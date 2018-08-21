У вас же технический склад ума? - страница 32
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духовные дети народного академика Лысенко
Берегите кротов это наше будущее.
Испыток не убыток - излагайте!
Испытания не убыток - излагайте!
Так его забанили, как он ответит?
Так его забанили, как он ответит?
Так набедокурил? Было за что?
Вот вам опасный вопрос))))
Физика в переводе означает "природа")))))))
Если имеется ввиду совремеменная наука физика, то, естественно, природа точнее, в том смысле, что последняя абсолютна и не является моделью. И исходя из современных перлов аля "кротовые норы", "тёмная материя", "темная энергия", "4-мерное пространство", "искривление пространства", "струны", "кривая-прямая", "отрезок состоит из точек нулевого диаметра", можно понять, что фундаментальная наука физика вкупе с математикой и геометрией повернула вектор развития в сторону научной фантастики.
Хотя, недавно смотрел ролик на ютубе "Доказательства того, что мы в матрице, и наш мир – программа" (не дословно), так там так убедительно впаривают об этом)
Если имеется ввиду совремеменная наука физика, то, естественно, природа точнее, в том смысле, что последняя абсолютна и не является моделью. И исходя из современных перлов аля "кротовые норы", "тёмная материя", "темная энергия", "4-мерное пространство", "искривление пространства", "струны", "кривая-прямая", "отрезок состоит из точек нулевого диаметра", можно понять, что фундаментальная наука физика вкупе с математикой и геометрией повернула вектор развития в сторону научной фантастики.
А что вы думаете по поводу современного доказательства великой теоремы Ферма? Наверняка, у вас есть своё доказательство для неё - более короткое и изящное.
А что вы думаете по поводу современного доказательства великой теоремы Ферма? Наверняка, у вас есть своё доказательство для неё - более короткое и изящное.
Я не вездесущ, не льстите мне
Физика в переводе означает "природа")))))))
Если имеется ввиду совремеменная наука физика, то, естественно, природа точнее, в том смысле, что последняя абсолютна и не является моделью.
Пускай и не является, а точность тут причём)? Ещё пол шага осталось.
Я за вас додумал и решил, что под точностью подразумевались безошибочность науки и её объективность. Та что – при этом)