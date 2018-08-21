У вас же технический склад ума? - страница 3
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Авторитетный учёный берёт в руки листок бумаги и говорит, что плоскость листа — это поверхность листа. Затем он говорит, что поверхность листа — это объём, а то, что находится вне листа — это НИЧТО. Потом он говорит вам, что поверхность листа — это пространство, которое имеет объём. Т.е., наше, реальное. Далее, он берёт, загибает лист, и говорит: «вот теперь от одного края листа до другого края листа расстояние уменьшилось. Это называется "кротовая нора". И благодаря ей, когда-нибудь, мы сможем перемещаться быстрее в пространстве»
Вот теперь скажите мне, вы согласны с авторитетным учёным, или не согласны? :)
что не так-то?
А не так с энергией в пружине то, что силу - можно непосредственно измерить; изменение размера пружины - можно непосредственно измерить (они реально существуют). А вот энергию - можно ТОЛЬКО ПОДСЧИТАТЬ (!)... Энергией назван РЕЗУЛЬТАТ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ...
Как Вы себе представляете Закон Сохранения РЕЗУЛЬТАТА или перетекание РЕЗУЛЬТАТА из одного вида в другой во время колебания маятника?..
Вот теперь скажите мне, вы согласны с авторитетным учёным, или не согласны? :)
Авторитетные ученые общаются между собой только на языке, понятным им.
С другими людьми, кому не понятен их язык, они общаются на языке аналогий и интерпретаций, теряя при этом всю подводную часть айсберга смысла.
Пример с листком бумаги яркое тому подтверждение.
ЗЫ И лично мне, хоть я и не являюсь авторитетным ученым, понятен смысл искривления пространства в аналогии с листком бумаги. И я разделяю и осознаю факт искривления пространства и гипотезу существования кротовых нор.
Вопрос совсем уж не по теме, но очень любопытен для меня. В интернет-войнах 2012-2015 годов на тему «логика в фундаментальной физике» я наблюдал привычную психологическую картину: люди доверяют авторитетным физикам, но при этом не осмеливаются даже подвергнуть их утверждения хоть какой-нибудь критике. Даже мысли такой нет. Вот, говорит известный физик о кротовых норах, значит они есть. Называет Лобачевский кривую прямой — так и должно быть. Про струны, про виртуальный текущий мир (матрицу), про эфир и квантованность пространства я вообще молчу. Встречаются и такие, кто считает, что весь мир не существует, потому что весь мир – у них в голове, и доказать реальность субъект не может.
В общем, интересен наш людской мир, а мне интересно мнение людей, кто хоть как-то имеет дело с логикой — программистами. Это та сфера, где нет места вольной фантазии, а работают только логические цепочки. И компиляция опустит тебя на землю, ткнув носом на твои ошибки.
Просто небольшой опрос программистов на тему логики:
Авторитетный учёный берёт в руки листок бумаги и говорит, что плоскость листа — это поверхность листа. Затем он говорит, что поверхность листа — это объём, а то, что находится вне листа — это НИЧТО. Потом он говорит вам, что поверхность листа — это пространство, которое имеет объём. Т.е., наше, реальное. Далее, он берёт, загибает лист, и говорит: «вот теперь от одного края листа до другого края листа расстояние уменьшилось. Это называется "кротовая нора". И благодаря ей, когда-нибудь, мы сможем перемещаться быстрее в пространстве»
Вот теперь скажите мне, вы согласны с авторитетным учёным, или не согласны? :)
Конечно, согласен." И компиляция опустит тебя на землю, ткнув носом на твои ошибки. " Пиши правильно:) Написав программу, становишься создателем маленького мира, живущего по твоим законам после компиляции. Торговля - отдельная тема.
Всегда используются разные уровни абстракции. Один предложил, другие подумали и согласились, вроде логично человек предложил. И вроде много вещей было построено на данной модели, все работает. Но наука развивается, тем она и отличается от религии. Если ты не согласен с тем, что сжатая пружина обладает энергией, то предложи свою модель, возможно она действительно будет лучше и точнее.
Вообще-то, в данном примере меня больше интересует факт искажения сплошь и рядом истинной СУТИ ВЕЩЕЙ.
Пусть будет введено понятие "энергия". Но, оно должно соответствовать истине... и использоваться строго по назначению.
А-то, выдумали объект "энергия". Минуя описание сути этого объекта, начали его повсеместное использование,.. нагородили "костылей" типа Закона Сохранения Энергии... и даже не утруждают себя необходимостью пояснить, откуда, если энергия не может появляться из ничего, она появилась... и окружает нас в таком несметном количестве?
И этот бардак - с самого детского сада:
- воздушные шары у них летают потому, что они ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА
- ракеты у них летают потому, что ОТБРАСЫВАЮТ ОТ СЕБЯ струю газа
- деньги у них - это ТОВАР
- а страной управлять должны избираемые голосованием "клоуны", а не отобранные по результатам тестов ПРОФЕССИОНАЛЫ в соответствующих областях.
А потом, мы сидим тут и жалуемся, что вокруг так всё плохо и несправедливо
Просто небольшой опрос программистов на тему логики:
Авторитетный учёный берёт в руки листок бумаги и говорит, что плоскость листа — это поверхность листа. Затем он говорит, что поверхность листа — это объём, а то, что находится вне листа — это НИЧТО. Потом он говорит вам, что поверхность листа — это пространство, которое имеет объём. Т.е., наше, реальное. Далее, он берёт, загибает лист, и говорит: «вот теперь от одного края листа до другого края листа расстояние уменьшилось. Это называется "кротовая нора". И благодаря ей, когда-нибудь, мы сможем перемещаться быстрее в пространстве»
Вот теперь скажите мне, вы согласны с авторитетным учёным, или не согласны? :)
Смотря кого называть авторитетным?! По сути, тут упоминался Эйнштейн со своими норами и всяким там измерением и скачками в пространстве, вот, лично я его жду когда он и от куда вынырнет?! И еще упоминалось про ничего нет, и вот с этим я соглашусь лично, так как считаю, что все имеет проекцию, то есть, мысли не материализованы как утверждают некоторые - и ошибаются; мысль пытается в своем желании - материализоваться, а это две большие разницы; и вот, мысли умеют группироваться в идеи, но для этих целей им нужен объект который сгруппирует их и преобразует в материю, которая в процессе времени будет материализована и будет со временем облегчая усложняться(группироваться), но изначальное в ней будет жить постоянно, и вот это 10000 лет назад придуманное и воплощенное в материю - мысль - мы видим по сей день; видим, потому-что это прописалось в информационную РНК, от куда поступают данные в ДНК и т.д. А последним ученым был, который думал, о людях, и делал все ради людей - это Ньютон и ему подобные, которые делают свои вещи в трехмерном измерении; всех остальных ученых(разрушителей),озадаченных премиями и т.д., впрочем как и попов с верующими и с мешком бобла, золота, алмазов, можно ждать кого от куда, иными словами - не-честь скоро попрет ото всюду, надо будет натягивать сеть, а то пропустим шоу ангелов-инопланетян.
Кстати,.. в дополнение к речи топикстартера...
Мне очень нравится, когда запросто в реальный физический "объект" превращают РЕЗУЛЬТАТ ВЫЧИСЛЕНИЯ
СИЛА - существует реально. Она может быть измерена НЕПОСРЕДСТВЕННО.
Пусть эта сила привела к деформации пружины.
Взяли, УМНОЖИЛИ одно на другое... и р-р-раз - готово!.. Получите - ЭНЕРГИЯ !.. (ещё раз подчёркиваю - РЕЗУЛЬТАТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ). Теперь пружина уже хранит какую-то фигню, под названием "энергия", для которой мгновенно изобрели Закон Сохранения... и успешно наворотили ещё гору разного бреда.
Я больше чем уверен, что почти каждый здесь может привести ещё не один пример аналогичных несуразиц
Понятие силы вводится только путем определения ее через второй закон Ньютона, F=ma, в котором также вводится и понятие массы. Нет никаких средств отдельно измерить силу, отдельно массу, если не применять этот закон. Энергия, в отличие от этих двух понятий, определяемых только друг через друга, может быть измерена в независимых экспериментах. Даже единицы измерения у нее показывают связь с явлениями не механической природы, калория = 4.16 джоуля. Калория - сколько энергии нужно, чтобы повысить температуру 1 кг воды (1 литра) на 1 градус; джоуль - сколько энергии нужно, чтобы поднять 1 кг массы на высоту 1 метр против силы тяготения с ускорением свободного падения около 10 м в секунду за секунду.
То есть наоборот, это для калибровки пружин требуется эталон силы, а мерять саму силу нечем, можно лишь сравнивать гирьки на рычажных весах в поле земного тяготения. А вот отличить горячую воду от холодной можно даже руками, без термометра и шкалирования температур от замерзания до закипания воды в диапазон 0-100 градусов Цельсия - так делают матери, локтем, перед купанием маленьких детей, точно и ответственно. У энергии в самых разных формах есть закон сохранения, а у силы нет. Есть у массы, импульса, энергии, а у силы - нет. Мало у силы оснований для претензий на объективное существование, это она - результат вычисления. Гораздо больше у энергии.
Раз уж затронута такая тема, попробую ее приблизить к тематике форума.
Было бы интересно знать, какую реальность в обмене валют отражает понятие "закрыть сделку". Или это действие чисто виртуальное, выдуманное? И нет и не может быть никакого "вывода на межбанк"?
Авторитетные ученые общаются между собой только на языке, понятным им.
С другими людьми, кому не понятен их язык, они общаются на языке аналогий и интерпретаций, теряя при этом всю подводную часть айсберга смысла.
Пример с листком бумаги яркое тому подтверждение.
ЗЫ И лично мне, хоть я и не являюсь авторитетным ученым, понятен смысл искривления пространства в аналогии с листком бумаги. И я разделяю и осознаю факт искривления пространства и гипотезу существования кротовых нор.
Ну, искривление пространства давно доказано экспериментально астрономами, а вот с кротовыми норами, перемещением в прошлое (в будущее мы все и так постоянно перемещаемся), температурами -100500 град. Кельвина и ниже пока одни теории.
Да что там норы, с гравитацией до сих пор нет никакой ясности.
И еще вопрос - как люди научились обрабатывать алмазы, если это самое твердое вещество на земле? Ведь чтобы обработать что-то с высокой твердостью, надо подготовить инструмент с твердостью не меньше, а лучше выше.
Или, утрируем вопрос в более жесткой форме - как можно ножом из пластилина перепилить стальную балку?