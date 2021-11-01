Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 23
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...по времени заявки
да вот похоже что нет. мало того, ощущение что они специально рандомизируются
Почему-то "сундук" упорно не хотел пропадать, а потом оказалось что у заказчика 2 раза получилось подтвердить шаг "Передача работы и оплата".
Было бы неплохо чтобы ссылка на профиль с выполненными работами /rusome_username/portfolio/jobs_close была доступной для всех пользователей, и вообще для всех посетителей сайта (в том числе и для не зарегистрированных здесь).
Это может пригодиться для, например, чтобы кому-нибудь показать свой опыт работы (например партнеру, работодателю).
Vladimir Mametov:
У меня к примеру 1 текущая работа, я делаю заявку и мне пишут, а как вы можете сделать если вы сейчас заняты
Да, это стало теперь как ЧаВо(часто задаваемые вопросы)...
Очень трудно стало работу взять от нового закачика.
Старался как мог, отвечал, помогал, подсказывал каждому заказчику, хороший рейтинг, но толку от этого стало мало....
Имен разработчиков не видно.
Часто пишут, что работали вместе, отлично мол, повезло. Или о, том, что друг говорил обо мне - повезло. Для заказчика как рулетка теперь.
Стало много больше заказов с тучей откликов, которые так и висят не исполненными. Скорей всего большинство из них исполняется на стороне. Метаквоты же не контролируют что там пишут исполнители в заявках, а без этого вся конспирация с анонимами никакого смысла не имеет
Мне вот интересно с какой целью высота окна сообщений уменьшена до 8 строк? Это 'авторский дизайн' от метаквотцого дизайнера, чиста чтобы было красиво? И его некому просветить что там не СМСками обмениваются?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, чем обусловлена такая максимальная сумма к выводу? Раньше все нормально было, может пропустил чего...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, чем обусловлена такая максимальная сумма к выводу? Раньше все нормально было, может пропустил чего...
Здравствуйте. Обратитесь в Сервисдеск, пожалуйста.
Спасибо, что добавили возможность перехода по страницам. Только можно пошире сделать. Я бы предложил, чтобы поля "Удалить заявку" и "был здесь 5ч. назад" перенести вместо надписей "MQL5, Индикаторы, Эксперты" - зачем они фрилансеру во время обсуждения конкретной работы. Тогда у Вас освободится довольно широкое поле для номеров страниц.
Область слева вообще не используется, область справа нужна пару раз для перехода этапов. Можно это тоже как-то более рационально использовать. Сейчас вести обсуждение во фрилансе или найти какой-то нужный пост - очень неудобно. Раньше намного комфортнее было.