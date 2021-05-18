В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ???

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Смысл Грааля в том, что он дает мощную мотивацию новичкам. Для профессионала - это абсолютно вредная идея.
 

В чем смысл Грааля может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? это конечно несбыточная мечта всех времен и народов иметь нечто вроде кошелька самотряса или скатерти самобранки...и вот вы попали на Форекс, глаза горят руки давят на Вай Селл и вот вы уже миллионер...и Грааль упал к вам под ноги... в чем смысл искания грааля? в борьбе ли за грааль...

 
Сергей Криушин:

В чем смысл Грааля может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? это конечно несбыточная мечта всех времен и народов иметь нечто вроде кошелька самотряса или скатерти самобранки...и вот вы попали на Форекс, глаза горят руки давят на Вай Селл и вот вы уже миллионер...и Грааль упал к вам под ноги... в чем смысл жизни? в борьбе ли за грааль...

ИИ - Это в лучшем случае копия человеческого разума (хотя, едва ли когда нибудь такое будет создано), а не Разума Всезнающего и Всевидящего Бога. 

Мне кажется, что устройство нашего Бытия не предпологает возможность существования формулы дикой и необузданной Стихии, по которой ее можно предсказать. Почему так устроено Бытие? - Вопрос к Всевышнему. :)

 
Реter Konow:

ИИ - Это в лучшем случае копия человеческого разума...

"... в лучшем случае..." 

Вы что, считаете человеческий разум каким-то особым достижением природы?..

 
prikolnyjkent:

"... в лучшем случае..." 

Вы что, считаете человеческий разум каким-то особым достижением природы?..

Ну, не каждый человеческий разум.))

Кстати, перечитайте мой пост. Вы несовсем верно его поняли.

Особым достижением человечества, я считаю ИИ приближенный к человеческому интеллекту.

 

Смысл Грааля - это возможность определить начало события и кто в этом событии будет сильнее.

Или время начало бури, и вероятность куда она будет двигаться, что бы не попасть под неё.

 
Реter Konow:

ИИ - Это в лучшем случае копия человеческого разума (хотя, едва ли когда нибудь такое будет создано), а не Разума Всезнающего и Всевидящего Бога. 

Мне кажется, что устройство нашего Бытия не предпологает возможность существования формулы дикой и необузданной Стихии, по которой ее можно предсказать. Почему так устроено Бытие? - Вопрос к Всевышнему. :)

Может эта необузданная Стихия и есть его величие Грааль - нет движения нет и Грааля...

 
Сергей Криушин:

Может эта необузданная Стихия и есть его величие Грааль - нет движения нет и Грааля...

Возможно.

Граалем однако (в другом понимании), может быть сам бизнес. Некоторая инфраструктура, постоянно приносящая доход создателям. Как биржа, например.

 
Evgeniy ChumakovИли время начало бури, ...., что бы не попасть под неё.

"А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

 

Может Грааль это когда знаешь о ситуации больше, чем другие.  Это может быть инсайд или возможность доступа к какой-то информации , которую у других нет возможности получить.

Хотя бы вот метаквоты же могут знать всю глобальную картину по реальным счетам, которые ведут торговлю через их платформу?    А там уже можно видеть кто крупный игрок, кто среднестатистический и т.д.   и т.п. делать сложные статистические исследование.     

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