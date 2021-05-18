В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 2
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"А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!"
А в этом что-то есть какой-то большой кусман от Грааля...почему мятежный дух хочет именно такого - бури и только бури...
Может Грааль это когда знаешь о ситуации больше, чем другие. Это может быть инсайд или возможность доступа к какой-то информации , которую у других нет возможности получить.
Хотя бы вот метаквоты же могут знать всю глобальную картину по реальным счетам, которые ведут торговлю через их платформу? А там уже можно видеть кто крупный игрок, кто среднестатистический и т.д. и т.п. делать сложные статистические исследование.
этим пользуется Сорос...но имеет ли он силу Грааля - так нет же...хотя, говорят, несколько госпереворотов на его совести...
Может Грааль это когда знаешь о ситуации больше, чем другие. Это может быть инсайд или возможность доступа к какой-то информации , которую у других нет возможности получить.
Хотя бы вот метаквоты же могут знать всю глобальную картину по реальным счетам, которые ведут торговлю через их платформу? А там уже можно видеть кто крупный игрок, кто среднестатистический и т.д. и т.п. делать сложные статистические исследование.
Форекс в своей основе, особенно валютный, в отличие от мифического Грааля не выдумка и не абстракция, а вполне реальная штука с давно установленными правилами и возможностями и вполне доступная очень простому программированию!
Форекс в своей основе, особенно валютный, в отличие от мифического Грааля не выдумка и не абстракция, а вполне реальная штука с давно установленными правилами и возможностями и вполне доступная очень простому программированию!
Да, казалось бы проще некуда...однако сколько бы ни копали в сторону Грааля, непредсказуемость рынка остается где-то в недосягаемой высоте даже для маститых аналитиков...
Да, казалось бы проще некуда...однако сколько бы ни копали в сторону Грааля, непредсказуемость рынка остается где-то в недосягаемой высоте даже для маститых аналитиков...
Может вся штука в том, что рынок не надо и пытаться предсказывать.) Коли уж он все равно не предсказуем.)
Может вся штука в том, что рынок не надо и пытаться предсказывать.) Коли уж он все равно не предсказуем.)
Что тогда - лепить от фонаря...а там куда кривая рынка вывезет...так вообщем то большинство и делают, а что заморачиваться - рано или поздно цена все равно вернется на круги своя...))
Ну, не каждый человеческий разум.))
Кстати, перечитайте мой пост. Вы несовсем верно его поняли.
Особым достижением человечества, я считаю ИИ приближенный к человеческому интеллекту.
О человечестве - не спорю.
Я вообще словосочетание "в лучшем случае" понял, как "максимально возможный уровень"... вообще,.. в природе в целом
Что тогда - лепить от фонаря...а там куда кривая рынка вывезет...так вообщем то большинство и делают, а что заморачиваться - рано или поздно цена все равно вернется на круги своя...))
Коли рынок - случайный процесс, то и надо относится к нему как к случайному процессу. А у случайных процессов есть свои характеристики - на них и работаем. От фонаря абсолютно нет необходимости.) Но и предсказания здесь ни с какого боку.)
Однако почти 30% населения имеют 100% й Грааль... почему тогда так мало миллиардеров а больше банкротств на рынке...
Рад за 38% опытных, которые научились стабильно зарабатывать и плюнули на поиски ГРааля...однако не так страшен черт как его малюют...а кто же тогда в проигрыше...
Да, казалось бы проще некуда...однако сколько бы ни копали в сторону Грааля, непредсказуемость рынка остается где-то в недосягаемой высоте даже для маститых аналитиков...
Тем не менее, не надо усложнять и накручивать, надо быть проще, но настойчивее!