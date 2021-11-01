Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 29

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Aleksei Beliakov:
Чел ты просто не видел таких заказчиков(твое счастье).
Фильтр по заказчикам было бы супер

Чел, если ты сам понимаешь для чего это, то поподробней-бы рассказал людя́м зачем это тебе… Чтобы найти все работы выполненные какому-то заказчику и доставать его предложениями своих услуг или продуктов в маркете?

Ну можно понять если будут просить заказчики фильтр по исполнителям… А это………

 
Alexey Viktorov:

Чел, если ты сам понимаешь для чего это, то поподробней-бы рассказал людя́м зачем это тебе… Чтобы найти все работы выполненные какому-то заказчику и доставать его предложениями своих услуг или продуктов в маркете?

Ну можно понять если будут просить заказчики фильтр по исполнителям… А это………


Среди тысячи собственных выполненных работ надо найти одну конкретную со всеми её подробностями - ТЗ и обсуждением по ходу исполнения. Когда заказчик через неск лет возвращается за дополнениями, хрен вспомнишь подробности


Alexander Puzanov:

Часто бывает надо найти работу в 'завершённых' а никаких средств для этого нет. Ясен пень просить у разрабов сделать там полноценный поиск бесполезно, но есть дешевое решение которое сильно упростит задачу - сделать сортировку по нику заказчика.


У вас есть решение? Изложите, пожалуйста. Если не поняли в чём проблема - с какой целью излагаете собственные извращённые фантазии, это же не к вам обращение?

 
Фильтрацию во фрилансе добавим
 
Alexander Puzanov:


Среди тысячи собственных выполненных работ надо найти одну конкретную со всеми её подробностями - ТЗ и обсуждением по ходу исполнения. Когда заказчик через неск лет возвращается за дополнениями, хрен вспомнишь подробности

Именно с этого варианта я и начал говорить… Если сам заказчик не сделал этого, то вам не запрещено попросить его об этом, объяснив, что вам найти сложнее чем ему.

Alexander Puzanov:

У вас есть решение? Изложите, пожалуйста.

Ну, а если заказчик такой, что платит даже за поиск его заказа, то можно и так найти…

Заходишь в его профиль, тык «фриланс», там список отзывов на исполнителей и дата создания заказа. Запоминаешь дату той работы, затем заходишь в свои завершённые заказы и находишь страницу в диапазон которой попадает эта дата. Ну, а на одной-то странице и глазками можно найти. Было-бы желание.


Добавлено:

Вот что значит понятное объяснение… Как только появилось такое объяснение, тут-же и реакция

 
Renat Fatkhullin:
Фильтрацию во фрилансе добавим


Спасибо, ждём

 

Фильтрация/сортировка во фрилансе добавлены.

Посмотрите, пожалуйста.

 
MetaQuotes:

Фильтрация/сортировка во фрилансе добавлены.

Посмотрите, пожалуйста.

Не вижу.

Добавлено: перехожу во вкладку закрытые работы и вижу сортировку только по Дате, Цене и Названию работы.


 
MetaQuotes:

Фильтрация/сортировка во фрилансе добавлены.

Посмотрите, пожалуйста.

А поиск по фрилансу добавили только сейчас? Или давно работает?

Как ни странно, а поиск по заказчику отрабатывает на ура…

 
MetaQuotes:

Фильтрация/сортировка во фрилансе добавлены.

Посмотрите, пожалуйста.

как отфильтровать по нику заказчика обьясните пожалуйста

посню что я пытаюсь сделать.

по нику закачика найти все работы которые я для него делал

 
Aleksei Beliakov:

как отфильтровать по нику заказчика обьясните пожалуйста

Проверьте пожалуйста поиск по фрилансу

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Дизайн Фриланса полностью обновлен!

Alexey Viktorov, 2021.08.23 10:16

А поиск по фрилансу добавили только сейчас? Или давно работает?

Как ни странно, а поиск по заказчику отрабатывает на ура…


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