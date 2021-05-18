В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я тут чё подумал, размышляя над темой ветки...
каждую секунду на форексе осуществляются сделки. и если один человек ставит бай, то другой в это время ставит селл и оба они надеются на успех.
на форексе торгует один миллион человек, и все хотят отобрать деньги друг у друга. то есть тут большая конкуренция.
средний депозит на форе 100 долларов.
то есть, чтобы заработать за месяц 1000 долларов вам нужно отобрать деньги у 10 человек. а значит входить в 10% самых умный людей мира.
чтобы заработать в месяц 10 000 долларов - вам нужно обобрать уже 100 человек. то есть входить в 1% самых умных людей.
чтобы 100 000 заработать - нужно уже вытянуть бабло из 1000 человек. то есть входить в 1/1000 умнейших людей земли.
а может вообще пару человек в мире разработали прибыльные системы, быстро разогнали депозиты или им накидали по миллиону на паммчики, и они доят всех остальных участников рынка)
американские брокеры публикуют ежеквартальные отчеты, где показывают, что у них ~ 40% клиентов выигрывают, а 60% клиентов проигрывают.
интересно было бы посмотреть структуру этих выигрывающих.
какая там доля тех,что зарабатывают по миллиону, по 100 000, и так далее...
... такая сказочка на ночь.
Играя на форекс, вы играете только с ДЦ и ни с кем более. И нет никаких 10 человек у которых вы что-то отбираете. И если и отбираете, то только у ДЦ, и ни у кого более.
Теперь попробуем угадать, кто самый умный? ))
Играя на форекс, вы играете только с ДЦ и ни с кем более. И нет никаких 10 человек у которых вы что-то отбираете. И если и отбираете, то только у ДЦ, и ни у кого более.
Теперь попробуем угадать, кто самый умный? ))
Играя на форекс, вы играете только с ДЦ и ни с кем более. И нет никаких 10 человек у которых вы что-то отбираете. И если и отбираете, то только у ДЦ, и ни у кого более.
Теперь попробуем угадать, кто самый умный? ))
Откуда данные? Из середины 2000-х? ))
Откуда данные? Из середины 2000-х? ))
Вы по прежнему полагаете, что вы с кем-то реально торгуете? )) Ваш контрагент исключительно ДЦ. Вы заключаете с ним контракт на разницу, торговые операции отсутствуют как класс.
Как хеджирует ДЦ свои риски - это исключительно дело самого ДЦ.
Ни фига непонятно, графики какие-то. Вот Грааль.
Все понятно, все видно.
)
хорошо, пробиваясь через посты с шутками, продолжим) ...
На сайте с мониторингами есть такая интересная статистика. Совокупная информация по всем ихним счетам. счетов > 10 000.
что отсюда можно взять.
30% трейдеров в убытке, 70% - в прибыли.
30% выигравших заработали 1,12 млрд., а 70% потерявших потеряли 1,21 млрд.
то есть на харю выигравшему припадает больше чем на харю проигравшего.
Выигранные средства 1,120 лярда, потерянные средства 1,213 лярда.
Примерно тоже самое, что сливаторы потеряли, то выигрывающие и заработали. Не хватает только 93 миллиона , это расходы на спреды .
93 миллиона от общего объема торгов (1,120+1,213) это где-то 5%.
Если сегодня средний спред один пункт, то, чтобы торговать с расходами на спред в 5% это нужно торговать на перемещениях в 20 пунктов. получается так торгует народ.
еще интересно, те 30%, которые заработали в июле, это те же 30%, которые заработали в июне? а те 70%, которые слили в июле, это те же 70%, которые слили в июне?
или может быть они в июле поменялись местами, и те, что зарабатывали - проиграли...)
интересует стабильность заработка.
только я не знаю они стату дают только по реальным счетам или по всем.
настораживает, что средний депо 25 000. может здесь и демки включены.
Вы по прежнему полагаете, что вы с кем-то реально торгуете? )) Ваш контрагент исключительно ДЦ. Вы заключаете с ним контракт на разницу, торговые операции отсутствуют как класс.
Как хеджирует ДЦ свои риски - это исключительно дело самого ДЦ.
ну некоторые да. а некоторые уже через систему ECN лишние сделки выводят на поставщиков ликвидности.
Ну, это хеджирование рисков самого ДЦ. Но это уже их сугубо личное дело, что они и куда выводят.
)
хорошо, пробиваясь через посты с шутками, продолжим) ...
На сайте с мониторингами есть такая интересная статистика. Совокупная информация по всем ихним счетам. счетов > 10 000.
что отсюда можно взять.
30% трейдеров в убытке, 70% - в прибыли.
30% выигравших заработали 1,12 млрд., а 70% потерявших потеряли 1,21 млрд.
то есть на харю выигравшему припадает больше чем на харю проигравшего.
Выигранные средства 1,120 лярда, потерянные средства 1,213 лярда.
Примерно тоже самое, что сливаторы потеряли, то выигрывающие и заработали. Не хватает только 93 миллиона , это расходы на спреды .
93 миллиона от общего объема торгов (1,120+1,213) это где-то 5%.
Если сегодня средний спред один пункт, то, чтобы торговать с расходами на спред в 5% это нужно торговать на перемещениях в 20 пунктов. получается так торгует народ.
еще интересно, те 30%, которые заработали в июле, это те же 30%, которые заработали в июне? а те 70%, которые слили в июле, это те же 70%, которые слили в июне?
или может быть они в июле поменялись местами, и те, что зарабатывали - проиграли...)
интересует стабильность заработка.
только я не знаю они стату дают только по реальным счетам или по всем.
настораживает, что средний депо 25 000. может здесь и демки включены.
Статистика мне не совсем понятна. Допустим, у меня дневной оборот по сделкам (не по депозиту) около лимона. За день могу проиграть 1000,и в др сделках выиграть около 1000.
Итак, у меня одного за день:
выиграно - ~1000$
проиграно - ~1000$
Берем 1000 чел., тогда всего за 1 день.
выиграно - ~1 млн.
проиграно - ~1 млн.
Однако, все деньги на месте, не считая копеек.
Забавная статистика.)
Однако, все деньги на месте, не считая копеек.
а комиссии брокеру и бирже сколько ушло?
а комиссии брокеру и бирже сколько ушло?
Эт понятно, но не суть.
Так это отчет по бирже, или по Форекс-ДЦ? Больше похоже по ДЦ.
Кстати, если это ДЦ, то и размер депозита для отчета можно считать с учетом кредитного плеча. Имеем 100 баксов, а считаем 10,000. И по цифрам оч похоже, что так и есть.