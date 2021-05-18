В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 24
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Да, подвезет, если окажешься в нужное время в нужном месте, т.е. надо знать время, когда машина выходит на лёд, хорошо, если она выходит с периодичностью, а если нет, то раз поедешь, раз нет, или замучаешься ждать, если машина в ремонте. Как можно ещё самому покататься против движения, ну, кто- нибудь, ещё варианты...)) Я начало предложила.
входить в рынок с центробанками, но нужно знать как они работают.
я проводил исследование, сколько зарабатывает толпа.
Смокчи, исследования исследованиями, а зарабатывают бенефициары этой системы. Которые видят всю статистику по позициям и стоп-приказам. Само собой эта система сбалансированная - деньги никуда не пропадают. Сколько с одной стороны теряют, столько с другой - зарабатывают (ну и кусочек брокерам... хотя , смотря какой брокер...). В итоге, около нуля, конечно. Тут нужно смотреть на перераспределение прибылей. Грубо говоря, меньшинство получает всю прибыль. Возможно тут все как по тому закону 80/20, не знаю...
Но модель "толпа - проф. трейдер" неполная. Предлагаю свою:
( Очень условно ) Есть среда, в ней Акулы (они же создатели среды), планктон (кормит всю систему, основную его массу пожирают акулы) и рыбка-лоцман, которая везде плавает с акулой и что-то там ей полезное делает, а за это что-то полезное получает.
Акулы - крупные инвестиционные банки и все супер крупные участники рынка. Те , которые всю эту штуку двигают. Планктон, это те , кто помельче; разного рода "хомячки". Жертвы в целом. Рыбка-лоцман - это успешные истории трейдеров, которые поддерживают мечты о богатой жизни; разнообразные вспомогательные ресурсы... Баффет и все супер известные трейдеры это премиум-лоцманы. Или акулы прикидывающиеся лоцманами. Не важно... Тут на сайте есть тоже рыбки-лоцманы. Да и сам сервис это рыбка-лоцман... Не они создали эту среду (я о спекуляциях в общем), но они делают ей много полезного. Взамен получая много полезного :)
Да и темы про грааль это тоже своеобразные лоцманы...)
Отдельно стоят регуляторы. Их задача - следить, чтобы никто не ограждал для себя планктон и весь он достался крупным акулам, большим деньгам. Грубо говоря, кухня это мелкая акулка-изоляционистка, которая окучивает свой планктон и не хочет делится с большими дядями.
Так вот, у вашем исследовании акулы где-то в толпе? Получается так? маскируете их?)
Конечно, со всеми моими придумками можно спорить))
Тут нужно смотреть на перераспределение прибылей. Грубо говоря, меньшинство получает всю прибыль. Возможно тут все как по тому закону 80/20, не знаю...
так есть же*** посмотрите перераспределение.
и выигранные средства всегда почти равны проигранным.
Так вот, у вашем исследовании акулы где-то в толпе? Получается так? маскируете их?)
сами придумали каких-то акул, а потом до@@@@@етесь куда я их спрятал )))
есть еще ИНСТИТУЦИОНАЛЫ:
центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.
статистику их сделок вы не увидите в графике поведения толпы. Smokchi Struck.
там выигранные средства всегда почти равняются проигранным.
и шо, для того чтобы это понять нужно целое исследование проводить? Читаем повторно (Выделил то, что нужно особенно внимательно читать. Моя ошибка , что не сделал этого прежде...):
Само собой эта система сбалансированная - деньги никуда не пропадают. Сколько с одной стороны теряют, столько с другой - зарабатывают (ну и кусочек брокерам... хотя , смотря какой брокер...). В итоге, около нуля, конечно. Тут нужно смотреть на перераспределение прибылей. Грубо говоря, меньшинство получает всю прибыль. Возможно тут все как по тому закону 80/20, не знаю...
Звиняйте, шо цитирую сам себя...
и шо, для того чтобы это понять нужно целое исследование проводить? Читаем повторно (Выделил то, что нужно особенно внимательно читать. Моя ошибка , что не сделал этого прежде...):
Звиняйте, шо цитирую сам себя...
а то, что вы хотите услышать это: "распределение прибылей среди зарабатывающих трейдеров"
перераспределение прибыли это: "40% трейдеров выигрывают, а 60% трейдеров проигрывают"
Ну да, все убыточные трейдеры открыто и честно демонстируют свои убытки...
На картинке еще что-то про refreshed every 60 seconds. Репрезентативно по-вашему?
Скажу по сути!
Смысл грааля в том, чтобы в него верили.
входить в рынок с центробанками, но нужно знать как они работают.