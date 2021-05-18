В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 19

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И важно разделять, фондовый рынок и форекс.

То , о чем мы говорим в песледних 2 сообщениях (разгон трейдерами тренда) происходит на фонде.

когда трейдуны видят начало тренда и вместе дружно весело в него подключаются. тогда они стремительно разгоняют тренд, а потом, вместе же, его и обваливают.

получается что-то такое.

 

что же говорить о форексе, то там трейдуны торгуют по машке. 80% индикаторов построено на машке.

трейдеры идут против движения, но никакого влияния  они на него не осуществляют, так как их сделки очень маленькие.

 
Smokchi Struck:

не верю. © Станиславский.

Ваше право.
Пока вы не верите - я стригу капусту:

капуста

 
Maksim Dlugoborskiy:

Ваше право.
Пока вы не верите - я стригу капусту:


фокус для умственно-отсталых?
а на других 4 парах сейчас убыток?

это что капуста? капуста это стейт, или мониторинг.
 
Smokchi Struck:
фокус для умственно-отсталых?
а на других 4 парах сейчас убыток?

это что капуста? капуста это стейт, или мониторинг.

И так сойдёт.
Здесь все что надо видно.
А более подробно знать - вам пока не положено.

 
Smokchi Struck:
да, а потом закрываются все и цена падает туда, откуда и вышла. этим они создают ненужные колебания на финансовых рынках.

Почему "ненужные" ??? Раз был спрос - значит, его нужно удовлетворить. И цена возросла. Возникло предложение - его тоже надо удовлетворить - цена снизилась. Как же "ненужные", если возникает спрос и предложение-то ? Колебания цены - это прямое следствие изменений спроса и предложения. Как раз трейдеры способствуют тому, чтобы колебания были не такие сильные.

 
Smokchi Struck:
 
когда трейдуны видят начало тренда и вместе дружно весело в него подключаются. тогда они стремительно разгоняют тренд, а потом, вместе же, его и обваливают.

получается что-то такое.

Ну, так все в порядке. Раз все дружно подключаются - значит, формируется спрос, цена растет, все в порядке. Затем спрос удовлетворен, появляется предложение, цена начинает падать, и как раз благодаря трейдерам и спрос и предложение удовлетворяются.  

 
Smokchi Struck:

что же говорить о форексе, то там трейдуны торгуют по машке. 80% индикаторов построено на машке.

трейдеры идут против движения, но никакого влияния  они на него не осуществляют, так как их сделки очень маленькие.

Это влияние каждого трейдера маленькое. А вот влияние всех - очень даже большое.

 
Georgiy Merts:

Ну, так все в порядке. Раз все дружно подключаются - значит, формируется спрос, цена растет, все в порядке. Затем спрос удовлетворен, появляется предложение, цена начинает падать, и как раз благодаря трейдерам и спрос и предложение удовлетворяются.  

То, что мы называем спросом и предложением - всего лишь наш отклик на цены, устанавливаемые маркетмейкером и именно этим ценам всем нам приходится следовать.

 
aleger:

То, что мы называем спросом и предложением - всего лишь наш отклик на цены, устанавливаемые маркетмейкером и именно этим ценам всем нам приходится следовать.

Так а что такое по-твоему "цены, устанавливаемые маркетмейкером" ? Это ведь и есть выставление спроса и предложения. Глупо думать, что какой-то неведомый "маркетмейкер" скажет, что, мол, "сегодня евродоллар будет стоить столько-то", и цена прямо вот так и выставится. Единственная возможность для маркетмейкера повысить цену - это начать скупать актив. Ну так а что это такое, как не создание спроса ? Понятное дело, что актив начнет дорожать ! Но не потому, что маркетмейкер "установил" такие цены, а потому что маркетмейкер покупает большое количество актива.

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