В чем смысл Грааля... может ли быть Грааль механической системой… ну или хотя бы ИИ??? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, против Эйнштейна не попрешь - убедили - нет вечных двигателей, однако солнце светит, Земля крутится, вода в реках течет...
Все не так просто. Вечные двигатели изобрели, бывает затмение солнца и реки пересыхают или льются против всех законов физики в горочку)))
Все не так просто. Вечные двигатели изобрели, бывает затмение солнца и реки пересыхают или льются против всех законов физики в горочку)))
Впервые слышу про то что вечный двигатель изобрели!!!! Есть пример хотябы???
"когда Ваш капитал действительно станет большим ДЦ скорее всего снизит Вам кредитное плечё чем обезопасит себя от возможного разорения"...Вот и я про то, ДЦ хорошо безопасит себя и не только от большого капитала...
только я не понял, как это они его так хеджируют, что он перестает зарабатывать.
Подведу итог исключительно для себя. Я вижу смысл в граале это когда у тебя есть стабильно зарабатывающая ТС. Если ты каждую неделю делаешь один и тот же набор действий и манипуляций для того чтобы оптимизировать ТС и после этого она гарантированно зарабатывает при чем не важно сколько, то можешь радовать у тебя в руках грааль.
Но даже если при очередной оптимизации тебе приходится всегда делать что то разное и добавлять или удалять какие либо действия при подготовки робота, то это ещё далеко не грааль.
Другими словами обладателем грааля становится тот кто обладает жёстким алгоритмом действий при подготовки ТС, котороая стабильно имеет положительный результат на фиксированном интервале торговли. ИМХО
А как вам такое определение (с утра пораньше):
"Грааль" на рынке Форекс это автоматическая, полуавтоматическая или ручная торговая система, состоящая из программных и иных технических средств, позволяющая и обеспечивающая её обладателю получение в течение любого заранее заданного промежутка времени всей потенциально доступной и максимально возможной доходности в денежной или иной форме.
А как вам такое определение (с утра пораньше):
"Грааль" на рынке Форекс это автоматическая, полуавтоматическая или ручная торговая система, состоящая из программных и иных технических средств, позволяющая и обеспечивающая её обладателю получение в течение любого заранее заданного промежутка времени всей потенциально доступной и максимально возможной доходности в денежной или иной форме.
"Любой заранее заданный промежуток времени" очевидно выставляется самим Трейдером. При этом БУДУЩЕЕ состояние рынка ему не известно - может быть в это время будет флэт или штиль, и тогда говорить о мах возможной доходности просто не серьезно...
И вообще, "полуавтоматическая или ручная торговая система" лучше исключить, так как вмешательство Трейдера в торговый процесс говорит, что он - БОГ, все знает, и "грааль" ему не нужен...
Как вариант: "Грааль" на рынке Форекс - это автоматическая торговая система, обеспечивающая надежную безубыточную торговлю длительное время ( несколько лет ).
Речь идет о Граале а не о 10 там или 100% в год...есть же результаты вообще заоблачные в 12000% - или 2400% за неделю - это как называть - вот и хочу понять как это в принципе возможно...
А тут как раз ничего фантастического. Подобные заработки возможны не у всех брокеров. На настоящем (а не кухня) рынке может быть большое проскальзывание и даже не всегда получается закрыть позицию, если рынок неликвиден. При этом поставщики ликвидности у разных брокеров могут сильно отличаться по котировкам и способности перекрыть выводимые на рынок сделки. Т.е. у одного на тонком рынке проскальзывание и зависшие сделки, а у другого - куча прибыльных в это же время. Примеры исторических больших болтанок были: брекзит, отказ швейцарского ЦБ фиксировать курс евро-франк и т.д. За сутки болтанка бывала сотни и тысячи пунктов. И какие-то брокеры сливали всех клиентов, а какие-то выплачивали прибыль. Торговая система? Да она в принципе может быть чисто механической. Предположим, у нас есть ряд горизонтальных коридоров. Пробили поддержку - продаём с коротким стопом и работаем в нижнем коридоре от границ. Пробили сопротивление - покупаем и работаем в верхнем коридоре. Или другой вариант: пробили важную историческую поддержку - продаём и включаем трал. Любая система может случайно заработать сотни процентов за короткий интервал. Но это случится раз, может быть, два раза, но не стабильно. Тысячи процентов в год, как правило, делают только на временном арбитраже. Я как-то читал о таком случае. Клиент Just2Trade вычислил отставание котировок в этой конторе от другой и написал робота-пипсовщика, который открывал сделки на несколько секунд, за которые он успевал взять 3-4 пункта. В сутки таких сделок были сотни. Начав долларов с 50, он довёл до 94 тысяч за 3 месяца. Деньги ему не выплатили, сославшись на то, что он торговал по нерыночным котировкам. Хотя в то же время у него был другой счёт, где он специально торговал в убыток - так сказать, для проверки брокера на честность. На том счету все сделки были признаны рыночными при тех же котировках. Т.е. брокер как бы ведёт политику двойных стандартов: если он терпит убытки, начинает всячески увиливать, если в убытке клиент - всё в норме. Но на данный момент я не знаю ни одной надёжной алгоритмической системы, которая у любого брокера приносит тысячи процентов в год. Ручные системы с такой эффективностью есть. Хотя бы керри-трейд. До кризиса 2008 года на паре AUDJPY были запредельные заработки. Допустим, дневной стохастик развернулся вверх - покупаем на развороте часового стохастика. Закрываем покупку на его развороте вниз. Затем на новом развороте часовика вверх снова покупаем и т.д. Мало того, что куча прибыльных сделок сами по себе, так ещё и огромные положительные свопы. В год как раз получались тысячи процентов. Сейчас такая торговля невозможна: ни в одной паре уже нет таких положительных свопов и рынок так технично, как тогда, не отрабатывает все эти зигзаги.
"Любой заранее заданный промежуток времени" очевидно выставляется самим Трейдером. При этом БУДУЩЕЕ состояние рынка ему не известно - может быть в это время будет флэт или штиль, и тогда говорить о мах возможной доходности просто не серьезно...
И вообще, "полуавтоматическая или ручная торговая система" лучше исключить, так как вмешательство Трейдера в торговый процесс говорит, что он - БОГ, все знает, и "грааль" ему не нужен...
Зачем же "ограничивать в правах" трейдера, если "грааль" у него не только в компе, но и в голове! И боженька святый тут совершенно не к месту.
только я не понял, как это они его так хеджируют, что он перестает зарабатывать.
Это вот как делается. Допустим, риск-менеджмент предполагает определённое соотношение между лотами в системе, применяющей мартин. С ростом депозита брокер начинает ограничивать плечо и система плавной подстройки лотов уже не работает: приходится уменьшать их количество, увеличивать коэффициент мартина. Риск-менеджмент сыплется, убытки растут. С хеджированием это связано напрямую: если у трейдера, допустим, миллион на счету, ему не могут дать плечо выше, чем банк-партнёр покроет свободными средствами. Ну дадут ему 10-кратное плечо и выведут на рынок. И такая позиция не всегда сразу вся "проглатывается" рынком, иногда ступенчато с большими проскальзываниями. И только микро-сделки на кухонных счетах работают быстро и при одной цене.
Зачем же "ограничивать в правах" трейдера, если "грааль" у него не только в компе, но и в голове! И боженька святый тут совершенно не к месту.
Никто не "ограничивает в правах Трейдера"... Трейдер "имеет право" СОЗДАТЬ "грааль", который будет отстаивать его наличие "и в голове!"...
Но ключевой момент всё же - ВСЯ потенциально доступная и максимально возможная доходность!