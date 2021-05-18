В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 19
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То , о чем мы говорим в песледних 2 сообщениях (разгон трейдерами тренда) происходит на фонде.
когда трейдуны видят начало тренда и вместе дружно весело в него подключаются. тогда они стремительно разгоняют тренд, а потом, вместе же, его и обваливают.
получается что-то такое.
что же говорить о форексе, то там трейдуны торгуют по машке. 80% индикаторов построено на машке.
трейдеры идут против движения, но никакого влияния они на него не осуществляют, так как их сделки очень маленькие.
не верю. © Станиславский.
Ваше право.
Пока вы не верите - я стригу капусту:
Ваше право.
Пока вы не верите - я стригу капусту:
а на других 4 парах сейчас убыток?
это что капуста? капуста это стейт, или мониторинг.
фокус для умственно-отсталых?
а на других 4 парах сейчас убыток?
это что капуста? капуста это стейт, или мониторинг.
И так сойдёт.
Здесь все что надо видно.
А более подробно знать - вам пока не положено.
да, а потом закрываются все и цена падает туда, откуда и вышла. этим они создают ненужные колебания на финансовых рынках.
Почему "ненужные" ??? Раз был спрос - значит, его нужно удовлетворить. И цена возросла. Возникло предложение - его тоже надо удовлетворить - цена снизилась. Как же "ненужные", если возникает спрос и предложение-то ? Колебания цены - это прямое следствие изменений спроса и предложения. Как раз трейдеры способствуют тому, чтобы колебания были не такие сильные.
когда трейдуны видят начало тренда и вместе дружно весело в него подключаются. тогда они стремительно разгоняют тренд, а потом, вместе же, его и обваливают.
получается что-то такое.
Ну, так все в порядке. Раз все дружно подключаются - значит, формируется спрос, цена растет, все в порядке. Затем спрос удовлетворен, появляется предложение, цена начинает падать, и как раз благодаря трейдерам и спрос и предложение удовлетворяются.
что же говорить о форексе, то там трейдуны торгуют по машке. 80% индикаторов построено на машке.
трейдеры идут против движения, но никакого влияния они на него не осуществляют, так как их сделки очень маленькие.
Это влияние каждого трейдера маленькое. А вот влияние всех - очень даже большое.
Ну, так все в порядке. Раз все дружно подключаются - значит, формируется спрос, цена растет, все в порядке. Затем спрос удовлетворен, появляется предложение, цена начинает падать, и как раз благодаря трейдерам и спрос и предложение удовлетворяются.
То, что мы называем спросом и предложением - всего лишь наш отклик на цены, устанавливаемые маркетмейкером и именно этим ценам всем нам приходится следовать.
То, что мы называем спросом и предложением - всего лишь наш отклик на цены, устанавливаемые маркетмейкером и именно этим ценам всем нам приходится следовать.
Так а что такое по-твоему "цены, устанавливаемые маркетмейкером" ? Это ведь и есть выставление спроса и предложения. Глупо думать, что какой-то неведомый "маркетмейкер" скажет, что, мол, "сегодня евродоллар будет стоить столько-то", и цена прямо вот так и выставится. Единственная возможность для маркетмейкера повысить цену - это начать скупать актив. Ну так а что это такое, как не создание спроса ? Понятное дело, что актив начнет дорожать ! Но не потому, что маркетмейкер "установил" такие цены, а потому что маркетмейкер покупает большое количество актива.