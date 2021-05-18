В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 20

Новый комментарий
 
Сергей Криушин:

В чем смысл Грааля может ли быть Грааль механической системой…

Повторю свое мнение о ГРААЛЕ...

ГРААЛЬ - это сильное решение достаточно сложной задачи ( торговая стратегия на FOREX ), и это решение вполне может быть, в том числе, и механической системой..., так как решений может быть несколько..., разных, и основанных на разных принципах и подходах...

Если рассуждать в общем смысле, то ГРААЛЬ - это типа рекорд в спорте... Достигнуть и перепрыгнуть этот рекорд может несколько человек из всего сообщества трейдеров... Но, как и в спорте, отдельные Трейдеры могут сами себе выставить планку, намного ниже рекорда, и быть довольными при достижении этого результата...

 
Georgiy Merts:

Так а что такое по-твоему "цены, устанавливаемые маркетмейкером" ? Это ведь и есть выставление спроса и предложения. Глупо думать, что какой-то неведомый "маркетмейкер" скажет, что, мол, "сегодня евродоллар будет стоить столько-то", и цена прямо вот так и выставится. Единственная возможность для маркетмейкера повысить цену - это начать скупать актив. Ну так а что это такое, как не создание спроса ? Понятное дело, что актив начнет дорожать ! Но не потому, что маркетмейкер "установил" такие цены, а потому что маркетмейкер покупает большое количество актива.

Тогда попробуй на Форексе купить или продать какой-либо актив по цене, не являющейся в данный момент официально установленной!

 
Georgiy Merts:

Почему "ненужные" ??? Раз был спрос - значит, его нужно удовлетворить. И цена возросла. Возникло предложение - его тоже надо удовлетворить - цена снизилась. Как же "ненужные", если возникает спрос и предложение-то ? Колебания цены - это прямое следствие изменений спроса и предложения. Как раз трейдеры способствуют тому, чтобы колебания были не такие сильные.

какой спрос? это у трейдеров был спрос.  и они посжирали все заявки , которые были в стакане, которые стояли там месяцами. а спрос ихний удовлетворяли, а не они чей то.


"Колебания цены - это прямое следствие изменений спроса и предложения."

Без трейдеров эти колебания были бы не такими резкими. трейдеры разгоняют тренды, дают им "ускорение".

"Как раз трейдеры способствуют тому, чтобы колебания были не такие сильные."

наоборот.

 
Georgiy Merts:

Ну, так все в порядке. Раз все дружно подключаются - значит, формируется спрос, цена растет, все в порядке. Затем спрос удовлетворен, появляется предложение, цена начинает падать, и как раз благодаря трейдерам и спрос и предложение удовлетворяются.  

это искусственный спрос.

в 2014 в россии начал падать рубль. трейдеры на московской валютной бирже начали массово скупать доллары, чтобы заработать на этом.

центробанк был вынужден выйти на рынок с интервенцией, чтобы остановить разгон тренда. центробанк тогда много денег спалил с резервного фонда россии.



Так что трейдеры создают ненужные разгоны трендов, там, где они не нужны.

Вот у себя в городе вы ощущаете проблемы с обменом инвалют? нет. банки хорошо справляются с этой задачей.
так же само на рынке. маркетмейкеры хорошо справляются с задачей покупки продажи валют, и зарабатывают на спреде.
рынок мог бы существовать и без трейдеров.

 
Georgiy Merts:

Это влияние каждого трейдера маленькое. А вот влияние всех - очень даже большое.

нет. я проверял. толпа (ритейл-трейдеры) массово открывает сделки против тренда -  и цена все равно прет по тренду. цена прет туда, куда идут крупные участники рынка.

центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.

вот посмотрите сколько толпа лотов вливает против тренда. цена все равно прет туда, куда ей нужно.
 
Georgiy Merts:

Так а что такое по-твоему "цены, устанавливаемые маркетмейкером" ? Это ведь и есть выставление спроса и предложения. Глупо думать, что какой-то неведомый "маркетмейкер" скажет, что, мол, "сегодня евродоллар будет стоить столько-то", и цена прямо вот так и выставится. Единственная возможность для маркетмейкера повысить цену - это начать скупать актив. Ну так а что это такое, как не создание спроса ? Понятное дело, что актив начнет дорожать ! Но не потому, что маркетмейкер "установил" такие цены, а потому что маркетмейкер покупает большое количество актива.

цена устанавливается на межбанковском валютном рынке форекс. крупными игроками.

центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.

трейдуны - мелкая сошка. и никакого влияния на рынок не оказывают. они обслуживаются по ценам, сформированным большими игроками.

изначально, когда был придуман ритейл-форекс - все брокеры были очень кухонные, сделки никуда не выводились.

потом несколько мировых больших банков сказали "ладно, мы обслужим ваши сделки, выводите их на нас, там у вас объемы все равно мизерные."
 
Smokchi Struck:
"ладно, мы обслужим ваши сделки, выводите их на нас, там у вас объемы все равно мизерные."

И даже эти сделки не все выводятся. Львиная их доля перекрывается другими участниками этого брокера. И приносить чисто прибыль ему без вывода на биржу. А выводиться только разница между BUY и SELL.

 
Konstantin Nikitin:

И даже эти сделки не все выводятся. Львиная их доля перекрывается другими участниками этого брокера. И приносить чисто прибыль ему без вывода на биржу. А выводиться только разница между BUY и SELL.

ну да. заработок форекс брокера это что-то типа заработка коммерческого банка.
покупаешь у трейдуна дешевле, продаешь ему дороже, спред ложишь в карман. так само и у маркетмейкера.
 
Smokchi Struck:

это искусственный спрос.

в 2014 в россии начал падать рубль. трейдеры на московской валютной бирже начали массово скупать доллары, чтобы заработать на этом.

центробанк был вынужден выйти на рынок с интервенцией, чтобы остановить разгон тренда. центробанк тогда много денег спалил с резервного фонда россии.



Так что трейдеры создают ненужные разгоны трендов, там, где они не нужны.

Вот у себя в городе вы ощущаете проблемы с обменом инвалют? нет. банки хорошо справляются с этой задачей.
так же само на рынке. маркетмейкеры хорошо справляются с задачей покупки продажи валют, и зарабатывают на спреде.
рынок мог бы существовать и без трейдеров.

Все просто. Есть система, есть регулятор над системой, и регулятор и система взаимосвязаны, когда в системе сильный перекос, регулятор вынужден реагировать, потому что перекос не должен вызвать паники, это очень плохо, т.к. производные этого соц напряженность и другие неблагоприятные экономические факторы. Я различаю две категории: спекулянт и инвестор. Инвестор это очень хорошо, это долгосрок, вложения капитала, а спекулянт это - зло, для всех, регулятора, экономики, и для среднестатистического обывателя. 
 
Novaja:
Все просто. Есть система, есть регулятор над системой, и регулятор и система взаимосвязаны, когда в системе сильный перекос, регулятор вынужден реагировать, потому что перекос не должен вызвать паники, это очень плохо, т.к. производные этого соц напряженность и другие неблагоприятные экономические факторы. Я различаю две категории: спекулянт и инвестор. Инвестор это очень хорошо, это долгосрок, вложения капитала, а спекулянт это - зло, для всех, регулятора, экономики, и для среднестатистического обывателя. 
я же говорю, из-за того, что спекулянты в 2014 разогнали курс - реальный рынок был вынужден покупать доллары по завышенной цене.
1...131415161718192021222324
Новый комментарий