У вас же технический склад ума? - страница 27

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Uladzimir Izerski:

Вы добавили немного.

Что человек должен "победить" Природу?

Имелось ввиду борьба с катаклизмами. А вы о чём подумали))))?

Ну, лозунг - есть лозунг. Внизу маленькими буквами не приписано. Понимай как хочешь.)))

 
Реter Konow:

А реки перенаправляли зачем? Экологи почему молчали?

Не помню, что бы перенаправили? Проекты были с севера на юг где не хватало воды. 

 
Uladzimir Izerski:

Не помню, что бы перенаправили? Проекты были с севера на юг где не хватало воды. 

Именно. Родители еще в детстве рассказывали. Только это заканчивалось экологическими катастрофами.

 
Реter Konow:

Ну, лозунг - есть лозунг. Внизу маленькими буквами не приписано. Понимай как хочешь.)))

Да в общем ежедневно это внушалось массам и предполагаемая выгода была.

 
Впрочем, это просто человеческая глупость. В мировом масштабе. К строю отношения не имеет. 
 
Реter Konow:

Именно. Родители еще в детстве рассказывали. Только это заканчивалось экологическими катастрофами.

Откуда могли быть катастрофы если проект не реализован. Вы приземлитесь на минутку.

 
Uladzimir Izerski:

Откуда могли быть катастрофы если проект не реализован. Вы приземлитесь на минутку.

Вы правы. Проект небыл реализован. Был неправ. 

20 лет готовились и все таки вовремя остановились.
 
Реter Konow:

Именно. Родители еще в детстве рассказывали. Только это заканчивалось экологическими катастрофами.

Похоже на то что был услышан звон, а не разобрались где он.
Да были рассуждения на эту тематику, и не так чтоб в далеком прошлом о перенаправлении в Китай. Но дальше разговоров ни чего не пошло. Малость просчитали к чему это может привести. и решили в емкостях продавать воду выгоднее и безопаснее

 
Konstantin Nikitin:

Похоже на то что был услышан звон, а не разобрались где он.
Да были рассуждения на эту тематику, и не так чтоб в далеком прошлом о перенаправлении в Китай. Но дальше разговоров ни чего не пошло. Малость просчитали к чему это может привести. и решили в емкостях продавать воду выгоднее и безопаснее

Хорошо, что вовремя остановились. 

Но с Природой все таки, не всегда все хорошо поступали... 

 
Реter Konow:

Вы правы. Проект небыл реализован. Был неправ. 

Мы живём в мире в котором процессы не согласуются с поступающей информацией.

В очень сложный период истории попали мы в данный момент. Но время течет независимо от нас.

Люди не могут изменить время и течение времени.

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