Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 29
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Чел ты просто не видел таких заказчиков(твое счастье).
Чел, если ты сам понимаешь для чего это, то поподробней-бы рассказал людя́м зачем это тебе… Чтобы найти все работы выполненные какому-то заказчику и доставать его предложениями своих услуг или продуктов в маркете?
Ну можно понять если будут просить заказчики фильтр по исполнителям… А это………
Чел, если ты сам понимаешь для чего это, то поподробней-бы рассказал людя́м зачем это тебе… Чтобы найти все работы выполненные какому-то заказчику и доставать его предложениями своих услуг или продуктов в маркете?
Ну можно понять если будут просить заказчики фильтр по исполнителям… А это………
Среди тысячи собственных выполненных работ надо найти одну конкретную со всеми её подробностями - ТЗ и обсуждением по ходу исполнения. Когда заказчик через неск лет возвращается за дополнениями, хрен вспомнишь подробности
Часто бывает надо найти работу в 'завершённых' а никаких средств для этого нет. Ясен пень просить у разрабов сделать там полноценный поиск бесполезно, но есть дешевое решение которое сильно упростит задачу - сделать сортировку по нику заказчика.
У вас есть решение? Изложите, пожалуйста. Если не поняли в чём проблема - с какой целью излагаете собственные извращённые фантазии, это же не к вам обращение?
Среди тысячи собственных выполненных работ надо найти одну конкретную со всеми её подробностями - ТЗ и обсуждением по ходу исполнения. Когда заказчик через неск лет возвращается за дополнениями, хрен вспомнишь подробности
Именно с этого варианта я и начал говорить… Если сам заказчик не сделал этого, то вам не запрещено попросить его об этом, объяснив, что вам найти сложнее чем ему.
У вас есть решение? Изложите, пожалуйста.
Ну, а если заказчик такой, что платит даже за поиск его заказа, то можно и так найти…
Заходишь в его профиль, тык «фриланс», там список отзывов на исполнителей и дата создания заказа. Запоминаешь дату той работы, затем заходишь в свои завершённые заказы и находишь страницу в диапазон которой попадает эта дата. Ну, а на одной-то странице и глазками можно найти. Было-бы желание.
Добавлено:
Вот что значит понятное объяснение… Как только появилось такое объяснение, тут-же и реакция
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дизайн Фриланса полностью обновлен!
Renat Fatkhullin, 2021.08.15 18:12Фильтрацию во фрилансе добавим
Фильтрацию во фрилансе добавим
Спасибо, ждём
Фильтрация/сортировка во фрилансе добавлены.
Посмотрите, пожалуйста.
Фильтрация/сортировка во фрилансе добавлены.
Посмотрите, пожалуйста.
Не вижу.
Добавлено: перехожу во вкладку закрытые работы и вижу сортировку только по Дате, Цене и Названию работы.
Фильтрация/сортировка во фрилансе добавлены.
Посмотрите, пожалуйста.
А поиск по фрилансу добавили только сейчас? Или давно работает?
Как ни странно, а поиск по заказчику отрабатывает на ура…
Фильтрация/сортировка во фрилансе добавлены.
Посмотрите, пожалуйста.
как отфильтровать по нику заказчика обьясните пожалуйста
посню что я пытаюсь сделать.
по нику закачика найти все работы которые я для него делал
как отфильтровать по нику заказчика обьясните пожалуйста
Проверьте пожалуйста поиск по фрилансу
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дизайн Фриланса полностью обновлен!
Alexey Viktorov, 2021.08.23 10:16
А поиск по фрилансу добавили только сейчас? Или давно работает?
Как ни странно, а поиск по заказчику отрабатывает на ура…