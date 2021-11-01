Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 20

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Vladimir Karputov:

Поле чата очень маленькое. Настройка масштаба в системе - 100%. В браузере масштаб 100%. На 17 дюймовом мониторе, для того, чтобы показались дополнительные кнопки в редакторе (переводчик и HTML) нужно в браузере делать масштаб 90%. От постоянного переключения масштаба глаза как у 


+ Согласен!

 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста УБЕРИТЕ левую и правую КОЛОНКИ! Они сжирают полезную площадь - с этими колонками НЕВОЗМОЖНО читать и писать сообщения в чате, тем более когда в чате есть картинки. Например на мониторе 17 дюймов ощущение, что чат - это узкое ущелье окружённое слева и справа горами.

Очень поддерживаю!

 
Комбинатор:

в работе же видны теги и требования. там translation | text translation

у меня тоже не воспроизводится. может пофиксили

Ничего не менялось. Нашел работу, вот причина


 
Rashid Umarov:

Ничего не менялось. Нашел работу, вот причина

т.е. у меня изначально неправильный пункт был выбран?

 
Комбинатор:

т.е. у меня изначально неправильный пункт был выбран?

В общем - да. Достаточно было выбрать тип "Написать или перевести текст" и тогда нужна Категория "Перевод" выставится автоматически. Ничего менять после этого не нужно


 
Rashid Umarov:

В общем - да. Достаточно было выбрать тип "Написать или перевести текст" и тогда нужная Категория "Перевод" выставится автоматически. Ничего менять после этого не нужно

ок, я понял. прошу прощения за отнятое время.

 
Все нормально, мы не учли все возможные сценарии. И пока непонятно как этого избежать в будущем
 
Почему есть возможность заказать индикатор и торгового робота, но нет возможности заказать скрипт?
 
Aleksey Vyazmikin:
Почему есть возможность заказать индикатор и торгового робота, но нет возможности заказать скрипт?

Почему нет? Есть


 
Rashid Umarov:

Почему нет? Есть


Понятно, просто удивило, что это в "другое" отнесено, а не на ровне с двумя другими видами программ.

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