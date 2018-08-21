У вас же технический склад ума? - страница 30
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да наплевать, что тебе там понравилось или не понравилось.
Ты демонстрируешь отсутствие понимания сути дела. Это факт.
ОООО. кого я вижу??
Добрый вечер, Олег. Рад вас видеть.
Какое понимание мы тут без вас простили(*?:
ОООО. кого я вижу??
Добрый вечер, Олег. Рад вас видеть.
Какое понимание мы тут без вас простили(*?:
Не успели поговорить уже пошел спать.
Пьянству - бой!
Правильно, спиртное зло. Поэтому его и уничтожают. А пьянство, это побочный эффект от уничтожения
Не успели поговорить уже пошел спать.
Ох уж этот Владимир Изверский. Снова слинял.
Ох уж этот Владимир Изверский. Снова слинял. Нет господа
Нет, коллеги я никуда не слинял. Задавайте самые неудобные вопросы. Будут ответы. Я еще живой.)))))))))
Нет, коллеги я никуда не слинял. Задавайте самые неудобные вопросы. Будут ответы. Я еще живой.)))))))))
0,5 не влияет на моё самочувствие)))
Жду горячих вопросов.
Всё.
Завтра новый день. Сильные личности велком в эту ветку, остальные могут помолчать(можно почитать) слабакам тут не место.
Не вчем оно не находится. За пределами пространства нет понятия в чем и когда. Там абсолютная пустота. И вообще пространство лишь иллюзия. На самом деле ничего нет.
Этому больше не наливать
Законы физики - возможно. Но логика - это не физика, а наука о правильном человеческом мышлении (мышление неотделимо от человека). Вы лишь продолжаете демонстрировать своё незнание физики и логики.
А вы вообще в логику не можете. Для вас логика – это логика высказываний, не более. А на самом деле это более широкое понятие, основой которой является причинно-следственная связь всего. Как уже писали выше, процесс не может закончится не начавшись.
Не зацикливайтесь, развивайтесь