У вас же технический склад ума? - страница 32

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Aleksey Nikolayev:

духовные дети народного академика Лысенко

Берегите кротов это наше будущее.

6k

 
kran.bara:
  1. Есть недостаточная подготовленность, настойчивость, сообразительность и трудолюбивость его"  С этим я полностью согласен.
  2. Никакой ТАЙНЫ рынка Форекс нет!    Ну это лично для меня вопрос неоднозначный. Если предложу маленький факт, возьмётесь коментировать?

Испыток не убыток - излагайте!

 
aleger:

Испытания не убыток - излагайте!

Так его забанили, как он ответит?

 
Uladzimir Izerski:

Так его забанили, как он ответит?

Так набедокурил? Было за что?

 
Вот вам опасный вопрос))))
Что точнее, природа или физика?

 
Aliaksandr Hryshyn:
Вот вам опасный вопрос))))
Что точнее, природа или физика?

Физика в переводе означает "природа")))))))

Если имеется ввиду совремеменная наука физика, то, естественно, природа точнее, в том смысле, что последняя абсолютна и не является моделью. И исходя из современных перлов аля "кротовые норы", "тёмная материя", "темная энергия", "4-мерное пространство", "искривление пространства", "струны", "кривая-прямая", "отрезок состоит из точек нулевого диаметра", можно понять, что фундаментальная наука физика вкупе с математикой и геометрией повернула вектор развития в сторону научной фантастики.

Хотя, недавно смотрел ролик на ютубе "Доказательства того, что мы в матрице, и наш мир – программа" (не дословно), так там так убедительно впаривают об этом)

 
Ivan Butko:

Если имеется ввиду совремеменная наука физика, то, естественно, природа точнее, в том смысле, что последняя абсолютна и не является моделью. И исходя из современных перлов аля "кротовые норы", "тёмная материя", "темная энергия", "4-мерное пространство", "искривление пространства", "струны", "кривая-прямая", "отрезок состоит из точек нулевого диаметра", можно понять, что фундаментальная наука физика вкупе с математикой и геометрией повернула вектор развития в сторону научной фантастики.

А что вы думаете по поводу современного доказательства великой теоремы Ферма? Наверняка, у вас есть своё доказательство для неё - более короткое и изящное.

 
Aleksey Nikolayev:

А что вы думаете по поводу современного доказательства великой теоремы Ферма? Наверняка, у вас есть своё доказательство для неё - более короткое и изящное.

Я не вездесущ, не льстите мне

 
Ivan Butko:

Физика в переводе означает "природа")))))))

Если имеется ввиду совремеменная наука физика, то, естественно, природа точнее, в том смысле, что последняя абсолютна и не является моделью.

Пускай и не является, а точность тут причём)? Ещё пол шага осталось.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Пускай и не является, а точность тут причём)? Ещё пол шага осталось.

Я за вас додумал и решил, что под точностью подразумевались безошибочность науки и её объективность. Та что – при этом)

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