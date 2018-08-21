У вас же технический склад ума? - страница 30

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Олег avtomat:

да наплевать, что тебе там понравилось или не понравилось. 

Ты демонстрируешь отсутствие понимания сути дела. Это факт.

ОООО. кого я вижу??

Добрый вечер, Олег. Рад вас видеть.

Какое понимание мы тут без вас простили(*?:

 
Uladzimir Izerski:

ОООО. кого я вижу??

Добрый вечер, Олег. Рад вас видеть.

Какое понимание мы тут без вас простили(*?:

Не успели поговорить уже пошел спать.

 
Aleksey Nikolayev:

Пьянству - бой!

Правильно, спиртное зло. Поэтому его и уничтожают. А пьянство, это побочный эффект от уничтожения

 
Uladzimir Izerski:

Не успели поговорить уже пошел спать.

Ох уж этот Владимир Изверский. Снова слинял. 

 
Алексей Тарабанов:

Ох уж этот Владимир Изверский. Снова слинял. Нет господа

Нет, коллеги я никуда не слинял. Задавайте самые неудобные вопросы. Будут ответы. Я еще живой.)))))))))

 
Uladzimir Izerski:

Нет, коллеги я никуда не слинял. Задавайте самые неудобные вопросы. Будут ответы. Я еще живой.)))))))))

0,5 не влияет на моё самочувствие)))

Жду горячих вопросов.

 
Подожду еще 10 минут.
 

Всё.

Завтра новый день. Сильные личности велком в эту ветку, остальные могут помолчать(можно почитать) слабакам тут не место.

 
Maxim Romanov:
Не вчем оно не находится. За пределами пространства нет понятия в чем и когда. Там абсолютная пустота. И вообще пространство лишь иллюзия. На самом деле ничего нет.
Представьте... вы находитесь в черной комнате, где ничего нет, комната бесконечна, там не холодно и не жарко, никак, нет звуков и гравитации, не хочется есть, пить и ничего. Нет ног и рук и тела. Вы не сидите, просто парите в пустоте, ничего не чувствуете, безсмертны и находитесь там уже примерно вечность. Делать абсолютно нечего. 
Что дальше? Единственное чем можно себя занять, это начать фантазировать. Вот и ответ по поводу пространства, времени, материи. Мы все это придумали, это все наша фантазия, чтобы было не скучно. Это не первый придуманный мир и не последний, там реально скучно, вот мы и тут. Больше нет ничего, кроме этого мира, но придумать можно всегда что-то еще) В том числе то место, где находится наше пространство, но зачем?

Этому больше не наливать

 
Aleksey Nikolayev:

Законы физики - возможно. Но логика - это не физика, а наука о правильном человеческом мышлении (мышление неотделимо от человека). Вы лишь продолжаете демонстрировать своё незнание физики и логики.

А вы вообще в логику не можете. Для вас логика – это логика высказываний, не более. А на самом деле это более широкое понятие, основой которой является причинно-следственная связь всего. Как уже писали выше, процесс не может закончится не начавшись.

Не зацикливайтесь, развивайтесь

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