В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 24

Новый комментарий
 
Novaja:
Да, подвезет, если окажешься в нужное время в нужном месте, т.е. надо знать время, когда машина выходит на лёд, хорошо, если она выходит с периодичностью, а если нет, то раз поедешь, раз нет, или замучаешься ждать, если машина в ремонте. Как можно ещё самому покататься против движения, ну, кто- нибудь, ещё варианты...)) Я начало предложила.

входить в рынок с центробанками, но нужно знать как они работают.

 
Smokchi Struck:
я проводил исследование, сколько зарабатывает толпа.

Смокчи, исследования исследованиями, а зарабатывают бенефициары этой системы. Которые видят всю статистику по позициям и стоп-приказам. Само собой эта система сбалансированная - деньги никуда не пропадают. Сколько с одной стороны теряют, столько с другой - зарабатывают (ну и кусочек брокерам... хотя , смотря какой брокер...). В итоге, около нуля, конечно. Тут нужно смотреть на перераспределение прибылей. Грубо говоря, меньшинство получает всю прибыль. Возможно тут все как по тому закону 80/20, не знаю...

Но модель "толпа - проф. трейдер" неполная. Предлагаю свою:

( Очень условно ) Есть среда, в ней Акулы (они же создатели среды), планктон (кормит всю систему, основную его массу пожирают акулы) и рыбка-лоцман, которая везде плавает с акулой и что-то там ей полезное делает, а за это что-то полезное получает.

Акулы - крупные инвестиционные банки и все супер крупные участники рынка. Те , которые всю эту штуку двигают. Планктон, это те , кто помельче; разного рода "хомячки". Жертвы в целом. Рыбка-лоцман - это успешные истории трейдеров, которые поддерживают мечты о богатой жизни; разнообразные вспомогательные ресурсы... Баффет и все супер известные трейдеры это премиум-лоцманы. Или акулы прикидывающиеся лоцманами. Не важно... Тут на сайте есть тоже рыбки-лоцманы. Да и сам сервис это рыбка-лоцман... Не они создали эту среду (я о спекуляциях в общем), но они делают ей много полезного. Взамен получая много полезного :)

Да и темы про грааль это тоже своеобразные лоцманы...)

Отдельно стоят регуляторы. Их задача - следить, чтобы никто не ограждал для себя планктон и весь он достался крупным акулам, большим деньгам. Грубо говоря, кухня это мелкая акулка-изоляционистка, которая окучивает свой планктон и не хочет делится с большими дядями.

Так вот, у вашем исследовании акулы где-то в толпе? Получается так? маскируете их?)

Конечно, со всеми моими придумками можно спорить))

 
Yevhenii Levchenko:

Тут нужно смотреть на перераспределение прибылей. Грубо говоря, меньшинство получает всю прибыль. Возможно тут все как по тому закону 80/20, не знаю...

так есть же*** посмотрите перераспределение.
и выигранные средства всегда почти равны проигранным.




Yevhenii Levchenko:

Так вот, у вашем исследовании акулы где-то в толпе? Получается так? маскируете их?)

сами придумали каких-то акул, а потом до@@@@@етесь куда я их спрятал )))

есть еще ИНСТИТУЦИОНАЛЫ:
 центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.
статистику их сделок вы не увидите в графике поведения толпы. Smokchi Struck.

 
Smokchi Struck:

там выигранные средства всегда почти равняются проигранным.

и шо, для того чтобы это понять нужно целое исследование проводить? Читаем повторно (Выделил то, что нужно особенно внимательно читать. Моя ошибка , что не сделал этого прежде...):

Yevhenii Levchenko:

 Само собой эта система сбалансированная - деньги никуда не пропадают. Сколько с одной стороны теряют, столько с другой - зарабатывают (ну и кусочек брокерам... хотя , смотря какой брокер...). В итоге, около нуля, конечно. Тут нужно смотреть на перераспределение прибылей. Грубо говоря, меньшинство получает всю прибыль. Возможно тут все как по тому закону 80/20, не знаю...

Звиняйте, шо цитирую сам себя...

 
Yevhenii Levchenko:

и шо, для того чтобы это понять нужно целое исследование проводить? Читаем повторно (Выделил то, что нужно особенно внимательно читать. Моя ошибка , что не сделал этого прежде...):

Звиняйте, шо цитирую сам себя...

перераспределение прибыли это: "40% трейдеров выигрывают, а 60% трейдеров проигрывают"

а то, что вы хотите услышать это: "распределение прибылей среди зарабатывающих трейдеров"
 
Smokchi Struck:
перераспределение прибыли это: "40% трейдеров выигрывают, а 60% трейдеров проигрывают"

Ну да, все убыточные трейдеры открыто и честно демонстируют свои убытки... 

На картинке еще что-то про refreshed every 60 seconds. Репрезентативно по-вашему?

 
Что-то много оффтопа пошло.

Скажу по сути!

Смысл грааля в том, чтобы в него верили.
 
Smokchi Struck:

входить в рынок с центробанками, но нужно знать как они работают.

Регулятор входит на рынок при сильном перекосе, на том графике, где Вы кружком обвели,  #194, момент коррекции, потом все равно цена идёт вверх, но уже намного спокойней.

Ну так что с ледовым катком?))  Ещё раз: имеем каток в форме эллипса(такие обычно бывают)), в центре которого катается немного людей, по хаотической траектории, выписывают всякие штучки на льду,  дальше от середины имеем целенаправленное движение людей в одном направлении, каким образом нам можно прокатиться против основного потока?))
1...1718192021222324
Новый комментарий