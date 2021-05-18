В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 2

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Andrei Fandeev:

"А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

А в этом что-то есть какой-то большой кусман от Грааля...почему мятежный дух хочет именно такого - бури и только бури...

 
Evgeniy Chumakov:

Может Грааль это когда знаешь о ситуации больше, чем другие.  Это может быть инсайд или возможность доступа к какой-то информации , которую у других нет возможности получить.

Хотя бы вот метаквоты же могут знать всю глобальную картину по реальным счетам, которые ведут торговлю через их платформу?    А там уже можно видеть кто крупный игрок, кто среднестатистический и т.д.   и т.п. делать сложные статистические исследование.     

этим пользуется Сорос...но имеет ли он силу Грааля - так нет же...хотя, говорят, несколько госпереворотов на его совести...

 
Evgeniy Chumakov:

Может Грааль это когда знаешь о ситуации больше, чем другие.  Это может быть инсайд или возможность доступа к какой-то информации , которую у других нет возможности получить.

Хотя бы вот метаквоты же могут знать всю глобальную картину по реальным счетам, которые ведут торговлю через их платформу?    А там уже можно видеть кто крупный игрок, кто среднестатистический и т.д.   и т.п. делать сложные статистические исследование.     

Форекс в своей основе, особенно валютный, в отличие от мифического Грааля не выдумка и не абстракция, а вполне реальная штука с давно установленными правилами и возможностями и вполне доступная очень простому программированию!

 
aleger:

Форекс в своей основе, особенно валютный, в отличие от мифического Грааля не выдумка и не абстракция, а вполне реальная штука с давно установленными правилами и возможностями и вполне доступная очень простому программированию!

Да, казалось бы проще некуда...однако сколько бы ни копали в сторону Грааля, непредсказуемость рынка остается где-то в недосягаемой высоте даже для маститых аналитиков...

 
Сергей Криушин:

Да, казалось бы проще некуда...однако сколько бы ни копали в сторону Грааля, непредсказуемость рынка остается где-то в недосягаемой высоте даже для маститых аналитиков...

Может вся штука в том, что рынок не надо и пытаться предсказывать.) Коли уж он все равно не предсказуем.)

 
Yuriy Asaulenko:

Может вся штука в том, что рынок не надо и пытаться предсказывать.) Коли уж он все равно не предсказуем.)

Что тогда - лепить от фонаря...а там куда кривая рынка вывезет...так вообщем то большинство и делают, а что заморачиваться - рано или поздно цена все равно вернется на круги своя...))

 
Реter Konow:

Ну, не каждый человеческий разум.))

Кстати, перечитайте мой пост. Вы несовсем верно его поняли.

Особым достижением человечества, я считаю ИИ приближенный к человеческому интеллекту.

О человечестве - не спорю.

Я вообще словосочетание "в лучшем случае" понял, как "максимально возможный уровень"... вообще,.. в природе в целом 


 
Сергей Криушин:

Что тогда - лепить от фонаря...а там куда кривая рынка вывезет...так вообщем то большинство и делают, а что заморачиваться - рано или поздно цена все равно вернется на круги своя...))

Коли рынок - случайный процесс, то и надо относится к нему как к случайному процессу. А у случайных процессов есть свои характеристики - на них и работаем. От фонаря абсолютно нет необходимости.) Но и предсказания здесь ни с какого боку.)

 

Однако почти 30% населения имеют 100% й Грааль... почему тогда так мало миллиардеров а больше банкротств на рынке...

Рад за 38% опытных, которые научились стабильно зарабатывать и плюнули на поиски ГРааля...однако не так страшен черт как его малюют...а кто же тогда в проигрыше...

  • это конечно несбыточная мечта...
    16% (5)
  • у меня есть 100% Грааль...
    28% (9)
  • на Форексе всё возможно...но не долго...
    16% (5)
  • Грааль это не программа... а манна небесная
    3% (1)
  • грааль не грааль... но с опытом заработок возможен...
    38% (12)
Всего проголосовало: 25
 
Сергей Криушин:

Да, казалось бы проще некуда...однако сколько бы ни копали в сторону Грааля, непредсказуемость рынка остается где-то в недосягаемой высоте даже для маститых аналитиков...

Тем не менее, не надо усложнять и накручивать, надо быть проще, но настойчивее!

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