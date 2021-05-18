В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 13

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Igor Makanu:

тогда это  не Грааль! у настоящего Грааля есть настройка: "Граальность" и ползунок от 0 до 100% - я видел!

))))

ползунок ???

ха, интересно !!!

не нашел такого объекта, а то бы срочно добавил в какой-нибудь советник,

так хоть чуть-чуть бы на грааль стало похоже

;)

 
Renat Akhtyamov:

ползунок ???

ха, интересно !!!

не нашел такого объекта, а то бы срочно добавил в какой-нибудь советник,

так хоть чуть-чуть бы на грааль стало похоже

;)

Верной дорогой начинаете идти, товагищи!

 
Renat Akhtyamov:

ползунок ???

ха, интересно !!!

не нашел такого объекта, а то бы срочно добавил в какой-нибудь советник,

так хоть чуть-чуть бы на грааль стало похоже

;)

Это в С++/С#, возможно в Питон.)) Грааль без них ну никак, особенно без ползунка.)

 
Renat Akhtyamov:

ползунок ???

ха, интересно !!!

не нашел такого объекта, а то бы срочно добавил в какой-нибудь советник,

так хоть чуть-чуть бы на грааль стало похоже

;)

вот! я же не спроста про ползунок... нет ползунка - нет Грааля! Срочно выпрашиваем у разработчиков TrackBar и да прибудет с нами!

))))

 
У настоящего грааля должна быть всего одна кнопка
 
увидел тему, зашел серьезное слово молвить), а тут народ резвится. ладно, продолжим... )
 
Mihail Marchukajtes:

Вот и я про тоже. Призываю всех снять розовые очки и работать над теми системами которые могут появится на свет даже теоретически. А грааль как идеальная ТС даже теоретически не сможет НИКОГДА существовать, разве что в прошлом....

храали есть. их дофига и еще немножко.)



 
igrok333:

храали есть. их дофига и еще немножко.)

Ни фига непонятно, графики какие-то. Вот Грааль.


Все понятно, все видно.

 
igrok333:

храали есть. их дофига и еще немножко.)

из тех прибыльных систем, что я видел, подавляющее большинство - автоматические.

так что неприятная новость для новичков на форекс, которые пришли сюда после рекламы "форекс - это просто"

кроме технического анализа, терминала метатрейдер (который некоторые так ленятся изучать) придется изучать еще и программирование.

еще мне нравится реклама бинарников:
захотел новый телефон - 3 минуты работы на биномо.
захотел новый комп - 5 минут работы на биномо.
захотел новую машину - 2 часа работы на биномо.

 
я тут чё подумал, размышляя над темой ветки...

каждую секунду на форексе осуществляются сделки. и если один человек ставит бай, то другой в это время ставит селл и оба они надеются на успех.

на форексе торгует один миллион человек, и  все хотят отобрать деньги друг у друга. то есть тут большая конкуренция.

средний депозит на форе 100 долларов.

то есть, чтобы заработать за месяц 1000 долларов вам нужно отобрать деньги у 10 человек. а значит входить в 10% самых умных людей мира.

чтобы заработать в месяц 10 000 долларов - вам нужно обобрать уже 100 человек. то есть входить в 1% самых умных людей.

чтобы 100 000 заработать - нужно уже вытянуть бабло из 1000 человек. то есть входить в 1/1000 умнейших людей земли.

а может вообще пару человек в мире разработали прибыльные системы, быстро разогнали депозиты или им накидали по миллиону на паммчики, и они доят всех остальных участников рынка)

американские брокеры публикуют ежеквартальные отчеты, где показывают, что у них ~   40% клиентов выигрывают, а 60% клиентов проигрывают.
интересно было бы посмотреть структуру этих выигрывающих.
какая там доля тех,что зарабатывают по миллиону, по 100 000 в месяц, по 10 000, и так далее...

... такая сказочка на ночь.
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