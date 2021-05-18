В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 23
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В центре людов меньше, но хаоса больше. Дело в том, что внешний круг - неискушенные каталы, а в центре более продвинутые. Их мало, но они там финтят, делают разные интересные штучки-дрючки и потому никакой определенной, стабильной траектории нет.
Хотя по-разному может быть. Бывает и пустой центр...Когда как...
Можно делать выводы)) в центре мало людей, но больше хаоса, а по краям много людей с умеренно упорядоченным движением, Вам надо было двигаться с общим потоком к центру, там бы Вы могли кататься в свое удовольствие в хаосе или в одиночестве ))
Можно рассмотреть другую теорию "как покататься против движения"...
Вспомним расхожее соотношение 5% и 95%, где 95% сливают... Получается, что толпа из 95%, которые движутся в нужном направлении ( ну не могут же 95% двигаться против движения? ) тупо сливают, и только 5%, которые "катаются против движения" остаются в плюсе...
Вообще, вся эта теория с толпой рассчитана на дебилов... Вам так не кажется?
Действительно. Лучше верить в каких-то мифических "маркетмейкеров", которые "устанавливают цены".
Не "будет вынужден", а "ему будет выгодно".
В этом и есть гнилая сущность современной банковской системы - что ЦБ всех стран занимаются не поддержанием стабильного курса национальных валют, а "гарцеванием на инфляции", выпуская дополнительные объемы банкнот. В краткосрочном периоде - все получается, довольны. Но при этом - начинают проваливаться долговременные программы.
И ситуация с пенсиями очень хороший тому пример. Идея с накопительными пенсиями - очень даже здравая и правильная, если бы не одно НО. Если бы деньги сохраняли свою покупательную способность. Однако, ЦБ РФ куда выгоднее не поддерживать стабильность рубля, а заниматься несвойственной ЦБ деятельностью - выдачей кредитов коммерческим банкам, а те, в свою очередь - клиентам. И все довольны - клиент взял кредит, и не отдал, коммерческий банк получил свои посреднические, ЦБ - получил свой процент (напечатав деньги). А то, что рубль вскоре похудеет - кому это интересно ? Вот только потом Президенту приходится объяснять народу, почему повышается пенсионный возраст.
Можно делать выводы)) в центре мало людей, но больше хаоса, а по краям много людей с умеренно упорядоченным движением, Вам надо было двигаться с общим потоком к центру, там бы Вы могли кататься в свое удовольствие в хаосе или в одиночестве ))
У нас на ледовом катке обычно люди в одном темпе едут по кругу. В один день мне надоело катать таким образом, захотелось свободы. Думал , что смогу пропетлять между людьми... в общем, я поехал против потока и в итоге разбил парню нос, а себе выбил палец. Разбил не сильно, попросил извинения и разошлись. В общем, обошлось.
Я это к тому, что против толпы лучше не ходить. А если и подбирать какую-то метафору, то лучше быть вне толпы. Нужно понимать, куда хочет толпа, но это полбеды. Потому что она - пища для крупняка. В общем, плывите за китами, они вас выведут на косяк рыбки. Основную массу конечно сожрут они , но кое-что и вам перепадет...)
отклонение этого графика от нулевой линии совсем небольшое. на спреды люди намного больше тратят. то есть если взять всю толпу - то она топчется возле ноля.
кто-то из этой толпы выигрывает, а кто-то проигрывает.
нету такого, что вся толпа проигрывает.
Об этом говорят и данные американских брокеров.
35% людей из толпы выигрывают, 65% людей из толпы - проигрывают.
Нету такого, что 100% , вся толпа, проигрывает.
На той машине, что лед восстанавливает...)
в америке накопления инвестируются в акции. рост акций выше роста инфляции, поэтому все нормально.
Акции - это инвестиции. А не "накопления". Акции - это документ, подтверждающий твое участие в предприятии. Если это предприятие перестанет работать - твои акции обесценятся.
Накопления - это совсем другое дело, накопления должны быть максимально стабильными. Но в современном мире с нынешними банкирами - это крайне затруднительно. Даже доллар за 30 лет заметно "худеет". А уж рубль за этот срок полностью рушится три-четыре раза.
где я такое писал? сам что-то выдумываешь. )))
А кто писал, что "маркетмейкеры устанавливают цены" ? Не ты ? Ну извини, я это отвечал тем, кто говорил про маркетмейкеров.
Нету такого, что 100% , вся толпа, проигрывает.
Так тут и сомнений никаких. Меня всегда забавляло пожелание форумчанам - "всем профитов". Народ даже не понимает, за счет кого у всех могут быть профиты. И это пожелания означает "всем профитов за счет меня".
По идее, в долгосрочной перспективе может быть так, что выигрывают все. Но там срок идет минимум на месяцы, а никак не на дни, а то и часы, как это принято в форексе.