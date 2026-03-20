Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 366
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признаю, устали, не интересно и регионально спать уже.
а вот кстати, ДА - чё-бы не донести до общественности результат
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:
Чарт лучших ТС Лиги по качеству:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
P.S.Ох, блин, нафлудили...
Ну... Сейчас всем сестрам по серьгам...
У меня нет свободных ресурсов для изысканий. Были бы - я на Лигу бы поставил все активы, которые только смог бы найти.
И я вовсе не против биржевой торговли - просто её также надо исследовать, находить лучшие варианты, запускать - у меня на это нет возможностей. Если кому интересно - я ещё раз повторю, все ТС Лиги просты, как три копейки, и в Кодобазе есть роботы, работающие точно по моим принципам.
ты должен понимать, ты просто ходишь во круг, а он легко проверит тс, ты никто для него.
это почти тоже саое что нарваться на Рената, он редко, но когда приходит, указывает, что ты никто)
Не... У Романа просто есть свои идеи, которые он хотел бы проверить.
Идеи вполне достойны проверки.
Но, у меня нет свободных ресурсов, чтобы их проверять.
Вот та же биржевая торговля - да вполне разумная же область! Но только этим надо заниматься. И не 15мин, а вдумчиво и кропотливо. У меня возможностей для этого нет. А сам Роман, почему-то, не хочет.
А оно везде "угадайка".
Я уже говорил, еще в 2012г, когда я начал интересоваться трейдингом - мы с одним достаточно опытным челом реализовали в виде робота его "ручную", очень сложную ТС. Общий смысл ее был - построение трендовых линий по паттерну 1-2-3 и открытие сделок по свечным паттернам. В системе было несколько сотен правил, и ее мы создавали более полугода. В конце концов добились, что на 15 годах истории она очень неплохо работала.
А когда поставили на реал - она месяц пошла было "в рост" (коллега обрадовался, залил весьма солидный депозит), следующий месяц начала "дергаться около нуля", а за два следующих месяца - слила всё, что заработала (коллега едва успел вывести то, что ввел).
Вопрос: какой смысл несколько лет разрабатывать сложную систему и потом полгода воплощать ее в робота и проверять, если она на реале работает примерно так же, как мои простейшие "амёбы"?
В том и фишка, что самое печальное начинается после того, как убеждаешься, что твоя "суперсистема" перестала работать. Ты просто в прострации - что теперь делать-то?
Лига ТС и предназначена для решения этой задачи. У меня ни разу не возникало вопроса "что делать, когда очередная система показала контрольный выстрел". У меня ВСЕГДА имеется куча систем, которые работают в данный момент.
И вопрос мой теперь звучит не "что теперь делать?", а "как выбрать из того, что имеется". Именно к этому я стремился, создавая Лигу. Я добился этого, и доволен.
Но сам-то вопрос теперь другой, однако, не менее сложен... Вот его я и пытаюсь как-то решить. Пока безуспешно.
Сто раз сказал - ничего я не нарыл.
Удаётся не сливать. Но зарабатывать - увы. Не получается.
А сообщать я никому ничего не должен. Возникнет желание - сообщу. Не возникнет - не сообщу. Лига - открыта, еще раз повторю, что в Кодобазе есть эксперты, работающие точно по этим принципам - бери, запускай.
Тема нужна лично мне. Я просто фиксирую ситуацию, которая в текущий момент в Лиге ТС по трем разрезам - наиболее прибыльные ТС, наиболее качественно торгующие ТС, наиболее старые ТС. По этим данным я выбираю, какие из ТС можно попробовать выставить на центовый счёт (и в перспективе - на реал).
То, что тема больше никому не интересна... ну что ж... Мне разницы нет, я ее поддерживаю для себя, а не для других.
Не... У Романа просто есть свои идеи, которые он хотел бы проверить.
Идеи вполне достойны проверки.
Но, у меня нет свободных ресурсов, чтобы их проверять.
Вот та же биржевая торговля - да вполне разумная же область! Но только этим надо заниматься. И не 15мин, а вдумчиво и кропотливо. У меня возможностей для этого нет. А сам Роман, почему-то, не хочет.
Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader