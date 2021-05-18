В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 20
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В чем смысл Грааля может ли быть Грааль механической системой…
Повторю свое мнение о ГРААЛЕ...
ГРААЛЬ - это сильное решение достаточно сложной задачи ( торговая стратегия на FOREX ), и это решение вполне может быть, в том числе, и механической системой..., так как решений может быть несколько..., разных, и основанных на разных принципах и подходах...
Если рассуждать в общем смысле, то ГРААЛЬ - это типа рекорд в спорте... Достигнуть и перепрыгнуть этот рекорд может несколько человек из всего сообщества трейдеров... Но, как и в спорте, отдельные Трейдеры могут сами себе выставить планку, намного ниже рекорда, и быть довольными при достижении этого результата...
Так а что такое по-твоему "цены, устанавливаемые маркетмейкером" ? Это ведь и есть выставление спроса и предложения. Глупо думать, что какой-то неведомый "маркетмейкер" скажет, что, мол, "сегодня евродоллар будет стоить столько-то", и цена прямо вот так и выставится. Единственная возможность для маркетмейкера повысить цену - это начать скупать актив. Ну так а что это такое, как не создание спроса ? Понятное дело, что актив начнет дорожать ! Но не потому, что маркетмейкер "установил" такие цены, а потому что маркетмейкер покупает большое количество актива.
Тогда попробуй на Форексе купить или продать какой-либо актив по цене, не являющейся в данный момент официально установленной!
Почему "ненужные" ??? Раз был спрос - значит, его нужно удовлетворить. И цена возросла. Возникло предложение - его тоже надо удовлетворить - цена снизилась. Как же "ненужные", если возникает спрос и предложение-то ? Колебания цены - это прямое следствие изменений спроса и предложения. Как раз трейдеры способствуют тому, чтобы колебания были не такие сильные.
"Колебания цены - это прямое следствие изменений спроса и предложения."
Без трейдеров эти колебания были бы не такими резкими. трейдеры разгоняют тренды, дают им "ускорение".
"Как раз трейдеры способствуют тому, чтобы колебания были не такие сильные."
наоборот.
Ну, так все в порядке. Раз все дружно подключаются - значит, формируется спрос, цена растет, все в порядке. Затем спрос удовлетворен, появляется предложение, цена начинает падать, и как раз благодаря трейдерам и спрос и предложение удовлетворяются.
это искусственный спрос.
в 2014 в россии начал падать рубль. трейдеры на московской валютной бирже начали массово скупать доллары, чтобы заработать на этом.
центробанк был вынужден выйти на рынок с интервенцией, чтобы остановить разгон тренда. центробанк тогда много денег спалил с резервного фонда россии.
Так что трейдеры создают ненужные разгоны трендов, там, где они не нужны.
Вот у себя в городе вы ощущаете проблемы с обменом инвалют? нет. банки хорошо справляются с этой задачей.
так же само на рынке. маркетмейкеры хорошо справляются с задачей покупки продажи валют, и зарабатывают на спреде.
рынок мог бы существовать и без трейдеров.
Это влияние каждого трейдера маленькое. А вот влияние всех - очень даже большое.
центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.
вот посмотрите сколько толпа лотов вливает против тренда. цена все равно прет туда, куда ей нужно.
Так а что такое по-твоему "цены, устанавливаемые маркетмейкером" ? Это ведь и есть выставление спроса и предложения. Глупо думать, что какой-то неведомый "маркетмейкер" скажет, что, мол, "сегодня евродоллар будет стоить столько-то", и цена прямо вот так и выставится. Единственная возможность для маркетмейкера повысить цену - это начать скупать актив. Ну так а что это такое, как не создание спроса ? Понятное дело, что актив начнет дорожать ! Но не потому, что маркетмейкер "установил" такие цены, а потому что маркетмейкер покупает большое количество актива.
центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.
трейдуны - мелкая сошка. и никакого влияния на рынок не оказывают. они обслуживаются по ценам, сформированным большими игроками.
изначально, когда был придуман ритейл-форекс - все брокеры были очень кухонные, сделки никуда не выводились.
потом несколько мировых больших банков сказали "ладно, мы обслужим ваши сделки, выводите их на нас, там у вас объемы все равно мизерные."
"ладно, мы обслужим ваши сделки, выводите их на нас, там у вас объемы все равно мизерные."
И даже эти сделки не все выводятся. Львиная их доля перекрывается другими участниками этого брокера. И приносить чисто прибыль ему без вывода на биржу. А выводиться только разница между BUY и SELL.
И даже эти сделки не все выводятся. Львиная их доля перекрывается другими участниками этого брокера. И приносить чисто прибыль ему без вывода на биржу. А выводиться только разница между BUY и SELL.
покупаешь у трейдуна дешевле, продаешь ему дороже, спред ложишь в карман. так само и у маркетмейкера.
это искусственный спрос.
в 2014 в россии начал падать рубль. трейдеры на московской валютной бирже начали массово скупать доллары, чтобы заработать на этом.
центробанк был вынужден выйти на рынок с интервенцией, чтобы остановить разгон тренда. центробанк тогда много денег спалил с резервного фонда россии.
Так что трейдеры создают ненужные разгоны трендов, там, где они не нужны.
Вот у себя в городе вы ощущаете проблемы с обменом инвалют? нет. банки хорошо справляются с этой задачей.
так же само на рынке. маркетмейкеры хорошо справляются с задачей покупки продажи валют, и зарабатывают на спреде.
рынок мог бы существовать и без трейдеров.
Все просто. Есть система, есть регулятор над системой, и регулятор и система взаимосвязаны, когда в системе сильный перекос, регулятор вынужден реагировать, потому что перекос не должен вызвать паники, это очень плохо, т.к. производные этого соц напряженность и другие неблагоприятные экономические факторы. Я различаю две категории: спекулянт и инвестор. Инвестор это очень хорошо, это долгосрок, вложения капитала, а спекулянт это - зло, для всех, регулятора, экономики, и для среднестатистического обывателя.