В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ???
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В чем смысл Грааля может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? это конечно несбыточная мечта всех времен и народов иметь нечто вроде кошелька самотряса или скатерти самобранки...и вот вы попали на Форекс, глаза горят руки давят на Вай Селл и вот вы уже миллионер...и Грааль упал к вам под ноги... в чем смысл искания грааля? в борьбе ли за грааль...
В чем смысл Грааля может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? это конечно несбыточная мечта всех времен и народов иметь нечто вроде кошелька самотряса или скатерти самобранки...и вот вы попали на Форекс, глаза горят руки давят на Вай Селл и вот вы уже миллионер...и Грааль упал к вам под ноги... в чем смысл жизни? в борьбе ли за грааль...
ИИ - Это в лучшем случае копия человеческого разума (хотя, едва ли когда нибудь такое будет создано), а не Разума Всезнающего и Всевидящего Бога.
Мне кажется, что устройство нашего Бытия не предпологает возможность существования формулы дикой и необузданной Стихии, по которой ее можно предсказать. Почему так устроено Бытие? - Вопрос к Всевышнему. :)
ИИ - Это в лучшем случае копия человеческого разума...
"... в лучшем случае..."
Вы что, считаете человеческий разум каким-то особым достижением природы?..
"... в лучшем случае..."
Вы что, считаете человеческий разум каким-то особым достижением природы?..
Ну, не каждый человеческий разум.))
Кстати, перечитайте мой пост. Вы несовсем верно его поняли.
Особым достижением человечества, я считаю ИИ приближенный к человеческому интеллекту.
ИИ - Это в лучшем случае копия человеческого разума (хотя, едва ли когда нибудь такое будет создано), а не Разума Всезнающего и Всевидящего Бога.
Мне кажется, что устройство нашего Бытия не предпологает возможность существования формулы дикой и необузданной Стихии, по которой ее можно предсказать. Почему так устроено Бытие? - Вопрос к Всевышнему. :)
Может эта необузданная Стихия и есть его величие Грааль - нет движения нет и Грааля...
"А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!"
Может Грааль это когда знаешь о ситуации больше, чем другие. Это может быть инсайд или возможность доступа к какой-то информации , которую у других нет возможности получить.
Хотя бы вот метаквоты же могут знать всю глобальную картину по реальным счетам, которые ведут торговлю через их платформу? А там уже можно видеть кто крупный игрок, кто среднестатистический и т.д. и т.п. делать сложные статистические исследование.
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