В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 15
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Эт понятно, но не суть.
Так это отчет по бирже, или по Форекс-ДЦ? Больше похоже по ДЦ.
Кстати, если это ДЦ, то и размер депозита для отчета можно считать с учетом кредитного плеча. Имеем 100 баксов, а считаем 10,000. И по цифрам оч похоже, что так и есть.
igrok333:
хорошо, пробиваясь через посты с шутками, продолжим) ...
На сайте с мониторингами есть такая интересная статистика. Совокупная информация по всем ихним счетам. счетов > 10 000.
что отсюда можно взять.
30% трейдеров в убытке, 70% - в прибыли.
30% выигравших заработали 1,12 млрд., а 70% потерявших потеряли 1,21 млрд.
то есть на харю выигравшему припадает больше чем на харю проигравшего.
Выигранные средства 1,120 лярда, потерянные средства 1,213 лярда.
Примерно тоже самое, что сливаторы потеряли, то выигрывающие и заработали. Не хватает только 93 миллиона , это расходы на спреды .
93 миллиона от общего объема торгов (1,120+1,213) это где-то 5%.
Если сегодня средний спред один пункт, то, чтобы торговать с расходами на спред в 5% это нужно торговать на перемещениях в 20 пунктов. получается так торгует народ.
еще интересно, те 30%, которые заработали в июле, это те же 30%, которые заработали в июне? а те 70%, которые слили в июле, это те же 70%, которые слили в июне?
или может быть они в июле поменялись местами, и те, что зарабатывали - проиграли...)
интересует стабильность заработка.
только я не знаю они стату дают только по реальным счетам или по всем.
настораживает, что средний депо 25 000. может здесь и демки включены.
какую мы имеем ситуацию.
из всего того объема, что торгуется на форекс - 90 млн ушло поставщикам ликвидности и брокерам на спреды. и 1,2 лярда долларов люди перераспределили между собой, то есть они перешли из одних рук в другие.
перераспределение может быть разным. может 10 человек потеряли по сотне, а один заработал 1000, а может один потерял 100 000, а 1000 человек распилили его деньги.
все таки меньшинство умнее. все таки получилось, что 30 в прибыли, а 70 в убытке.
все таки меньшинство умнее. все таки получилось, что 30 в прибыли, а 70 в убытке.
А можно так
Желающих заработать больше, чем умеющих зарабатывать
)
А можно так
Желающих заработать больше, чем умеющих зарабатывать
)
или так 30% это уже люди с опытом - больше зарабатывают чем сливают - средний класс так сказать, а 70% вновь входящие привлеченные и все желающие быстро стать миллиардером, свято верующие в свои силы или в силу алгоритмического решения задачи или алгоритма МТС, которую можно написать самому или купить за каких-то за 100 - 1000 баксов...и печатный станок от 3 до10% в день в кармане... потом старички уходят на более высокие уровни...в акции, на фондовые рынки... а набравшиеся опыта переходят на уровень 30% собирающих дань с новичков...
а ну и правильным остается постулат - что постоянно в выигрыше только 5%...))))
.Достаточно трёх-четырёх-пяти уровней вложенности.
.Достаточно трёх-четырёх-пяти уровней вложенности.
=)
.
... Если он расскажет все свои секреты, золотая рыбка махнёт хвостиком и уплывёт. Вот сами подумайте: ему надо, чтобы она уплыла?
Даже если всем рассказать, показать, и, подробнейшим образом "разжевать" и в "рот положить" все свои "секреты", наработки-разработки (да хоть книгу написать) - всё равно почти НИКТО не сможет повторить так же, как это делаете Вы.
Поражение всех без исключения трейдеров не в анализе Рынка, а в таком понятии как Риск-Менеджмент.
Любой чувствует себя "крутым трейдером" когда цены двигаются в нужном направлении. А как трейдер чувствует себя когда он в просадке, или чего хуже - вообще ошибся с глобальным направлением..? Ведь ключ лежит именно здесь. В самоанализе в момент обороны.
Если взять за пример 1000 трейдеров и попросить их спрогнозировать среднесрок\долгосрок - большинство спрогнозируются правильно. Но только 1-2% среди них выжмут деньги из этих движений. Большинство сольются потому что завысят риски в момент просадки. И многие из них (более 50%) используют Мартингейл - 100% путь к сливу.
Стоит ли удивляться; большинство не хотят думать своей головой - подписываются на Мартин-сигналы. Ну а мартин-сигналы сливаются, т.к. не владеют собой (своей психикой). И всё что они умеют - усредняться, доливаться, да и вообще - торговать на центовых счетах...
Более того, если вы будете кому либо (кроме сообщества трейдеров) рассказывать, что вы торгуете на финансовых рынках, вас осмеют. Вас не поймут. Даже слушать не захотят. Если не хотите испортить взаимоотношения с окружающими людьми - лучше помалкивайте и не светите графиками. Будет только хуже. Никому ничего не рассказывайте. Это полностью бесполезно и контр-продуктивно. Там, где вы работаете на работе - тем более не вздумайте "светить" биржей. Иначе в скором времени вам придётся искать другую работу. Отношения с коллективом претерпят изменения. Можете сомневаться, но вы вспомните эти слова, когда так и произойдёт.
Грааль для каждого свой. Он вырастает и крепнет вместе с трейдером. Вместе с его поражениями и победами. Грааль приобретает любые формы и очертания. Он станет именно таким, каким вы лично захотите его видеть. Грааль уникален, как ваша личность. Он полностью происходит из вашего внутреннего мира. Он станет точно таким, каким являетесь вы. И если пока что вы ещё не добились успеха, но точно знаете, что вы на правильном пути - вы получите в свои руки Священный Грааль. Он будет только ваш. Вы не сможете его никому передать. Даже самым близким и любимым людям.
Грааль - это ваше вознаграждение за старания и упорство. Эта награда бесценна. Ей нет цены. Ваш Грааль - самое дорогое, что есть на этом Свете - безоговорочная Свобода и Независимость.
Многие из современных молодых (и относительно молодых) людей слышали и знают что такое Forex. Но только единицы начинают серьезно интересоваться этой областью. Многим сразу представляется, как надо много думать, нужно разбираться в этом. Это так сложно и не гарантированно. Этому надо учиться... Некоторые пробуют пару-тройку раз. Получают от Рынка по башке. Махнут рукой и больше никогда не вернутся на Рынок. Разве что подпишутся на сигналиста.
Никто не захочет годами работать над собой.
Менять себя - самая трудная работа на Свете.
Никто не захочет ради "призрачных" в будущем побед отказываться от своего привычного образа жизни.
Как только новенький понимает, что на Рынке не получится легко и быстро заработать - он отчаливает.
Поэтому Священный Грааль ему не видать никогда.
Но что обидно, это то, что уйдя безвозвратно, такой неудачник с жалостью смотрит на тех кто остался и решил идти до конца. Не осознавая на самом деле от чего он отказался, и, как он не прав глядя с усмешкой на нас - тех кто остался на Рынке ...
Рынок не привлекает к себе людей с уровнем интеллекта ниже среднего. Если вы в школе были двоишником - это не значит, что ваш интеллект низок. Чаще всего бывает ровно наоборот...
Выходя во взрослую жизнь человек осознаёт себя уже более чётко. И более чётко может определить в какой области можно и нужно выкладываться по полной.
А Рынок - это как раз то самое место, где нужно всего себя отдать. Только такие люди получают в свои руки Грааль.
Не удивительно, что таких единицы.
Лично меня, к примеру, всегда приводит в удивление тот факт, что так мало на Свете людей, которые способны хотя бы только оценить всю перспективу и возможности, которые может дать Рынок. Все ищут какие то способы заработка... Мутят какие то проекты, стартапы... Вступают в жёсткую конкурентную борьбу. Многие даже создают различные противозаконные бизнес-схемы (каждому по способностям) и т.д. ... Все хотят нечто особенное... Но никто не понимает (кроме нас, трейдеров), что лучше глобального финансового Рынка нет ничего...
Тут уж прошу простить меня, если для кого то я не прав в подобных мыслях. Я рассуждаю со своей "колокольни"...
Современный компактный бизнес. С неограниченным потенциалом и перспективами.
Никто не может "отжать" такой бизнес. Ни правительство, ни рэкет, ни кто либо иной.
Бизнес, который принадлежит только вам. Находится только в вашей голове.
Никаких конкурентов. Никаких клиентов. Никаких поставщиков. Никаких начальников. Никакого поиска сотрудников. Никакой платы за аренду помещений. В качестве товара выступают сами деньги. Что может быть лучшим товаром кроме денег? Ничто..!
Эта ситуация напоминает картину, где человеку предлагается всё самое лучшее, что только есть в Мире... Всего лишь в замен на некоторые годы его стараний...
И что вы думаете..? Он отказывается от этого. Потому что сама мысль о том, что нужно потрудиться неизвестное кол-во лет пугает его.
Человека губят лень и глупость.
Два опаснейших порока, т.к. все остальные пороки произрастают из этих двух.
Лично меня, к примеру, всегда приводит в удивление тот факт, что так мало на Свете людей, которые способны хотя бы только оценить всю перспективу и возможности, которые может дать Рынок. Все ищут какие то способы заработка... Мутят какие то проекты, стартапы... Вступают в жёсткую конкурентную борьбу и т.д. ... Все хотят только самое лучшее. Но никто не понимает (кроме нас, трейдеров), что лучше глобального финансового Рынка нет ничего.
Современный компактный бизнес. С неограниченным потенциалом и перспективами.
Никто не может "отжать" такой бизнес. Ни правительство, ни рэкет, ни кто либо иной.
Бизнес, который принадлежит только вам. Находится только в вашей голове.
Никаких конкурентов. Никаких клиентов. Никаких поставщиков. Никаких начальников.
В качестве товара выступают сами деньги. Что может быть лучшим товаром кроме денег? Ничто..!