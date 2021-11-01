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Давно есть. Поставьте приложение на телефон, и будут приходить уведомления.
Спасибо, я знаю об этой прекрасной и очень удобной функции. Но получилось так, что телефон был в ремонте. Потенциальный заказчик писал мне, но я вовремя не ответил. Заказ ушел к другому. Если бы оповещения дублировались на сайте, такого бы не произошло.
Посмотрите, есть небольшой баг (не критичный :)
И баг с датами действительно присутствует
Сделайте, пожалуйста кнопку "Обновить дату публикации работы" - часто не могу найти кандидата, и работа проваливается в историю - не поступают новые заявки.
И, если заявитель был отклонен или добровольно отказался, то нужно уменьшать число оставленных заявок, что б соискатель знал, что у него есть шансы.
Добрый день!
Снова не могу ответить на персональный заказ.
Кол-во работ сейчас 6, значит точно не из-за кол-ва, вы говорили больше 7-ми не даёт.
Только вчера ответил и принял новую 7-ю, сегодня закрылась другая, итого снова 6.
В чём теперь может быть дело? Помогите пожалуйста.
Добрый день!
Снова не могу ответить на персональный заказ.
Кол-во работ сейчас 6, значит точно не из-за кол-ва, вы говорили больше 7-ми не даёт.
Только вчера ответил и принял новую 7-ю, сегодня закрылась другая, итого снова 6.
В чём теперь может быть дело? Помогите пожалуйста.
А сколько заявок на работы подавли сегодня? Раньше в сутки можно было подавать только 10 заявок. Может в этом причина?
А сколько заявок на работы подавли сегодня? Раньше в сутки можно было подавать только 10 заявок. Может в этом причина?
Нее, точно нет. Когда 10 подал тогда всё равно есть функционал кнопки и окошки ввода для ответа, и только после отправки выдает красным сообщение что уже 10.
А тут нет кнопок вообще. Заметил потом что финансовые операции ограничены, проверка аккаунта, наверное в этом дело.
Этих проверок уже похоже было больше чем я заказов сделал)) Понять бы их логику и частоту этих проверок, а то неудобно строить постоянные отношения с заказчиками.
Тёмными делишками Вы там какими то, Алексей, занимаетесь, раз Вас проверяют постоянно ;)
Юмор уважаю) Но серьёзно я видел сам до этого три проверки, может ещё были когда не смотрел, все успешно прошли.
Опять же арбитраж крайний закончился вчера вроде, может с этим связано. Но закончился тем что клиент принял работу (спустя пару месяцев ничего не происходило), я скинул код.
Поэтому странна логика блокировки персональных заказов, клиент же знает к кому идёт и доверяет разрабу, а ему говорят - подожди милок, мы тут проверяем твоего друга не скажем зачем и что))
хорошо если не горит и он просто погодит, но в любом случае с точки зрения клиенто-ориентированности это плюса не добавляет платформе.
Только вчера ответил и принял новую 7-ю, сегодня закрылась другая, итого снова 6.
В чём теперь может быть дело? Помогите пожалуйста.
Вы забыли еще 2 работы в Арбитраже. Итого 8
Вы забыли еще 2 работы в Арбитраже. Итого 8
Вы ошибаетесь. Веду переписку в сервис-деске, продублирую здесь. Незавершенный арбитраж числится в списке текущих работ и прибавляет их кол-во. У меня всего было три арбитража, два завершены давно - несколько месяцев назад.
Крайний завершен на днях и из списка текущих ушёл (после этого я уже мог отвечать на работу когда в списке было 6). Но даже если он вдруг учитывается (что явно ошибочно) то вчера был момент когда закрылась еще работа, стало всего 5 в текущих (если считать с этой арбитражной то 6), ответ на новые всё равно был заблокирован, после я принял работу на которую отвечал ранее, снова 6.
Откуда вы взяли аж два незавершенных арбитража, если у вас так отображается, явно ошибка и надо исправлять. Но и с одним крайним что-то не то, если вчитаетесь то вообще непонятна закономерность
Помогите пожалуйста.