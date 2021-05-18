В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 3
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Однако почти 30% населения имеют 100% й Грааль... почему тогда так мало миллиардеров а больше банкротств на рынке...
Рад за 38% опытных, которые научились стабильно зарабатывать и плюнули на поиски ГРааля...однако не так страшен черт как его малюют...а кто же тогда в проигрыше...
Если вы хотите просто стабильно зарабатывать свою копеечку - это один Грааль - это возможно и не оч сложно. Если вы хотите миллионы и миллиарды и быть владычицей морскою - это совсем другой Грааль, и едва-ли это реально, и кончится как обычно - разбитым корытом.)
Если вы хотите просто стабильно зарабатывать свою копеечку - это один Грааль - это возможно и не оч сложно. Если вы хотите миллионы и миллиарды и быть владычицей морскою - это совсем другой Грааль, и едва-ли это реально, и кончится как обычно - разбитым корытом.)
Выходит что Грааль это не Грааль а просто стабильный заработок - условно приняли такое его название и речь не идет о сверх прибылях...Да, вот штаты нашли свой Грааль...их биржевые показатели растут медленно, но верно вот уже 10 лет и уже даже многие видные аналитики предсказывают, что этот пузырь должен в скором времени лопнуть... но пузырь ли это, если экономика стабильно растет, не на лукавицах же или как теперь биткоинах они делают свой бизнес... вот они и стали своего рода "владычицей морскою" - своими санкциями задолбали весь мир...
Выходит что Грааль это не Грааль а просто стабильный заработок - условно приняли такое его название и речь не идет о сверх прибылях...Да, вот штаты нашли свой Грааль...их биржевые показатели растут медленно, но верно вот уже 10 лет и уже даже многие видные аналитики предсказывают, что этот пузырь должен в скором времени лопнуть... но пузырь ли это, если экономика стабильно растет, не на лукавицах же или как теперь биткоинах они делают свой бизнес...
Я именно так понимаю Грааль, не более чем стабильный заработок. ) Про других не скажу.
Стабильная прибыль примерно аналогична прибыли в любом бизнесе. До 10-15%/мес от величины торгуемого актива (не депозита) особых проблем не должно быть. Это, если торговать без плеча или с небольшим плечом - на бирже, например, - акциями, фьючерсами и пр.
С большим плечом, типа ДЦ Форекс - там уже свои особенности и ограничения.
Коли рынок - случайный процесс, то и надо относится к нему как к случайному процессу. А у случайных процессов есть свои характеристики - на них и работаем. От фонаря абсолютно нет необходимости.) Но и предсказания здесь ни с какого боку.)
Выходит что Грааль это не Грааль а просто стабильный заработок - условно приняли такое его название и речь не идет о сверх прибылях...Да, вот штаты нашли свой Грааль...их биржевые показатели растут медленно, но верно вот уже 10 лет и уже даже многие видные аналитики предсказывают, что этот пузырь должен в скором времени лопнуть... но пузырь ли это, если экономика стабильно растет, не на лукавицах же или как теперь биткоинах они делают свой бизнес... вот они и стали своего рода "владычицей морскою" - своими санкциями задолбали весь мир...
Интересный вопрос топика. Все почемуто считают что если речь идёт об граале, то это обязательно ТС которая не устаёт и не ошибается. Однако грааль может быть не идеальным. Например трейдер создал торговую систему которая начала работать с ошибка но в целом приносить ему прибыль и для этого он каждую неделю её настраивает, как с НС. Скажите что это не грааль, а для него это будет что ни наесть грааль.
Если вы приравниваете грааль к вечному двигателю, когда единожды написанная ТС будет работать всегда и на любом инструменте, таких граалей не существует поверьте. Но если вы считаете граалем ТС которая пусть и с ошибками но каждую неделю закрывается плюсом, то такая ТС вполне может быть и поверьте для это будет что ни наесть настоящий грааль... находка я бы даже сказал.
Так что сначала определитесь что есть грааль, а уже потом ищите в нём смысл.... ИМХО естественно...
Любая сверхприбыльная торговая система имеет в своей основе узкую нишу. Это ситуация, которая может возникать время от времени на тонком рынке, на кросс-парах, на каких-то неэффективностях. Чтобы получать большую прибыль, нужно иметь хорошую наблюдательность. Рекомендовать такую систему всем встречным-поперечным вредно: рынок выровняется и придётся искать что-то новое.
Всё верно но только не с инструментом ИИ поскольку два разных человека обучая одну и ту же НС но каждый на своем компе получат совершенно две разные модели внутри при их одинаковой работе в начале ООС с последующим всё большим расхождением в работе со временем. Именно поэтому ИИ универсальный инструмент который работал работает и будет работать до тех пор пока существует сам рынок. Естественно он будет становится сложнее но и рынок при этом я думаю тоже усложнится вот тогда и будут вытеснены все остальные подходы и анализы. Но это будет с появлением настольных квантовых компьютеров...... ИМХО!
Всегда удивляли деятели пытающиеся сделать статичную ТС, пусть даже с кучей параметров для оптимизации и уверяющие что их ТС рабочая. Да, согласен она будет рабочая в течении месяца, года, пяти лет, но потом эта ТС перестанет работать на те же пять лет, потом снова заработает, но к этому времени у трейдера как правило не остаётся ни нервов ни средств. Такие чудаки просто не понимают что период робастости ТС может бытиь достаточно продолжительным, как и период не робастости.....
Кто нибудь может показать результаты работы по ТС которая в себе не содержит ИИ, но может быть оптимизирована по куче параметров. Есть тут такие????
Всё верно но только не с инструментом ИИ поскольку два разных человека обучая одну и ту же НС но каждый на своем компе получат совершенно две разные модели внутри при их одинаковой работе в начале ООС с последующим всё большим расхождением в работе со временем. Именно поэтому ИИ универсальный инструмент который работал работает и будет работать до тех пор пока существует сам рынок. Естественно он будет становится сложнее но и рынок при этом я думаю тоже усложнится вот тогда и будут вытеснены все остальные подходы и анализы. Но это будет с появлением настольных квантовых компьютеров...... ИМХО!
Всегда удивляли деятели пытающиеся сделать статичную ТС, пусть даже с кучей параметров для оптимизации и уверяющие что их ТС рабочая. Да, согласен она будет рабочая в течении месяца, года, пяти лет, но потом эта ТС перестанет работать на те же пять лет, потом снова заработает, но к этому времени у трейдера как правило не остаётся ни нервов ни средств. Такие чудаки просто не понимают что период робастости ТС может бытиь достаточно продолжительным, как и период не робастости.....
Кто нибудь может показать результаты работы по ТС которая в себе не содержит ИИ, но может быть оптимизирована по куче параметров. Есть тут такие????
До сих пор нет ни одного работающего машинного алгоритма для системы Баришпольца. Но система работает, мастерству владения ей обучают, трейдеры получают прибыль. Самое-то главное: там нет оптимизируемых параметров!