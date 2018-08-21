У вас же технический склад ума? - страница 27
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Вы добавили немного.
Что человек должен "победить" Природу?
Имелось ввиду борьба с катаклизмами. А вы о чём подумали))))?
Ну, лозунг - есть лозунг. Внизу маленькими буквами не приписано. Понимай как хочешь.)))
А реки перенаправляли зачем? Экологи почему молчали?
Не помню, что бы перенаправили? Проекты были с севера на юг где не хватало воды.
Не помню, что бы перенаправили? Проекты были с севера на юг где не хватало воды.
Именно. Родители еще в детстве рассказывали. Только это заканчивалось экологическими катастрофами.
Ну, лозунг - есть лозунг. Внизу маленькими буквами не приписано. Понимай как хочешь.)))
Да в общем ежедневно это внушалось массам и предполагаемая выгода была.
Именно. Родители еще в детстве рассказывали. Только это заканчивалось экологическими катастрофами.
Откуда могли быть катастрофы если проект не реализован. Вы приземлитесь на минутку.
Откуда могли быть катастрофы если проект не реализован. Вы приземлитесь на минутку.
Вы правы. Проект небыл реализован. Был неправ.20 лет готовились и все таки вовремя остановились.
Именно. Родители еще в детстве рассказывали. Только это заканчивалось экологическими катастрофами.
Похоже на то что был услышан звон, а не разобрались где он.
Да были рассуждения на эту тематику, и не так чтоб в далеком прошлом о перенаправлении в Китай. Но дальше разговоров ни чего не пошло. Малость просчитали к чему это может привести. и решили в емкостях продавать воду выгоднее и безопаснее
Похоже на то что был услышан звон, а не разобрались где он.
Да были рассуждения на эту тематику, и не так чтоб в далеком прошлом о перенаправлении в Китай. Но дальше разговоров ни чего не пошло. Малость просчитали к чему это может привести. и решили в емкостях продавать воду выгоднее и безопаснее
Хорошо, что вовремя остановились.
Но с Природой все таки, не всегда все хорошо поступали...
Вы правы. Проект небыл реализован. Был неправ.
Мы живём в мире в котором процессы не согласуются с поступающей информацией.
В очень сложный период истории попали мы в данный момент. Но время течет независимо от нас.
Люди не могут изменить время и течение времени.