ он уже нарыл и рвется вам их сообщить тут.
 
Roman Shiredchenko #:

Раз вы не в теме- попросим топик стартера расписать варианты для вас пояснить о чем тема и какие варианты оптимальных и лучших критериев выбора для торгов их - ТС ЛИГИ он уже нарыл и рвется вам их сообщить тут.

а вот кстати, ДА - чё-бы не донести до общественности результат

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:

Чарт лучших ТС Лиги по качеству:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:


P.S.Ох, блин, нафлудили... 

Ну... Сейчас всем сестрам по серьгам...

 
Roman Shiredchenko #:

Георгий ты то знаешь- что я от души и чисто застимулировать и иные направления изысканий рыночных торгов в том числе! Не лигой единой..... :-)

Ты все еще также негативно относишься к нормальным роботам и что также они сливают?.... это ты просто с корефаном не правильно готовил кошек.... не умеете..... учиться имхо надо!!!

А что ты думаешь  о краткосрочной биржевой торговле лично- без робота?
Также - она сливная??? ;-)

Вообще ты как считаешь - на биржевых торгах или форексных есть профитная торговля вне лиги????

Я по доброму- без злого умысла если что.....
Сам только только рыть вкусняху начал..... ;-)

У меня нет свободных ресурсов для изысканий. Были бы - я на Лигу бы поставил все активы, которые только смог бы найти. 

И я вовсе не против биржевой торговли - просто её также надо исследовать, находить лучшие варианты, запускать - у меня на это нет возможностей. Если кому интересно - я ещё раз повторю, все ТС Лиги просты, как три копейки, и в Кодобазе есть роботы, работающие точно по моим принципам. 

 
lynxntech #:

ты должен  понимать, ты просто ходишь во круг, а он легко проверит тс, ты никто для него.

это почти тоже саое что нарваться на Рената, он редко, но когда приходит, указывает, что ты никто)

Не... У Романа просто есть свои идеи, которые он хотел бы проверить. 

Идеи вполне достойны проверки. 

Но, у меня нет свободных ресурсов, чтобы их проверять. 

Вот та же биржевая торговля - да вполне разумная же область! Но только этим надо заниматься. И не 15мин, а вдумчиво и кропотливо. У меня возможностей для этого нет. А сам Роман, почему-то, не хочет. 

 
Roman Shiredchenko #:

Пока он прсто разочарован не удачей в разраьотке и торгах на прямом роботе на форе.... вписался в эту лигу.... залип....
Он взял ложные цели.... и ими себя тешит.
Хз как там этот выьор тс систематизировать....

И он не легко проверит тс. Амебную да тогда легко... ;-)
Но это лажа все. Никакие серьезные деньги так не заработать.... шАра какая то.... угодайка....

А оно везде "угадайка". 

Я уже говорил, еще в 2012г, когда я начал интересоваться трейдингом - мы с одним достаточно опытным челом реализовали в виде робота его "ручную", очень сложную ТС.  Общий смысл ее был - построение трендовых линий по паттерну 1-2-3 и открытие сделок по свечным паттернам. В системе было несколько сотен правил, и ее мы создавали более полугода. В конце концов добились, что на 15 годах истории она очень неплохо работала. 

А когда поставили на реал - она месяц пошла было "в рост" (коллега обрадовался, залил весьма солидный депозит), следующий месяц начала "дергаться около нуля", а за два следующих месяца - слила всё, что заработала (коллега едва успел вывести то, что ввел). 

Вопрос: какой смысл несколько лет разрабатывать сложную систему и потом полгода воплощать ее в робота и проверять, если она на реале работает примерно так же, как мои простейшие "амёбы"? 

В том и фишка, что самое печальное начинается после того, как убеждаешься, что твоя "суперсистема" перестала работать. Ты просто в прострации - что теперь делать-то?  

Лига ТС и предназначена для решения этой задачи. У меня ни разу не возникало вопроса "что делать, когда очередная система показала контрольный выстрел". У меня ВСЕГДА имеется куча систем, которые работают в данный момент. 

И вопрос мой теперь звучит не "что теперь делать?", а "как выбрать из того, что имеется". Именно к этому я стремился, создавая Лигу. Я добился этого, и доволен. 

Но сам-то вопрос теперь другой, однако, не менее сложен... Вот его я и пытаюсь как-то решить. Пока безуспешно. 

 
Roman Shiredchenko #:

Раз вы не в теме- попросим топик стартера расписать варианты для вас пояснить о чем тема и какие варианты оптимальных и лучших критериев выбора для торгов их - ТС ЛИГИ он уже нарыл и рвется вам их сообщить тут.

Сто раз сказал - ничего я не нарыл. 

Удаётся не сливать. Но зарабатывать - увы. Не получается. 

А сообщать я никому ничего не должен. Возникнет желание - сообщу. Не возникнет - не сообщу.  Лига - открыта, еще раз повторю, что в Кодобазе есть эксперты, работающие точно по этим принципам - бери, запускай. 

Тема нужна лично мне. Я просто фиксирую ситуацию, которая в текущий момент в Лиге ТС по трем разрезам - наиболее прибыльные ТС, наиболее качественно торгующие ТС, наиболее старые ТС. По этим данным я выбираю, какие из ТС можно попробовать выставить на центовый счёт (и в перспективе - на реал). 

То, что тема больше никому не интересна... ну что ж... Мне разницы нет, я ее поддерживаю для себя, а не для других. 

 
Georgiy Merts #:

Не... У Романа просто есть свои идеи, которые он хотел бы проверить. 

Идеи вполне достойны проверки. 

Но, у меня нет свободных ресурсов, чтобы их проверять. 

Вот та же биржевая торговля - да вполне разумная же область! Но только этим надо заниматься. И не 15мин, а вдумчиво и кропотливо. У меня возможностей для этого нет. А сам Роман, почему-то, не хочет. 


Да я сам в полном обьеме и справляюсь и занимаюсь - не надо грязи.... :-) часть отображена в статье в профиле.
Торгую,настраиваю значения параметров и всего остального....

Ты вот пишешь что в лиге тс есть всегда тс которые торгуют в прибыль... ну ок - но в твоем пуле тс нет прямых тс на мартине, антимартине, усреднялке, те что начинаются на 64...... с обратным тралом профита, не в счет....

Еще раз перечитаю статю там на адаптивных средних чтоли торговля она как то так называлась- ты понимаешь о какой статье - она  торгует по типу лиги - тс в ней разобранная.  Если ссыль под руками можешь выложить тут - напомнить- чтобы не искать....

Может в ней что то новое или узнаю или данные подойдут по порядку выбора тс лиги для торговли....
 
https://www.mql5.com/ru/articles/143

Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader

Вот статья по адаптивным подходам к торгам. Предлагаю, если у Жоржа нет идей по выбору ТС, ТО может у кого и появятся мнения и рекомендации по выбору оптимальной ТС для торгов, которые можно ИМХО и сообщить вlэтой ветке!!!
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