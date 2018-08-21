У вас же технический склад ума?
Вопрос совсем уж не по теме, но очень любопытен для меня. В интернет-войнах 2012-2015 годов на тему «логика в фундаментальной физике» я наблюдал привычную психологическую картину: люди доверяют авторитетным физикам, но при этом не осмеливаются даже подвергнуть их утверждения хоть какой-нибудь критике. Даже мысли такой нет. Вот, говорит известный физик о кротовых норах, значит они есть. Называет Лобачевский кривую прямой — так и должно быть. Про струны, про виртуальный текущий мир (матрицу), про эфир и квантованность пространства я вообще молчу. Встречаются и такие, кто считает, что весь мир не существует, потому что весь мир – у них в голове, и доказать реальность субъект не может.
В общем, интересен наш людской мир, а мне интересно мнение людей, кто хоть как-то имеет дело с логикой — программистами. Это та сфера, где нет места вольной фантазии, а работают только логические цепочки. И компиляция опустит тебя на землю, ткнув носом на твои ошибки.
Просто небольшой опрос программистов на тему логики:
Авторитетный учёный берёт листок бумаги и говорит, что плоскость листа — это поверхность листа. Затем он говорит, поверхность листа — это объём. А то, что находится вне листа — это НИЧТО. Потом он говорит вам, что поверхность листа — это пространство, которое имеет объём. Т.е., наше, реальное. Далее, он берёт, загибает лист, и говорит: «вот теперь от одного края листа до другого края листа расстояние уменьшилось. Это называется "кротовая нора". И благодаря ей, когда-нибудь, мы сможем перемещаться быстрее в пространстве»
Вот теперь скажите мне, вы согласны с авторитетным учёным, или не согласны? :)
Как это нет?
Как это нет?
))))))))) я хотел сказать, что язык строгий))
Вопрос совсем уж не по теме, но очень любопытен для меня. В интернет-войнах 2012-2015 годов на тему «логика в фундаментальной физике» я наблюдал привычную психологическую картину: люди доверяют авторитетным физикам, но при этом не осмеливаются даже подвергнуть их утверждения хоть какой-нибудь критике. Даже мысли такой нет. Вот, говорит известный физик о кротовых норах, значит они есть. Называет Лобачевский кривую прямой — так и должно быть. Про струны, про виртуальный текущий мир (матрицу), про эфир и квантованность пространства я вообще молчу. Встречаются и такие, кто считает, что весь мир не существует, потому что весь мир – у них в голове, и доказать реальность субъект не может.
В общем, интересен наш людской мир, а мне интересно мнение людей, кто хоть как-то имеет дело с логикой — программистами. Это та сфера, где нет места вольной фантазии, а работают только логические цепочки. И компиляция опустит тебя на землю, ткнув носом на твои ошибки.
Просто небольшой опрос программистов на тему логики:
Авторитетный учёный берёт листок бумаги и говорит, что плоскость листа — это поверхность листа. Затем он говорит, что поверхность листа — это объём, а то, что находится вне листа — это НИЧТО. Потом он говорит вам, что поверхность листа — это пространство, которое имеет объём. Т.е., наше, реальное. Далее, он берёт, загибает лист, и говорит: «вот теперь от одного края листа до другого края листа расстояние уменьшилось. Это называется "кротовая нора". И благодаря ей, когда-нибудь, мы сможем перемещаться быстрее в пространстве»
Вот теперь скажите мне, вы согласны с авторитетным учёным, или не согласны? :)
То что мир находится в голове, никак не противоречит написанию программ и логике, в своем вообоажении мы все так же будем получать ошибку компиляции. В итоге каждый может оказаться прав. Наука на том и построена, что накидываются варианты, а потом мы их проверяем, делаем выводы и накидываем еще.
Точно-точно, всем известно, что Линус Торвальдс компилирует сборки Линукс в голове.
Кстати,.. в дополнение к речи топикстартера...
Мне очень нравится, когда запросто в реальный физический "объект" превращают РЕЗУЛЬТАТ ВЫЧИСЛЕНИЯ
СИЛА - существует реально. Она может быть измерена НЕПОСРЕДСТВЕННО.
Пусть эта сила привела к деформации пружины.
Взяли, УМНОЖИЛИ одно на другое... и р-р-раз - готово!.. Получите - ЭНЕРГИЯ !.. (ещё раз подчёркиваю - РЕЗУЛЬТАТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ). Теперь пружина уже хранит какую-то фигню, под названием "энергия", для которой мгновенно изобрели Закон Сохранения... и успешно наворотили ещё гору разного бреда.
Я больше чем уверен, что почти каждый здесь может привести ещё не один пример аналогичных несуразиц
Вопрос совсем уж не по теме, но очень любопытен для меня. В интернет-войнах 2012-2015 годов на тему «логика в фундаментальной физике» я наблюдал привычную психологическую картину: люди доверяют авторитетным физикам, но при этом не осмеливаются даже подвергнуть их утверждения хоть какой-нибудь критике. Даже мысли такой нет. Вот, говорит известный физик о кротовых норах, значит они есть. Называет Лобачевский кривую прямой — так и должно быть. Про струны, про виртуальный текущий мир (матрицу), про эфир и квантованность пространства я вообще молчу. Встречаются и такие, кто считает, что весь мир не существует, потому что весь мир – у них в голове, и доказать реальность субъект не может.
В общем, интересен наш людской мир, а мне интересно мнение людей, кто хоть как-то имеет дело с логикой — программистами. Это та сфера, где нет места вольной фантазии, а работают только логические цепочки. И компиляция опустит тебя на землю, ткнув носом на твои ошибки.
Просто небольшой опрос программистов на тему логики:
Авторитетный учёный берёт в руки листок бумаги и говорит, что плоскость листа — это поверхность листа. Затем он говорит, что поверхность листа — это объём, а то, что находится вне листа — это НИЧТО. Потом он говорит вам, что поверхность листа — это пространство, которое имеет объём. Т.е., наше, реальное. Далее, он берёт, загибает лист, и говорит: «вот теперь от одного края листа до другого края листа расстояние уменьшилось. Это называется "кротовая нора". И благодаря ей, когда-нибудь, мы сможем перемещаться быстрее в пространстве»
Вот теперь скажите мне, вы согласны с авторитетным учёным, или не согласны? :)
А с чем соглашаться или не соглашаться? По моему, только с тем, насколько эта примитивная аналогия с листом близка или далека от оригинальной теории. Мое мнение - эта аналогия идеальна для канала Дискавери и американских домохозяек.
А реальная теория описывается не художественными фантазиями, а горой математики. Которую мне, например просто не понять. Поэтому для тупых в матмехе, вроде меня, придумывают листки с бумагой.
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Приезжает лектор по физикев дом для умственно отсталых детей. Видит мальчика, пускающего слюни.
- Мальчик, а кем ты хочешь стать?
- Касманафтам!!
- Молодец! А как тебя зовут?
- Касманафтам!!
Кстати,.. в дополнение к речи топикстартера...
Мне очень нравится, когда запросто в реальный физический "объект" превращают РЕЗУЛЬТАТ ВЫЧИСЛЕНИЯ
СИЛА - существует реально. Она может быть измерена НЕПОСРЕДСТВЕННО.
Пусть эта сила привела к деформации пружины.
Взяли, УМНОЖИЛИ одно на другое... и р-р-раз - готово!.. Получите - ЭНЕРГИЯ !.. (ещё раз подчёркиваю - РЕЗУЛЬТАТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ). Теперь пружина уже хранит какую-то фигню, под названием "энергия", для которой мгновенно изобрели Закон Сохранения... и успешно наворотили ещё гору разного бреда.
Я больше чем уверен, что почти каждый здесь может привести ещё не один пример аналогичных несуразиц
Виртуальная пружина хранит виртуальную энергию, в чем проблемы?
Вопрос совсем уж не по теме, но очень любопытен для меня. В интернет-войнах 2012-2015 годов на тему «логика в фундаментальной физике» я наблюдал привычную психологическую картину: люди доверяют авторитетным физикам, но при этом не осмеливаются даже подвергнуть их утверждения хоть какой-нибудь критике. Даже мысли такой нет. Вот, говорит известный физик о кротовых норах, значит они есть. Называет Лобачевский кривую прямой — так и должно быть. Про струны, про виртуальный текущий мир (матрицу), про эфир и квантованность пространства я вообще молчу. Встречаются и такие, кто считает, что весь мир не существует, потому что весь мир – у них в голове, и доказать реальность субъект не может.
В общем, интересен наш людской мир, а мне интересно мнение людей, кто хоть как-то имеет дело с логикой — программистами. Это та сфера, где нет места вольной фантазии, а работают только логические цепочки. И компиляция опустит тебя на землю, ткнув носом на твои ошибки.
Просто небольшой опрос программистов на тему логики:
Авторитетный учёный берёт в руки листок бумаги и говорит, что плоскость листа — это поверхность листа. Затем он говорит, что поверхность листа — это объём, а то, что находится вне листа — это НИЧТО. Потом он говорит вам, что поверхность листа — это пространство, которое имеет объём. Т.е., наше, реальное. Далее, он берёт, загибает лист, и говорит: «вот теперь от одного края листа до другого края листа расстояние уменьшилось. Это называется "кротовая нора". И благодаря ей, когда-нибудь, мы сможем перемещаться быстрее в пространстве»
Вот теперь скажите мне, вы согласны с авторитетным учёным, или не согласны? :)
Кстати,.. в дополнение к речи топикстартера...
Мне очень нравится, когда запросто в реальный физический "объект" превращают РЕЗУЛЬТАТ ВЫЧИСЛЕНИЯ
СИЛА - существует реально. Она может быть измерена НЕПОСРЕДСТВЕННО.
Пусть эта сила привела к деформации пружины.
Взяли, УМНОЖИЛИ одно на другое... и р-р-раз - готово!.. Получите - ЭНЕРГИЯ !.. (ещё раз подчёркиваю - РЕЗУЛЬТАТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ). Теперь пружина уже хранит какую-то фигню, под названием "энергия", для которой мгновенно изобрели Закон Сохранения... и успешно наворотили ещё гору разного бреда.
Я больше чем уверен, что почти каждый здесь может привести ещё не один пример аналогичных несуразиц
Да лааадно... "Объект вычисления"...
Когда эта пружина развернется, и стукнет тебя по лбу - ты очень даже ясно измеришь эту самую энергию.
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Вопрос совсем уж не по теме, но очень любопытен для меня. В интернет-войнах 2012-2015 годов на тему «логика в фундаментальной физике» я наблюдал привычную психологическую картину: люди доверяют авторитетным физикам, но при этом не осмеливаются даже подвергнуть их утверждения хоть какой-нибудь критике. Даже мысли такой нет. Вот, говорит известный физик о кротовых норах, значит они есть. Называет Лобачевский кривую прямой — так и должно быть. Про струны, про виртуальный текущий мир (матрицу), про эфир и квантованность пространства я вообще молчу. Встречаются и такие, кто считает, что весь мир не существует, потому что весь мир – у них в голове, и доказать реальность субъект не может.
В общем, интересен наш людской мир, а мне интересно мнение людей, кто хоть как-то имеет дело с логикой — программистами. Это та сфера, где нет места вольной фантазии, а работают только логические цепочки. И компиляция опустит тебя на землю, ткнув носом на твои ошибки.
Просто небольшой опрос программистов на тему логики:
Авторитетный учёный берёт в руки листок бумаги и говорит, что поверхность листа — это плоскость листа. Затем он говорит, что поверхность листа — это объём, а то, что находится вне листа — это НИЧТО. Потом он говорит вам, что поверхность листа — это пространство, которое имеет объём. Т.е., наше, реальное. Далее, он берёт, загибает лист, и говорит: «вот теперь от одного края листа до другого края листа расстояние уменьшилось. Это называется "кротовая нора". И благодаря ей, когда-нибудь, мы сможем перемещаться быстрее в пространстве»
Вот теперь скажите мне, вы согласны с авторитетным учёным, или не согласны? :)